Категория: Дачник-садовод

Опубликовано: 13.07.2023

Ассоциация МИРА (Ассоциация модернизации и развития садоводов и фермеров России)

Категория: Дачник-садовод





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Путь России — в освоении собственных земель, развитии села и введении сельскохозяйственных земель в оборот. Эта миссия возложена на сельских жителей, фермеров, крестьян, садоводов-дачников и жителей родовых поместий. Рассмотрим типичные портреты этих групп, существующие в секторе проблемы и меры поддержки, предлагаемые государством. Также покажем, в какой форме существует каждая категория сейчас, основные виды деятельности, регулирование со стороны государства, а также историческое развитие в России.

Оглавление:

Портрет категории Новые тренды Проблематика Господдержка Форма существования сейчас Форма деятельности Регулирование Сводка в историю: 8 интересных фактов









Рассмотрим, что из себя представляет садоводство, какие проблемы есть в этой сфере, какую поддержку оказывает государство и как регулируется садоводческая культура.





Портрет категории

Общее количество садоводов, дачников и огородников насчитывает более 60 млн человек. Более 21 млн семей имеют садовые, дачные, огородные участки. 87 тысяч садоводческих объединений граждан обрабатывают 1 млн 115 тысяч гектаров земель. Садоводы России — основные производители картофеля (приблизительно 80%), ягод (90%), овощей (71%).

Подробнее с опросами социологов ВЦИОМ, проведенными в 2022 году можно ознакомиться здесь.





Новые тренды

В настоящее время появился новый тип садоводов — многодетные семьи, которым государство выделяет землю для освоения. Следует отметить, что предлагаются земли не всегда хорошего качества, часто это заболоченные, лесистые участки или территории, где нет дороги и нельзя подъехать. Тем не менее люди возделывают и осваивают эти участки. Уникальность заключается в том, что они сами организуют поселок, свою жизнь. Возможно, самое важное здесь — это пассионарность людей.

Другая группа садоводов — это люди, которые только начинают заниматься землей. Они приобретают гектары заброшенных деревень с намерением строиться, развиваться и заниматься предпринимательской деятельностью. Введение санкций сыграло свою роль в таком развитии. В прошлом эти люди тратили деньги на отдых и другие покупки, но сейчас они осознают, что более выгодно инвестировать в земельное хозяйство и развиваться в этой сфере.





Проблематика

Как и в других отраслях сельскохозяйственного бизнеса, в сфере садоводства есть ряд проблем. Для защиты интересов садоводов была создана Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России».

Первой проблемой, с которой сталкиваются дачные поселки, является их удаленность от развитых населенных пунктов. Отсутствие общественного транспорта, асфальтированных дорог и пешей доступности до СНТ приводит к тому, что садоводы забрасывают свои дачи или перепродают, чтобы купить участок в месте с более развитой инфраструктурой.

Союз садоводов России представил локальный проект в Кировской области «Дорожная программа», благодаря которому выполнено грейдирование, отремонтировано более 50 тысяч километров внутренних садовых дорог, дорог общего пользования и автобусных маршрутов. В других субъектах РФ основная ответственность по строительству дорог ложится на самих садоводов.

Также возникает проблема проведения газа на участок. Так как решение о проведении газа по территории СНТ принимается на общем собрании, сразу инвестировать в проект готовы не более 20-30% от всего товарищества, которые берут на себя оплату всех работ по газификации СНТ, а другие члены постепенно возвращают им вложенные средства. Кроме того, возможны варианты с определением платы за подключение. Вполне допустимо, что жители более близких домов к трубе у границ СНТ окажутся в лучшем положении, чем проживающие на другом конце поселка.

В СНТ также существует проблема повышения тарифов. Так, например, подмосковные дачники столкнулись с переводом на повышенный городской тариф за электричество. Несмотря на предоставление пакета документов, подтверждающих нахождение конкретного СНТ в границах сельского населенного пункта, к каждому абоненту был применен тариф без понижающего коэффициента. Это не единичный случай, когда людей перевели на городской тариф без их согласия. В решении этой ситуации помогает обращение в Мосэнергосбыт и прокуратуру.

Еще к проблемам относят скопление мусора. Плата за вывоз отходов из СНТ взимается, только если на участке есть жилые помещения. Не во всех СНТ есть большие контейнеры для вывоза скопившихся ТБО, строительных отходов или габаритного мусора. Не везде регулярно вывозят мусор из-за отсутствия официального договора между СНТ и компанией вывоза мусора.

Проблемы с водоснабжением садоводы решают отчасти самостоятельно, устанавливая скважины и септики.

Садоводы выражают недовольство некомпетентной работой правления СНТ, которое отвечает за решение вопросов жизнеобеспечения, таких как строительство дорог, газификация, электрификация, водоснабжение, заключение договоров с поставщиками услуг и других. По словам Петра Душара, председателя АСДОРО (Ассоциации садоводческих и дачных объединений Ростовской области), это происходит из-за отсутствия достаточного числа профессионалов в данной сфере, которые могли бы обеспечить эффективное ведение документации, обеспечить доступность транспорта и сбережение электроэнергии.

Одним из наиболее актуальных и острых вопросов является выбор компетентного управленца или председателя СНТ. Часто такой выбор осуществляется на основе остаточных принципов. Большинство председателей не обладают достаточным опытом руководства, необходимыми знаниями и навыками.

Существуют образовательные проекты, такие как:

Школа садовода — бесплатное обучение новым технологиям в садоводстве с привлечением ведущих экспертов и ученых в этой области.

Университет садоводов — дополнительное высшее образование, всероссийский образовательный проект для людей, увлеченных садоводством и желающих получить новые прикладные знания в этой области.





Господдержка

Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», а также Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены формы и порядок поддержки садоводов органами государственной и муниципальной власти.

Садоводы имеют возможность получать субсидии на возмещение части затрат садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (данные на 2022 год):

до 50% на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по следующим направлениям: электроснабжение, автоматизированная система контроля и учета электроэнергии, водоснабжение, газоснабжение, подъездные дороги, система мелиорации;

до 100% на организацию кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Садоводы, дачники, владельцы коттеджей, загородных домов и селяне получают равные привилегии в рамках обязательной социальной программы. Они имеют уникальное право на бесплатное проведение газопровода до границы своего земельного участка.

В 2023 году дачники получат возможность уменьшить свои затраты на землю, поскольку налог на землю будет начисляться с учетом проведенной кадастровой переоценки.

Органы государственной власти и местного самоуправления активно поддерживают садоводство и огородничество, осознавая их особую социальную значимость. Многие регионы разработали специальные программы, которые выделяют значительные средства на поддержку садоводов и СНТ. Основной акцент делается на развитие инфраструктуры: внутренние дороги в СНТ, электросети, а также создание новых маршрутов автобусов для обеспечения транспортной доступности для дачников. В некоторых случаях также уделяется внимание газификации.

В более чем 30 городах России успешно осуществляется просветительская работа, направленная на популяризацию последних достижений в области земледелия и семеноводства, а также обучение руководителей садоводческих объединений по вопросам административно-хозяйственной деятельности и бухгалтерии. В рамках этих мероприятий проводятся лекции, мастер-классы, курсы обучения, а также различные конкурсы, способствующие распространению новейших практик и технологий в садоводстве.

Для садоводов доступна бесплатная юридическая помощь через центр поддержки садоводов «Общественная приемная». Центр предоставляет консультации по различным вопросам, связанным с дачными участками, инфраструктурой, энергоснабжением, водоснабжением, а также по правовому регулированию отношений между частными лицами и СНТ в качестве юридического лица. Также центр осуществляет контроль за правильностью сбора взносов, проведением собраний и другими аспектами деятельности СНТ. В центре можно получить актуальную информацию о региональных программах поддержки садоводов и получить помощь в разрешении конфликтов до судебного разбирательства.

По данным Союза садоводов России, за время осуществления деятельности из региональных бюджетов выделено более 10 млрд рублей на развитие и поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Также садоводы активно участвуют в проектах, выставках и благотворительных акциях.





Форма существования сейчас

Собственники садовых земельных участков и граждане, желающие приобрести такие участки в соответствии с земельным законодательством, создают садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Прием в товарищество происходит на основании заявления правообладателя садового или огородного земельного участка, расположенного на территории садоводства или огородничества, которое подается в правление товарищества лично или заказным письмом для последующего рассмотрения правлением товарищества.

Членство в товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена товарищества прав на принадлежащий ему участок либо в связи со смертью члена товарищества.

Взносы членов товарищества могут быть следующих видов:

членские взносы;

целевые взносы.

Все члены товарищества несут обязанность по уплате взносов. Количество членов товарищества ограничено и не превышает семи человек. Общее собрание членов товарищества является высшим органом, который принимает решения по важным вопросам и управляет деятельностью товарищества.

В товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества).

Ведение садоводства или огородничества на садовых или огородных земельных участках может осуществляться гражданами без создания товарищества.

Территория садоводства или огородничества может быть создана на землях сельскохозяйственного назначения или землях населенных пунктов.

Садовые земельные участки и огородные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам в собственность бесплатно в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Садовые земельные участки и огородные земельные участки должны использоваться по целевому назначению и в соответствии с их разрешенным использованием.





Форма деятельности

Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», у садовода-дачника должны быть земельный участок, садовый дом, хозяйственные постройки (сарай, баня, теплица) и отдельная территория планировочной структуры, на которой осуществляется посадка урожая или декоративных растений. Из перечня у садовода может быть что-то одно, несколько или все элементы списка.

Форма деятельности садоводов не ограничивается садовыми и огородными культурами. Законом допускается использовать земельные участки для разведения птиц и кроликов в условиях соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, а также санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Важно соблюдение условий установленной градостроительным регламентом территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с птицами и животными.





Регулирование

Деятельность садоводческих хозяйств регулируется законом ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 14.04.2023), уставом СНТ и некоторыми надзорными органами:

Росреестр. Регистрирует СНТ и удостоверяет право садоводов на земельный участок, а также право пользования общей собственностью (дороги). Росприроднадзор. Контролирует соблюдение природоохранного законодательства (вывоз мусора, сборы сточных вод и пр.). Минприроды. Регулирует вопросы использования подземных вод, выдачи лицензии на скважину. МЧС. Государственные пожарные инспекторы МЧС имеют право проверять соблюдение правил пожарной безопасности на садовых участках. Налоговая инспекция. Имеет право проверить правильность ведения бухгалтерского и налогового учета СНТ.

Со стороны садоводов контроль или проверки проводятся через органы управления товарищества, где садоводы выбирают своих представителей. Если выявляются нарушения закона и прав членов товарищества со стороны должностных лиц СНТ, то стоит обратиться в прокуратуру и решать вопросы через суд.





В XVIII веке в России зародилось явление «дачная жизнь», которое ввел Петр I. В то время оно было связано с отдыхом на живописной природе, а не с земледелием. Только во второй половине XX века садовод постепенно становится привычным в нашем понимании работником. Этому способствовало Постановление Совета министров СССР от 24.02.1949 «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих», которое регулировало данную сферу. В ходе Второй мировой войны была запущена кампания «Сады Победы», которая призывала людей выращивать продовольственные культуры для собственного потребления, отдыха и для поддержания морального духа в трудные времена. В настоящее время эту традицию продолжает Союз садоводов России и ежегодно проводит акцию «Сады Победы», где ветераны совместно со школьниками сажают яблони, цветы и плодовые кустарники. Во время Второй мировой войны была проведена серия экспериментов, известная как «Атомное садоводство», в которой целью было облучение заводов излучением с целью получения полезных мутаций. Этот процесс привел к появлению некоторых сортов растений, которые широко известны и используются и по сей день: были получены сорта мяты перечной и красного грейпфрута, которые стали популярными и находят применение в различных областях, включая кулинарию и ароматерапию. Понятие «шесть соток» как синоним личного сада или огорода появилось в России в 1949 году. После войны в стране не хватало продуктов, и правительство решило дать людям возможность прокормить себя. Под сады и огороды рабочим и служащим отвели свободные земли городов и поселков. Если земель не хватало, в дело шли неиспользуемые территории совхозов и предприятий. С течением времени образ садовода претерпел изменения. В прошлом работникам различных организаций, таким как заводы, таксопарки, кооперативы, предоставлялись участки земли. Люди совместно работали и занимались садоводством. В 90-е годы огород стал необходимым для выживания. В 2000-х годах дача стала местом для отдыха, где можно было наслаждаться шашлыками и ухоженными газонами. Во время пандемии коронавируса дача стала убежищем, которое помогало избежать последствий самоизоляции.