О проекте «Мой гектар»
Общероссийская общественная организация осуществляет свою деятельность на территории более 50% субъектов федерации (45 регионов) и объединяет в своих рядах более 60 миллионов человек, занятых общественно-полезным трудом на садово-огородных участках, расположенных вблизи практически всех муниципальных образований численностью от 5 тыс. человек и более.
Организация улучшает и упрощает жизнь граждан, имеющих садовые, дачные, огороднические земельные участки. В России это более 21 миллиона семей. Общее количество садоводов, дачников, огородников – более 60 миллионов человек.
Председатель Союза Садоводов России, депутат госдумы РФ
Олег Валенчук
- Модернизация социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни, быта и обслуживания садоводческих и дачных хозяйств
- Обеспечение продовольственной безопасности
- Повышение уровня социального оптимизма
- Повышение эффективности государственной поддержки
- Организация системы потребительских сообществ
- Обеспечение садоводов качественными материалами и информацией
- Популяризация садоводства
- Придание товариществам правового статуса
Цель проекта
Научить желающих разбираться в правовых вопросах, вести бухгалтерский учет, решать внутренние вопросы внутри товариществ. Предоставить информацию об уходе за растениями и применении новых технологий.
Для кого этот проект
- Председатели садовых некоммерческих товариществ и дачных товариществ
- Владельцы приусадебных хозяйств
- Cадоводы-любители
Владимир Третьяк
Депутат Госдумы РФ, спортсмен
Валентина Терешкова
Депутат Госдумы РФ, космонавт
Николай Валуев
Депутат Госдумы РФ, спортсмен
Алексей Воевода
Депутат Госдумы РФ
Владимир Шаманов
Депутат Госдумы, Герой России
Виктор Заварзин
Депутат Госдумы
Анатолий Карпов
Международный гроссмейстер
Федор Добронравов
Народный артист России
-
Владимир Третьяк
Депутат Госдумы РФ, спортсмен
-
Валентина Терешкова
Депутат Госдумы РФ, космонавт
-
Николай Валуев
Депутат Госдумы РФ, спортсмен
-
Алексей Воевода
Депутат Госдумы РФ
-
Владимир Шаманов
Депутат Госдумы, Герой России
-
Виктор Заварзин
Депутат Госдумы
-
Анатолий Карпов
Международный гроссмейстер
-
Федор Добронравов
Народный артист России
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