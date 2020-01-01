Союз Садоводов России

Общероссийская общественная организация осуществляет свою деятельность на территории более 50% субъектов федерации (45 регионов) и объединяет в своих рядах более 60 миллионов человек, занятых общественно-полезным трудом на садово-огородных участках, расположенных вблизи практически всех муниципальных образований численностью от 5 тыс. человек и более.

Организация улучшает и упрощает жизнь граждан, имеющих садовые, дачные, огороднические земельные участки. В России это более 21 миллиона семей. Общее количество садоводов, дачников, огородников – более 60 миллионов человек.

Дом садовода - опора семьи...

Садоводы производят 60% овощей, 90% ягод и вносят реальный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Народные садовнические инвестиции, направляемые на решение важнейших социально-экономических задач России, составляют ежегодно более 600 миллиардов рублей.