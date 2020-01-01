Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку
Михаил Мишустин
«Одним из приоритетов нового правительства будет дальнейший рост аграрного сектора. За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере. Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, но также других продуктов растениеводства и животноводства. Также важно развивать кооперацию, чтобы фермеры и малые сельхозпредприятия могли увеличить объем реализации продукции и повышать свои доходы».
Дмитрий Патрушев
«Минсельхоз будет поддерживать производство сельскохозяйственной продукции, в основном, через механизм льготного кредитования организаций АПК. Общий объем средств на эти цели до 2024 года составит 280,9 миллиарда рублей», — сказал Патрушев журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи».
Игорь Руденя
«Администрация Тверской области активно поддерживает развитие сельского хозяйства и агропромышленный комплекс в области. Фермерам предоставляются различные субсидии, финансы на покупку оборудования и скота, на благоустройство территории и строительство инфраструктуры».
Самые популярные меры господдержки
до 4 000 000 руб.
до 3 000 000 руб.
до 1 000 000 руб.
до 30 000 000 руб.
Государство предоставляет гражданам Российской Федерации целый комплекс мер поддержки для освоения земельных участков. Основные меры направлены на поддержку освоения земельных участков, создание и развитие новых форм сельского хозяйства, помощь в строительстве жилья, а также развитие малого предпринимательства.
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«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. Активная, динамичная жизнь России, с её огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию,служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России.»
Из послания Президента Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному собранию, 2018г.