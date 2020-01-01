1 гектар = 100 соток = 10 000 кв.м. или: 300 однушек в Москве площадью 33 м2.
За 2021 год 37 % наших клиентов, купивших участок, спустя год приобрели второй гектар:
для себя, для своих родных или в качестве инвестиций. Мы гордимся этим показателем — как результатом хорошей работы нашей Сервисной компании.
«Покупайте землю, ее больше не производят» — сказал Марк Твен
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С каждым годом земля обретает все большую актуальность. Население земли растет
в геометрической прогрессии, а вот земли больше не становится. У россиян есть уникальная возможность
прекратить ютиться в маленьких квартирах или на маленьких участках в 7-10 соток и переехать на
свою собственную землю — создать свою усадьбу, свое родовое поместье, реализовать все свои задумки
и даже больше, чем планировали. Это не просто земельные участки: это вклад в ваше будущее, в будущее
ваших детей и родных, это ваша свобода и уверенность в завтрашнем дне.
Жить на своей земле — богатство для человека! Выращивать собственные продукты, отдыхать в кругу большой семьи.
А еще можно использовать землю в качестве инвестиции — организовать доходное хозяйство, базу отдыха или построить глэмпинг на берегу озера!
Самый распространенный вопрос среди наших клиентов звучит именно так. И этот вопрос вполне логичен, ведь
кажется, будто такое невозможно или это какой-то обман. Вы увидели рекламу, вас смутила и одновременно заинтересовала эта
возможность, ведь такого больше нигде нет.
Давайте все поясним:
Мы предлагаем вам участки в собственность площадью 1 гектар каждый в организованных поселках «Мой гектар» за 100 000 руб.
Эта ценовая планка является для нас очень важной — и вы всегда можете рассчитывать именно на неё — 100 000 руб. за участок 1 гектар.
Если менеджер не найдет для вас таких предложений — мы подарим вам участок этого менеджера бесплатно :)
Мы являемся собственниками этой земли и у нас есть все необходимые документы, подтверждающие это (на каждый участок есть
кадастровый план и выписка о праве собственности).
Все участки стоят на кадастровом учете, и вы можете заказать на любой из них выписку из Росреестра, чтобы в этом убедиться,
или получить ее в офисе компании.
Показать еще
Мы предлагаем вам участки в собственность площадью 1 гектар каждый в организованных поселках «Мой гектар» за 100 000 руб.
Эта ценовая планка является для нас очень важной — и вы всегда можете рассчитывать именно на неё — 100 000 руб. за участок 1 гектар.
Если менеджер не найдет для вас таких предложений — мы подарим вам участок этого менеджера бесплатно :)
Мы являемся собственниками этой земли и у нас есть все необходимые документы, подтверждающие это (на каждый участок есть
кадастровый план и выписка о праве собственности).
Все участки стоят на кадастровом учете, и вы можете заказать на любой из них выписку из Росреестра, чтобы в этом убедиться,
или получить ее в офисе компании.
На все поселки разработана проектная документация. Это не просто поля: мы проводим тщательную предпроектную подготовку,
готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество, — проводим анализ водоносных слоев,
уклонов, делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр, в большинстве поселков устанавливаются
въездные группы и центральные дома, подводится электричество. Все эти документы вы также можете получить в офисе компании или в личном
кабинете — который является публично доступным для всех желающих.
Мы используем стандарты работы ISO 9001 — все процессы подготовки и проектирования поселков у нас описаны и регламентированы.
Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и
целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта
для вас как для покупателей, а главное — повышает качество результата.
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию
достойной инфраструктуры в каждом поселке — и это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других
посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
расположение поселка (подальше от мегаполиса и дорог, в уединении, или же наоборот — недалеко от ж/д станции и трассы)
наличие рядом водного объекта (это может быть речка или широкая Волга или масштабное водохранилище)
расположение самого участка в рамках поселка (в поселке участки делятся на несколько зон: у леса, в полевой зоне, примыкают к дороге, на первой береговой линии)
стадия развития поселка (на старте продаж по самой выгодной цене или уже с дорогами и ЛЭП)
сезонные акции или специальные предложения на конкретные участки
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расположение поселка (подальше от мегаполиса и дорог, в уединении, или же, наоборот, недалеко от ж/д станции и трассы)
наличие рядом водного объекта (это может быть речка или широкая Волга или масштабное водохранилище)
расположение самого участка в рамках поселка (в поселке участки делятся на несколько зон: у леса, в полевой зоне, примыкают к дороге, на первой береговой линии)
стадия развития поселка (на старте продаж по самой выгодной цене или уже с дорогами и ЛЭП)
сезонные акции или специальные предложения на конкретные участки
Вы сами делаете выбор: приобрести гектар за 100 000 руб. или выбрать участок подороже. В проекте «Мой гектар» действительно есть участки стоимостью 100 000 руб.,
но есть и более дорогие предложения. Все зависит от ваших целей покупки и вариантов использования земли.
По мере развития поселка (проведение коммуникаций, строительство инфраструктурных объектов, линий электропередач)
стоимость участка растет. Поэтому выгоднее покупать землю на начальном этапе на старте продаж.
Все наши поселки расположены в экологически чистых районах, вблизи лесных, водных объектов.
Рассказываем, как формируются и готовятся к продаже участки в поселках.
На все поселки разрабатывается предпроектная документация. Мы продаем не просто голые поля.
Мы проводим тщательную предпроектную подготовку: готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации
и инфраструктуру — дороги, электричество, — проводим анализ водоносных слоев, уклонов, делаем топосъемку и геодезию
поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр.
Перед тем, как вывести участки в продажу, мы также проводим комплексный анализ градостроительной документации
на основе материалов ФГИСТП и ПЗЗ, генеральных планов сельских поселений, карт функциональных зон, карты зон
с особыми охраняемыми природными территориями и ограничениями, на которых ограничена хозяйственная деятельность
или запрещено проживание людей. Все эти документы вы можете получить в офисе компании или в личном кабинете — который
является публично доступным для всех желающих.
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Перед тем, как вывести участки в продажу, мы проводим комплексный анализ территории.
Что это за анализ:
полный анализ территории на основе материалов ФГИСТП и ПЗЗ: генплан, карты функциональных зон, карты зон с особыми ограничениями, карты водоохранных зоны и прочее.
🌐 Именно эти карты наглядно отображают наличие или отсутствие таких объектов, как кладбища, свалки, скотомогильники и пр.
аэрофотосъемка, благодаря которой мы с высоты птичьего полета можем выявить преимущества территории, создать карту перепадов высот, ортофотоплан, карту тальвегов и пр.
🏞️ Все эти материалы аэрофотосъемки мы предоставляем на встречах и размещаем на сайтах поселков в публичном доступе.
выезд на местности геодезистов, специалистов дорожно-строительного управления
🚧 Наша собственная Сервисная компания проекта имеет более 40 единиц спецтехники и более 50 специалистов, которые в дальнейшем отвечают на все вопросы собственников.
На основе полученных данных мы проектируем генеральный план поселка, определяем, в каких зонах в поселке будут детские площадки, въезды, зоны для отдыха и т. д.
🚩 Для проведения анализа и обработки полученных данных мы используем собственную геоинформационную систему. Эти инструменты доступны собственникам участков в поселках проекта «Мой гектар».
Территории, которые по тем или иным причинам не подходят для организации хозяйства и строительства усадьбы, проектируются для иных целей или же исключаются из территории поселка вообще.
Мы придерживаемся политики открытости и прозрачности, мы всегда открыты и честны.
Каждый поселок проектируется с душой, заботой, любовью и желанием дать возможность каждому приобрести свой гектар по разумной цене. У нас масштабные цели и достичь их путем обмана точно не получится.
Кстати, у многих наших сотрудников есть собственный гектар земли. Где еще сотрудники приобретают то, что сами создают и продают? Покажете? :)
Вы не первый, кто захотел приобрести гектар, но пока не решил, что с ним делать.
Вариантов использования множество: усадьба, агробизнес, отдых на природе. В вашем случае самый подходящий — инвестиция.
Вы приобретаете участок по самой выгодной цене. Совместно с соседями коллективно развиваете инфраструктуру в поселке и
спустя некоторое время ваш участок вырастет в цене. Например, вы подвели к участку электричество — участок подорожал,
вы установили межевые знаки — участок возрос в цене, и далее по каждому пункту со временем ваша недвижимость будет стоить
дороже, а с учетом инфляции и роста цен в целом, капитализация неминуема. В хорошем смысле :)
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Дальше решать вам — продать участок и заработать, построить усадьбу, организовать агробизнес или подождать еще.
Наглядно капитализацию можно увидеть в этом разделе, а для тех, кто хочет использовать землю для организации
агробизнеса или, например, хочет выращивать сосны и продавать их — разработаны бизнес-планы.
Кстати, все услуги развития участков и поселков предоставляет Сервисная компания проекта при необходимости и вашем желании.
За все время существования проекта мы столкнулись с различными сложностями и вопросами взаимодействия
собственников между собой по решению коллективных задач. Благодаря этим сложностям мы стали думать, как
помочь соседям оперативно проводить голосования и все вытекающие из этого моменты.
Мы уже упомянули про собственную геоинформационную систему, про собственную Сервисную компанию. Рассказываем про
Личный кабинет собственников.
После покупки участка вам предоставляется персональный доступ.
В Личном кабинете вы видите всю информацию по своим участкам: кадастровые номера, кадастровую стоимость, точное
местоположение, аэрофотосъемку.
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Там же вы можете решать вопросы коллективного развития поселка, проводить онлайн-голосования, не выходя из дома,
участвовать в выборе кандидатов в члены правления поселка, заказывать услуги Сервисной компании для своего участка.
Напомним, что на все поселки «Мой гектар» разработана проектная документация. Мы проводим предпроектную подготовку,
готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ
водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр.
В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Все эти документы доступны для вас в Личном кабинете собственника, по ним и осуществляется
коллективная реализация намеченных планов.
Кроме того, вам открывается доступ к программе лояльности проекта «Мой гектар», где вы можете зарабатывать баллы
и использовать их при оплате услуг в Личном кабинете.
Проект «Мой гектар» существует с 2016 года и за время существования проекта не было ни одного дня, когда мы
не думали о том, как упростить владельцам участков жизнь во всех перечисленных вопросах.
Мы ежедневно разрабатываем и улучшаем сервис, чтобы каждому собственнику было удобно. Все вопросы решаются
гораздо быстрее, чем если бы мы использовали стандартные очные общие собрания и сбор подписей на бумажных бланках.
Да, мы согласны, что участки относительно самой Москвы находятся неблизко. Мы не предлагаем землю в 5, 10, 30-50 км от Москвы.
Наши поселки, без скромности, расположены в лучших локациях ЦФО: это Валдай, Селигер, Волга, Вазузское водохранилище.
Мы не продаем участки вблизи крупных мегаполисов-миллионников.
Москва расширяется, и уже через несколько десятков лет участки, расположенные на расстоянии даже 100 км от Москвы, будут испорчены и
загрязнены отходами городской среды.
Проект «Мой гектар» подразумевает совершенно другой формат загородной жизни и отдыха. Участок в рамках проекта «Мой гектар» — это
не просто участок под дачу, это больше, чем просто «рядом с МКАД», это больше, чем то, к чему мы с вами привыкли…
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Вы должны выйти за границы шаблонного мышления, навязанного нам городской суетой и вечной конкуренцией в погоне за «фантиками».
Город и его энергетика не смогут дать вам настоящего счастья — удивительно, но большинство людей осознают это слишком поздно.
Это свобода, это здоровье, это будущее для вас и вашей семьи, это экология и чистый воздух, это соседи-единомышленники, это
большая территория для активного отдыха, это спокойствие и гармония, это семейный очаг в масштабах 10 000 м2, остров безопасности и поле свободы.
Каждый поселок проекта «Мой гектар» расположен в экологически чистом районе, и следует отметить, что добраться до поселков можно не только
на авто, но и на скорых поездах.
Каждый поселок расположен вблизи населенных пунктов и иногда дорога до поселка занимает меньше времени, чем пробки в столице по утрам или вечерам в час-пик.
Рядом есть вся необходимая инфраструктура.
У проекта «Мой гектар» своя идеология, свои единомышленники, которые сделали шаг навстречу новому, нестандартному и обширному. Выбор всегда за вами.
Для нас негативные отзывы — это отличная возможность для роста и развития. Более 6000 довольных клиентов нас вдохновляют, и если кого-то из
них что-то не устроило, смутило, напугало или не понравилось — мы никогда не оставим это без внимания.
В команде проекта «Мой гектар» ежедневно трудится более 200 человек (и это только в офисе). Еще более 100 внештатных специалистов решают
глобальные задачи, работая над улучшениями и развитием.
В команде земельные эксперты, юридический департамент, специалисты отдела сопровождения и развития поселков, специалисты дорожно-строительного
управления Сервисной компании — все они работают над тем, чтобы ответить на все ваши вопросы и решить любой нерешаемый вопрос.
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Проект постоянно развивается и движется вперед, учитывая все пожелания наших клиентов. И то, что вчера у нас было плохо, сегодня мы уже исправили
или активно работаем над этим.
Хочется отметить, что часть негативных отзывов — от людей, которые проходили мимо: не разобрались в проекте и не изучили его возможности.
Мы предоставляем всю информацию об участках и поселках: на сайтах поселков или по личному запросу от клиента.
Безусловно, приобретение земельного участка — серьезный осознанный шаг, и на вашем пути будут возникать вопросы, которые вы можете задать нашим специалистам.
Команду проекта можно посмотреть здесь.
В нашем «Центре правовой поддержки собственников», организованном для консультации клиентов по всем нормативно-правовым вопросам градостроительства,
не знают ни одного случая, когда у человека отобрали его землю, без его воли.
Разберемся, по каким основным причинам могут отобрать участок?
Нецелевое использование земли. Например, на участке, предназначенном для фермерского хозяйства, вы построите здание под промышленное производство,
или на землях для индивидуального жилищного строительства вы захотите построить многоквартирный дом. Специалисты проекта «Мой гектар» проконсультируют
вас по всем вопросам. Юридический департамент и центр правовой поддержки собственников объяснит, для каких целей можно и нельзя использовать участок,
а Сервисная компания проекта предоставит услуги по организации и проектировании объектов на вашем гектаре с соблюдением всех требований и норм.
Показать еще
Нецелевое использование земли. Например, на участке, предназначенном для фермерского хозяйства, вы построите здание под промышленное производство,
или на землях для индивидуального жилищного строительства вы захотите построить многоквартирный дом. Специалисты проекта «Мой гектар» проконсультируют
вас по всем вопросам. Юридический департамент и центр правовой поддержки собственников объяснит, для каких целей можно и нельзя использовать участок,
а Сервисная компания проекта предоставит услуги по организации и проектировании объектов на вашем гектаре с соблюдением всех требований и норм.
Неиспользование земель сельхозназначения спустя 3 года после покупки. То есть, например, участок по документам имеет категорию сельхозназначения,
вы на нем ничего не выращивали, не следили за его обработкой, он зарос и превратился в поросший сорняком, кустами и растительностью участок.
В таком случае администрация на законном основании сначала может вам выписать штраф. И в случае повторных уклонений от использования участка,
и только по решению суда, в законе присутствуют основания на изъятие земли, что возможно только при отсутствии желания собственника подчиниться
решению суда по обработке участка. Это достаточно длительный процесс, никто просто так не придет и не “отберет” у вас землю. Это будет самоуправством
со стороны органов местного самоуправления.
Сервисная компания обладает всеми необходимыми ресурсами, предоставляет полный спектр услуг по расчистке участка, а если вы планируете выращивать
продукты и вам необходимо подготовить почву для этого, то и в этом вопросе специалисты вам помогут. В случае, если вы получили письмо-претензию от
местной администрации (а таких были единицы), можете обратиться к команде проекта и мы вас проконсультируем.
Услуги, которые оказывает Сервисная компания проекта «Мой гектар», вы можете изучить
на этой странице.
На все поселки разработана проектная документация. Это не просто поля: мы проводим тщательную предпроектную подготовку, готовим разрешительную
документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и
геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома,
подводится электричество.
Мы используем стандарты работы ISO 9001 — все процессы подготовки и проектирования поселков у нас описаны и регламентированы. Кроме стандартов,
в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов
для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас как для покупателей, а главное —
повышает качество результата.
Показать еще
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом
поселке — и это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Мы создали свое дорожно-строительное управление (ДСУ), укомплектовали парк техники и штат специалистов. Мы занимаемся расчисткой территории,
прорезкой дорог, установкой ЛЭП, строительством въездных групп и другими работами. Мы разработали и запатентовали модуль расчета стоимости строительства
дорог и справедливый алгоритм расчета взносов каждого собственника относительно длительности и дальности проезда до участка.
Многие не совсем верно оценивают скорость строительства на больших площадях. На среднюю площадь наших поселков (300 гектаров)
первичная прорезка дорог занимает 4 месяца.
Новости развития поселков можно посмотреть по ссылке.
Проект «Мой гектар» предлагает собственникам инвестировать в собственные активы, а именно участвовать в строительстве инфраструктуры в поселках.
Мы отбираем лучшие бизнес-планы, предоставляем участки под их реализацию, ищем сильных управленцев и участвуем в инвестициях вместе с вами. Это
коллективные инвестпроекты (строительство дорог, въездной группы, центрального дома, электрификация), индивидуальные и инфраструктурные проекты
(магазин экопродуктов, база стройматериалов, глэмпинг, база отдыха, ресторан и другие).
По решению собственников, силами Сервисной компании в поселке, в местах, выделенных под общее пользование, могут быть построены объекты инфраструктуры.
Объекты, предлагаемые СК «Мой гектар» для развития инфраструктуры:
игровые зоны;
беседки;
лаунж-зоны;
детские площадки:
парковки;
пляжи;
пирсы;
скверы;
спортплощадки.
Вы не просто собственник участка — вы художник, который на своем холсте-гектаре земли выбирает с единомышленниками, какие объекты нужны в поселке.
А благодаря системам автоматизации и Личному кабинету — делать это легко и просто. Вы — творец, вы вкладываете душу в развитие территории жизни.
Все зависит от целей приобретения земли и целей использования. Например, объем вложений для строительства усадьбы — один, а для организации
агробизнеса — другой. Или можно построить кемпинг и сдавать его в аренду.
Мы используем стандарты развития поселков — все процессы подготовки и проектирования поселков описаны и регламентированы. Посчитаны бюджеты
и сформированы планы работ. Собственники путем голосования коллективно принимают решения, какие из этих планов они готовы начать реализовывать
в своем поселке. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля»
и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас,
как для покупателей. А главное — повышает качество результата.
Показать еще
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом
поселке — это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Важно помнить, что сейчас государство активно развивает сельские территории, агротуризм и любые формы малого предпринимательства на селе.
Государство и региональные власти предоставляют гранты и субсидии на спецтехнику, закупку семян и строительство построек.
У Сервисной компании есть типовые, проработанные бизнес-планы, где вы сможете грамотно распределить свой финансовый ресурс и успешно воспользоваться поддержкой и субсидированием.
Да, есть участки меньше по площади: от 6 соток. Обычно это участки категории ИЖС в дачных поселках. Там в стоимость участка входит базовая инфраструктура: дороги, ЛЭП.
Подходит для тех, кто готов начать строительство дачи или усадьбы в течение года. Пример — участки в поселке «Новая жизнь».
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