Категория: Помещик

Опубликовано: 13.07.2023

Ассоциация МИРА (Ассоциация модернизации и развития садоводов и фермеров России)

Категория: Помещик





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Путь России — в освоении собственных земель, развитии села и введении сельскохозяйственных земель в оборот. Эта миссия возложена на сельских жителей, фермеров, крестьян, садоводов-дачников и жителей родовых поместий. Рассмотрим типичные портреты этих групп, существующие в секторе проблемы и меры поддержки, предлагаемые государством. Также покажем, в какой форме существует каждая категория сейчас, основные виды деятельности, регулирование со стороны государства, а также историческое развитие в России.

Оглавление:

Портрет категории Проблематика Господдержка Форма существования сейчас Форма деятельности Регулирование Сводка в историю: 8 интересных фактов









Рассмотрим, каковы современные помещики, какую поддержку оказывает им государство, с какими проблемами они сталкиваются и чем они занимаются в настоящее время.





Портрет категории

Каждому русскому человеку известно, кто такие помещики. Они жили в дореволюционной России, владели обширными землями и держали крепостных крестьян в своей собственности. После революции помещики исчезли как класс. Однако недавно, с учетом исторической перспективы, это понятие вновь возродилось. В России снова появились помещики. Сразу обозначим, что поместье не просто большой дом на участке, а комплекс построек на площади не менее 1 гектара, а обычно и в несколько раз больше. Таким образом, поместье в первую очередь представляет собой обширные земли. Это не просто огромное поле, а определенный ландшафт с красивыми видами.

Современный помещик чаще всего представляет собой мужчину средних лет, у которого еще достаточно сил и возможностей для занятия чем-то масштабным. Он предпочитает жить на земле и заниматься бизнесом. Иногда он может жить «на два дома»: проводить часть времени в поместье, а постоянно проживать в городе, например в столице.

Есть люди, которые не представляют своей жизни не на земле и хотят совместить ее с работой. Поэтому они решают оформить юридическое лицо (ЮЛ) или индивидуальное предпринимательство (ИП), получают гранты или кредиты и начинают заниматься сельскохозяйственным бизнесом.

Примечательно, что локации для новых поместий выбираются более чем в 100 км от Москвы, чтобы поселок был расположен не очень далеко от столицы и в то же время имел здоровую экологию, был окружен лесами и природными заказниками.





Проблематика

1. Старинные усадьбы

Если основой поместья является старинная усадьба, то здание находится под контролем государства. Владелец обязан не только восстановить само здание, но также и другие постройки, входящие в архитектурный ансамбль. По завершении работ владелец обязан согласно Конституции РФ обеспечить доступ граждан к культурным ценностям. Более того, здания должны сохранить свою первозданность, а любая перепланировка или перестройка не допускаются.

Существуют проблемы, связанные со статусом земли, на которой расположена историческая усадьба. Она относится к землям, являющимся памятниками истории и архитектуры. В связи с этим возникают вопросы о праве собственности на такую землю и правовом режиме ее использования. Официально такую землю можно оформить только в форме долгосрочной аренды. Собственность может быть оформлена только на те усадьбы, которые либо не имеют статуса исторического памятника, либо его утратили.

Возможны проблемы с правоустанавливающими документами, которые могут иметь ошибки оформления, уходящие в историю чуть ли не до первых владельцев. При покупке такого объекта необходимо убедиться, что владелец приватизировал собственность и привел в порядок все необходимые документы.

2. Новые усадьбы

В первую очередь необходимо найти подходящий участок земли, который соответствует определенным критериям. Такой участок должен иметь достаточную площадь, позволяющую реализовать задуманные планы, а также прекрасные виды на водоемы и лес. Кроме того, важным фактором является наличие возможности проведения коммуникаций в будущем.

Не менее важно учесть категорию приобретаемой земли. Хорошим вариантом является приобретение комбинации участков с разными категориями. Например, участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может быть предназначен для строительства дома, в то время как все остальные постройки могут быть размещены на сельскохозяйственных землях.





Господдержка

Государство активно поддерживает людей, желающих жить на земле и развивать окружающую инфраструктуру. В настоящее время действует несколько программ, направленных на помощь в строительстве, развитии сельского хозяйства и поддержке малого предпринимательства:

Грант «Агростартап», который могут получить как физлица, так и ИП или КФХ, зарегистрированные в год обращения.

Грант на развитие семейной фермы для всех желающих россиян.

Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Получить могут как действующие организации, так и стартапы.

Единовременная финансовая помощь официально зарегистрированным безработным при регистрации ИП, ЮЛ или КФХ.

Грант на открытие собственного дела начинающим предпринимателям. Получить могут те, кто регистрируется в качестве предпринимателя впервые.

Грант для социальных предпринимателей. Получить могут те, кто включен в реестр МСП, и если бизнес признан социальным предприятием.

Льготный кредит на развитие бизнеса по ставке 9,5% для компаний, включенных в реестр МСП.

Квота на заготовку древесины под строительство дома.

Помимо перечисленных, есть региональные программы, наличие и условие которых можно уточнить в ближайшем отделении МФЦ.





Форма существования сейчас

Старинные родовые поместья в России почти полностью утеряны. До революции их насчитывалось около 70 тысяч, до сегодняшнего дня сохранилось около 10%. 650 усадеб находятся в Подмосковье, в 150 из них остались в сохранности главные дома. Для покупки интересны не более 50 из них. Действующих поместий, которые построили с нуля, сейчас около 400. И в первую очередь это полноценный бизнес.

Если старинную усадьбу можно было считать чуть ли не полноценным городом, включающим главный дом, гостевые и охотничьи домики, хозпостройки, оранжереи и иногда даже часовни, то современная усадьба выглядит иначе. В современном понимании усадьба часто представляет собой частное владение, где есть владелец и люди, работающие на него.

Также существуют совместные поселения, где люди совместными усилиями организуют свою жизнь и развивают производство экологически полезных товаров. В связи с этим появился тренд на родовые поместья. В России существует 389 родовых поместий (данные на 04.05.2023). Эти поселения часто также называют альтернативными или самоорганизующимися, а некоторые из них приобрели статус экопоселений.





Форма деятельности

На земле современные помещики ведут сельское хозяйство, занимаются производством, а также стараются возродить домостроевский уклад со всеми его обычаями.

Выращивают иван-чай и другие дикорастущие растения, пекут хлеб и кондитерские изделия, оборудуют пасеки и собирают мед, производят косметику из натуральных ингредиентов.

Существуют поместья, которые занимаются земледелием и выращивают такие культуры, как помидоры, картофель, огурцы, зелень, тыкву, кукурузу и другие. Некоторые поместья занимаются выращиванием винограда. Также существуют поместья, где занимаются только животноводством: разводят свиней, лошадей и коров.

Кроме того, существуют поместья, которые ориентированы на другие направления. В этих поместьях организуются частные и общественные туристские проекты, активно развивается агротуризм. Здесь возводятся гостиницы, дома отдыха, частные санатории и другие объекты для размещения и отдыха гостей.





Регулирование

Само понятие поместий и помещичества отдельно не регулируется законом. Ориентироваться можно только на земельное законодательство и законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность.

С 2015 года в Госдуму регулярно вносится на рассмотрение проект Федерального закона № 555205-6-ФЗ «О Родовых поместьях и Родовых поселениях в Российской Федерации». Однако каждый раз его отклоняют. В очередной раз его отклонили весной прошлого года, и пока дальнейшая судьба нового закона остается под вопросом.





Впервые понятие «поместье» появилось на Руси в конце XIV века. Дворяне, которые верно служили государству, получали в пользование наделы земли. Владельцев стали называть помещиками. При этом имение не отдавалось в вечное пользование, оно принадлежало помещику только на срок службы. Если служба прекращалась, земля возвращалась государству. Расцвет поместий пришелся на вторую половину XVIII века. В то время Петр III освободил дворян от обязательной государственной службы. И если раньше по долгу службы помещик мог находиться в поместье не больше нескольких недель в году, то теперь они стали массово обустраиваться на сельской земле. Во второй половине XIX века на Руси было уже более 100 тысяч поместий. Им принадлежали почти 11 млн крестьянских душ. Если в поместье было менее 20 работников, оно считалось малоимущим. В среднем в одном помещичьем хозяйстве насчитывалось от 100 до 500 крестьян, такими были около 40% всех поместий того времени. В середине XVII века собственность крестьян была признана собственностью помещика. А во второй половине этого же века крестьян лишили личной свободы. В конце же XVIII века их лишили права жаловаться на своего хозяина. Таким образом, барин мог полностью распоряжаться не только имуществом, но и людьми. День типичного помещика зависел в первую очередь от него самого. Если он не хотел работать, то мог спать, сколько захочет, и заниматься тем, чем считает нужным. Для ведения дел он нанимал управляющего. Но таких было меньшинство. Чаще всего помещик лично управлял поместьем: покупал необходимые товары, организовывал сельскохозяйственные работы, занимался оборудованием хозпостроек и вел всю бухгалтерию. Вставал рано, в 6-7 утра, и до обеда работал. После чего наступало время отдыха и развлечений: охотились, организовывали конные прогулки и пикники, парились в бане, читали, музицировали, ставили представления в театре и занимались искусством. С наступлением темноты отправлялись ко сну. Интересно, что питание помещиков было достаточно простым. Основное меню состояло из продуктов собственного производства, а также из тех, которые были добыты на рыбалке или охоте. Деньги берегли до тех пор, пока не продадут урожай. Выход в свет и поездки на рынок летом почти не организовывались. Деньги старались отложить на зиму, чтобы в то время, когда нет работы, организовывать балы, путешествовать и т. д. Концом помещичества на Руси стала Великая Октябрьская революция. Помещиков ликвидировали как класс, а их земли забрали в собственность государства.