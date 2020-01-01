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Развитие поселков в проекте «Мой гектар»

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Отчет о выполнении услуг в поселках

Опубликовано 9 октября 2020 г.

Заявка № СИН700150ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН700150ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Опубликовано 11 июня 2020 г.

Заявка № СИН250421ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН250421ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «Победа» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было
Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Статус:

Вопрос решен

Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Опубликовано 11 июня 2020 г.

Заявка № СИН250421МЗ

Вынос границ участка и установка мз

Услуга по заявке № СИН250421МЗ на Развитие земельного участка в поселке «Победа» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было
Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Статус:

Вопрос решен

Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Опубликовано 11 июня 2020 г.

Заявка № СИН250421ДОР

Подготовка к строительству дорог

Услуга по подготовке к строительству дорог в поселке по заявке № СИН250421ДОР «Победа» выполнена. Проведены разработка технического задания, межевание и подготовка земельных участков, предназначенных для строительства дорог, все необходимые документы подготовлены. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было
Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Статус:

Вопрос решен

Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Опубликовано 11 июня 2020 г.

Заявка № СИН250421КООП

Регистрация с/х кооператива

Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН250421КООП в поселке «Победа» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было
Победа

Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 6 ноября 2019 г.

Заявка № СИН210313ЭЛ-3

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН210313ЭЛ-3 на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 28 августа 2019 г.

Заявка № СИН210316ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН210316ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 28 августа 2019 г.

Заявка № СИН210316ДОР

Подготовка к строительству дорог

Услуга по подготовке к строительству дорог в поселке по заявке № СИН210316ДОР «» выполнена. Проведены разработка технического задания, межевание и подготовка земельных участков, предназначенных для строительства дорог, все необходимые документы подготовлены. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 28 августа 2019 г.

Заявка № СИН210316МЗ

Вынос границ участка и установка мз

Услуга по заявке № СИН210316МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 28 августа 2019 г.

Заявка № СИН210316КООП

Регистрация с/х кооператива

Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210316КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210315КООП

Регистрация с/х кооператива

Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210315КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210328ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН210328ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210425ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН210425ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210425МЗ

Вынос границ участка и установка мз

Услуга по заявке № СИН210425МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210328КООП

Регистрация с/х кооператива

Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210328КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210315МЗ

Вынос границ участка и установка мз

Услуга по заявке № СИН210315МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210375КООП

Регистрация с/х кооператива

Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210375КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210375МЗ

Вынос границ участка и установка мз

Услуга по заявке № СИН210375МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210328МЗ

Вынос границ участка и установка мз

Услуга по заявке № СИН210328МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

Опубликовано 27 августа 2019 г.

Заявка № СИН210315ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН210315ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало
Modified Image Было

Статус:

Вопрос решен

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