В 2016 году мы вывели в продажу участки в «Синергии-Почурино». На старте продаж стоимость участков в посёлке начиналась от 100 000 рублей. Через 1,5 года некоторыми новыми владельцами эти участки были перепроданы по 900 000 рублей. Цена повысилась за счёт развития посёлка.

За это время собственники совместно с Сервисной компанией «Мой гектар» создали кооператив, установили ЛЭП, получили постановление о переводе земли и построили основные дороги.