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Государственная поддержка

Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку

Владимир Путин

Президент РФ

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. Активная, динамичная жизнь России, с её огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию,служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России.»
Из послания Президента Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному собранию, 2018г.

Михаил Мишустин

Председатель Правительства РФ

«Одним из приоритетов нового правительства будет дальнейший рост аграрного сектора. За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере. Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны. И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, но также других продуктов растениеводства и животноводства. Также важно развивать кооперацию, чтобы фермеры и малые сельхозпредприятия могли увеличить объем реализации продукции и повышать свои доходы».

Дмитрий Патрушев

Министр сельского хозяйства

«Минсельхоз будет поддерживать производство сельскохозяйственной продукции, в основном, через механизм льготного кредитования организаций АПК. Общий объем средств на эти цели до 2024 года составит 280,9 миллиарда рублей», — сказал Патрушев журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи».

Игорь Руденя

Губернатор Тверской области

«Администрация Тверской области активно поддерживает развитие сельского хозяйства и агропромышленный комплекс в области. Фермерам предоставляются различные субсидии, финансы на покупку оборудования и скота, на благоустройство территории и строительство инфраструктуры».

Самые популярные меры господдержки

Грант «Агростартап»

до 4 000 000 руб.

Грант «Начинающий фермер»

до 3 000 000 руб.

Субсидии и льготные займы

до 1 000 000 руб.

Гранты на семейную ферму

до 30 000 000 руб.

Государство предоставляет гражданам Российской Федерации целый комплекс мер поддержки для освоения земельных участков. Основные меры направлены на поддержку освоения земельных участков, создание и развитие новых форм сельского хозяйства, помощь в строительстве жилья, а также развитие малого предпринимательства.

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