Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Почему выгодно покупать участки проекта «Мой гектар»?
Приемлемая цена
Участки в проекте «Мой гектар» имеют начальную стоимость значительно ниже рыночной, что делает покупку выгодной с точки зрения инвестирования. Данный вид инвестиций доступен любому вкладчику.
Широкие возможности
Приобретая гектар земли в собственность, можно реализовать множество различных идей и бизнес-планов: от собственной загородной усадьбы до агробизнеса или сдачи земли в аренду кооперативу.
Увеличение стоимости
Цена участков увеличивается в процессе заполнения поселка в период продаж и продолжает расти в процессе развития инфраструктуры. Можно получить хорошую прибыль на перепродаже участка. Это равносильно покупке квартиры на этапе котлована. В случае продажи участка после организации инфраструктуры поселка полученная прибыль может в два раза превысить общие вложения.
Надежность
В отличие от большинства инвестиционных предложений, недвижимость считается одним из самых безопасных и надежных. А с учетом развития поселка рост цены вашего участка будет гарантирован.
Доходность инвестиций в проекте «Мой гектар»
Капитализация поселка «Синергия –
Почурино»
(реализован в 2017 году)
В 2016 году мы вывели в продажу участки в «Синергии-Почурино». На старте продаж стоимость участков в посёлке начиналась от 100 000 рублей. Через 1,5 года некоторыми новыми владельцами эти участки были перепроданы по 900 000 рублей. Цена повысилась за счёт развития посёлка.
За это время собственники совместно с Сервисной компанией «Мой гектар» создали кооператив, установили ЛЭП, получили постановление о переводе земли и построили основные дороги.
Шаги:
1. Создание кооператива
2. Вынос границ участка
3. Подача заявок на электрификацию
4. Строительство выездной группы
5. Подготовка к строительству дорог
6. Разрешение на строительство дорог
7. Строительство дорог
Образ результата
Цена участков в посёлке «Синергии-Почурино» за 1,5 года поднялась со 100 000 рублей до 900 000 рублей. Доходность инвестиций отдельных собственников составила 1000%. Сервисная компания заказала независимую оценку, которая подтвердила рост рыночной стоимости участка.
Детальный расчет доходности по поселку «Синергия-Почурино» вы можете получить в личном кабинете.
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Валерий Пономарев
Самоизоляция расставила все на свои места, уже не было сомнений, что мы хотим жить на земле и построить дом. Я родившийся и выросший на земле знаю, что земля кормит. Если будет земля — ты всегда будешь обеспечен.
-
Валерий и Марина Пудовкины
Мы многодетная семья из Балашихи, 7 детей от 7 до 25 лет. Для многодетной семьи самое главное — продовольственная безопасность и своя земля этот вопрос решает. У нас есть свой участок в Егорьевском районе, но этого очень мало.
-
Валерий Пономарев
Самоизоляция расставила все на свои места, уже не было сомнений, что мы хотим жить на земле и построить дом. Я родившийся и выросший на земле знаю, что земля кормит. Если будет земля — ты всегда будешь обеспечен.
-
Валерий и Марина Пудовкины
Мы многодетная семья из Балашихи, 7 детей от 7 до 25 лет. Для многодетной семьи самое главное — продовольственная безопасность и своя земля этот вопрос решает. У нас есть свой участок в Егорьевском районе, но этого очень мало.
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