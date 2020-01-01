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О проекте «Мой гектар»

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Союз Садоводов России
Союз Садоводов России

Общероссийская общественная организация осуществляет свою деятельность на территории более 50% субъектов федерации (45 регионов) и объединяет в своих рядах более 60 миллионов человек, занятых общественно-полезным трудом на садово-огородных участках, расположенных вблизи практически всех муниципальных образований численностью от 5 тыс. человек и более.

Организация улучшает и упрощает жизнь граждан, имеющих садовые, дачные, огороднические земельные участки. В России это более 21 миллиона семей. Общее количество садоводов, дачников, огородников – более 60 миллионов человек.

Дом садовода - опора семьи...
Садоводы производят 60% овощей, 90% ягод и вносят реальный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Народные садовнические инвестиции, направляемые на решение важнейших социально-экономических задач России, составляют ежегодно более 600 миллиардов рублей.

Председатель Союза Садоводов России, депутат госдумы РФ
Олег Валенчук

Дом садовода - опора семьи
Проект утвержден Всероссийской политической партией «Единая Россия»
Цель проекта
  • Модернизация социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни, быта и обслуживания садоводческих и дачных хозяйств
  • Обеспечение продовольственной безопасности
  • Повышение уровня социального оптимизма
Задачи проекта
  • Повышение эффективности государственной поддержки
  • Организация системы потребительских сообществ
  • Обеспечение садоводов качественными материалами и информацией
  • Популяризация садоводства
  • Придание товариществам правового статуса
Университет садоводов
Проект создан по поручению премьер-министра, совместно с московским Университетом «Синергия»
Это первый в России образовательный проект для людей, увлеченных садоводством и желающих получить новые прикладные знания в этой области.

Цель проекта

Научить желающих разбираться в правовых вопросах, вести бухгалтерский учет, решать внутренние вопросы внутри товариществ. Предоставить информацию об уходе за растениями и применении новых технологий.

Для кого этот проект

  • Председатели садовых некоммерческих товариществ и дачных товариществ
  • Владельцы приусадебных хозяйств
  • Cадоводы-любители
Команда проекта

Владимир Третьяк

Депутат Госдумы РФ, спортсмен

Валентина Терешкова

Депутат Госдумы РФ, космонавт

Николай Валуев

Депутат Госдумы РФ, спортсмен

Алексей Воевода

Депутат Госдумы РФ

Владимир Шаманов

Депутат Госдумы, Герой России

Виктор Заварзин

Депутат Госдумы

Анатолий Карпов

Международный гроссмейстер

Федор Добронравов

Народный артист России

  • Владимир Третьяк

    Депутат Госдумы РФ, спортсмен

  • Валентина Терешкова

    Депутат Госдумы РФ, космонавт

  • Николай Валуев

    Депутат Госдумы РФ, спортсмен

  • Алексей Воевода

    Депутат Госдумы РФ

  • Владимир Шаманов

    Депутат Госдумы, Герой России

  • Виктор Заварзин

    Депутат Госдумы

  • Анатолий Карпов

    Международный гроссмейстер

  • Федор Добронравов

    Народный артист России

    Контакты Союза
    Исполнительный комитет «Союза садоводов России»
    Руководитель – Дмитриев Петр Иванович
    Пресс-служба «Союза садоводов России»
    телефон: 8-963-778-09-59
    e-mail: pr@souzsadovodov.ru
    Аппарат Исполнительного комитета
    телефон: 8-903-208-17-97
    e-mail: olga.m@souzsadovodov.ru
    Центральная общественная приемная
    телефон: 8 (495) 532-81-68
    e-mail: info@souzsadovodov.ru
    адрес: г. Москва, ул. Мещанская 9/14с1, 2 подъезд

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