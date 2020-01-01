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О проекте «Мой гектар»

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Валерий Пономарев

Самоизоляция расставила все на свои места, уже не было сомнений, что мы хотим жить на земле и построить дом. Я родившийся и выросший на земле знаю, что земля кормит. Если...

06.04.2021
Валерий и Марина Пудовкины

Мы многодетная семья из Балашихи, 7 детей от 7 до 25 лет. Для многодетной семьи самое главное — продовольственная безопасность и своя земля этот вопрос решает. У нас есть...

28.02.2020
Владимир и Ариана Баранчук

На участке мы собираемся построить дом, скорее всего, это будет соломенный дом, и, скорее всего, купольный. Сделаем теннисный корт, посадим плодовые деревья. Самая главна...

26.02.2019
Спиридон Бегашвили

Жена занимается розами, а я ей хочу помогать. На маленьких сотках особо не разгонишься, пришлось успокоить себя гектарами на просторе и у воды. На этих гектарах можно мно...

22.03.2018
Василь Газизулин

Уверен, что эта территория заполнится выдающимися людьми. Среда нас формирует, и жители посёлка так или иначе будут друг друга обогащать. В свою очередь, я тоже готов это...

19.02.2018
Сергей Кошелев

Кто хочет реализовать свою мечту, советую и рекомендую. Это первый шаг, который может возобновить родовые поместья, возродить традиции на русской земле.

14.02.2018
Роза Лисицына

Поверила компании, приобрела участки, не выезжая на них. После получения документов выехала на участки, все понравилось. Решила, надо на пенсии переехать сюда, заняться с...

10.02.2018
Юрий Благовисный

На участке будем реализовывать все бизнес-планы, связанные с сельхозпроизводством и выращиванием. До самого последнего момента были сомнения, которые ушли прочь, когда по...

16.01.2018
Валерий Усков

Купил себе 3 участка. Удобное расположение к федеральной трассе, выбор пал на эти участки. Все документы получены, планируем начать заниматься сельским хозяйством. Произв...

10.01.2018

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Проект «Мой гектар»