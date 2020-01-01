Опубликовано 9 октября 2020 г.

Заявка № СИН700150ЭЛ

Подача заявки на электрификацию

Заявка № СИН700150ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.

Стало Было