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Отчет о выполнении услуг в поселках
Опубликовано 9 октября 2020 г.
Заявка № СИН700150ЭЛ
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН700150ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Победа
Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино
Опубликовано 11 июня 2020 г.
Заявка № СИН250421ЭЛ
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН250421ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «Победа» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Победа
Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино
Опубликовано 11 июня 2020 г.
Заявка № СИН250421МЗ
Вынос границ участка и установка мз
Услуга по заявке № СИН250421МЗ на Развитие земельного участка в поселке «Победа» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.
Статус:
Победа
Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино
Опубликовано 11 июня 2020 г.
Заявка № СИН250421ДОР
Подготовка к строительству дорог
Услуга по подготовке к строительству дорог в поселке по заявке № СИН250421ДОР «Победа» выполнена. Проведены разработка технического задания, межевание и подготовка земельных участков, предназначенных для строительства дорог, все необходимые документы подготовлены. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Победа
Тверская область, Ржевский р-н, с/п Победа, д. Степакино
Опубликовано 11 июня 2020 г.
Заявка № СИН250421КООП
Регистрация с/х кооператива
Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН250421КООП в поселке «Победа» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 6 ноября 2019 г.
Заявка № СИН210313ЭЛ-3
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН210313ЭЛ-3 на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 28 августа 2019 г.
Заявка № СИН210316ЭЛ
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН210316ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 28 августа 2019 г.
Заявка № СИН210316ДОР
Подготовка к строительству дорог
Услуга по подготовке к строительству дорог в поселке по заявке № СИН210316ДОР «» выполнена. Проведены разработка технического задания, межевание и подготовка земельных участков, предназначенных для строительства дорог, все необходимые документы подготовлены. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 28 августа 2019 г.
Заявка № СИН210316МЗ
Вынос границ участка и установка мз
Услуга по заявке № СИН210316МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 28 августа 2019 г.
Заявка № СИН210316КООП
Регистрация с/х кооператива
Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210316КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210315КООП
Регистрация с/х кооператива
Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210315КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210328ЭЛ
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН210328ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210425ЭЛ
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН210425ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210425МЗ
Вынос границ участка и установка мз
Услуга по заявке № СИН210425МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210328КООП
Регистрация с/х кооператива
Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210328КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210315МЗ
Вынос границ участка и установка мз
Услуга по заявке № СИН210315МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210375КООП
Регистрация с/х кооператива
Услуга по регистрации сельскохозяйственного кооператива по заявке № СИН210375КООП в поселке «» выполнена. Подготовлены и оформлены все необходимые для создания кооператива документы, пакет документов согласован с государственными органами, сельскохозяйственный кооператив зарегистрирован. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210375МЗ
Вынос границ участка и установка мз
Услуга по заявке № СИН210375МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210328МЗ
Вынос границ участка и установка мз
Услуга по заявке № СИН210328МЗ на Развитие земельного участка в поселке «» - Установка межевых знаков для точного определения его границ на местности успешно выполнена. Были установлены межевые знаки типа Эконом в количестве 4 шт. Акт выполненных работ с фотоотчетом направлены заявителю.
Статус:
Опубликовано 27 августа 2019 г.
Заявка № СИН210315ЭЛ
Подача заявки на электрификацию
Заявка № СИН210315ЭЛ на услугу развития земельного участка в поселке «» - Осуществление подачи заявления в соответствующие органы для получения технических условий (разрешения) на подведение электричества к земельному участку в размере 15КВт по льготной госпрограмме успешно выполнена. Акт выполненных работ и все соответствующие подтверждающие документы направлены заявителю.
Статус:
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Исполнитель работ
СК «Мой гектар»Задать вопрос
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