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Земельные участки по выгодной цене
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 164
    Площадь:
    0,997 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 168
    Площадь:
    0,989 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 167
    Площадь:
    1,001 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 165
    Площадь:
    1,001 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 166
    Площадь:
    1,001 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар в лесной зоне
    Поселок:
    Долина Озер
    Участок:
    № 242
    Площадь:
    0,903 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    300 000 ₽ 900 000 ₽
    Скидка:
    -70%
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      Поселки в развитии

      Этап развития: благоустройство и развитие инфраструктуры строительства МОП

          Дачные участки

          Дачные участки в поселках ИЖС с развитой инфраструктурой

          • Участок на просторе №84
            «Имение Алексеевское»

            1 579 000 ₽ -50%

            789 000 ₽

            площадь 15,79 сот.
            от 49 968 ₽ за сотку

            Купить в рассрочку без %
            от 70000 ₽/мес

            М-9 Новорижское шоссе

          • Участок на второй линии №276
            «Имение Алексеевское»

            1 900 000 ₽ -50%

            950 000 ₽

            площадь 11,26 сот.
            от 84 369 ₽ за сотку

            Купить в рассрочку без %
            от 80000 ₽/мес

            М-9 Новорижское шоссе

          • Участок на просторе №277
            «Имение Алексеевское»

            1 610 000 ₽ -30%

            1 130 000 ₽

            площадь 16,1 сот.
            от 70 186 ₽ за сотку

            Купить в рассрочку без %
            от 95000 ₽/мес

            М-9 Новорижское шоссе

          • Участок на просторе №282
            «Имение Алексеевское»

            1 610 000 ₽ -30%

            1 130 000 ₽

            площадь 16,1 сот.
            от 70 186 ₽ за сотку

            Купить в рассрочку без %
            от 95000 ₽/мес

            М-9 Новорижское шоссе

          • Участок на просторе №278
            «Имение Алексеевское»

            1 610 000 ₽ -30%

            1 130 000 ₽

            площадь 16,1 сот.
            от 70 186 ₽ за сотку

            Купить в рассрочку без %
            от 95000 ₽/мес

            М-9 Новорижское шоссе

          • Гектар на просторе №283
            «Имение Алексеевское»

            1 610 000 ₽ -30%

            1 130 000 ₽

            площадь 16,1 сот.
            от 70 186 ₽ за сотку

            Купить в рассрочку без %
            от 95000 ₽/мес

            М-9 Новорижское шоссе

            • Участок на просторе №84
              «Имение Алексеевское»

              1 579 000 ₽ -50%

              789 000 ₽

              площадь 15,79 сот.
              от 49 968 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 70000 ₽/мес

              М-9 Новорижское шоссе

            • Участок на второй линии №276
              «Имение Алексеевское»

              1 900 000 ₽ -50%

              950 000 ₽

              площадь 11,26 сот.
              от 84 369 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 80000 ₽/мес

              М-9 Новорижское шоссе

            • Участок на просторе №277
              «Имение Алексеевское»

              1 610 000 ₽ -30%

              1 130 000 ₽

              площадь 16,1 сот.
              от 70 186 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 95000 ₽/мес

              М-9 Новорижское шоссе

            • Участок на просторе №282
              «Имение Алексеевское»

              1 610 000 ₽ -30%

              1 130 000 ₽

              площадь 16,1 сот.
              от 70 186 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 95000 ₽/мес

              М-9 Новорижское шоссе

            • Участок на просторе №278
              «Имение Алексеевское»

              1 610 000 ₽ -30%

              1 130 000 ₽

              площадь 16,1 сот.
              от 70 186 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 95000 ₽/мес

              М-9 Новорижское шоссе

            • Гектар на просторе №283
              «Имение Алексеевское»

              1 610 000 ₽ -30%

              1 130 000 ₽

              площадь 16,1 сот.
              от 70 186 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 95000 ₽/мес

              М-9 Новорижское шоссе

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              гектар от 100 000 ₽

              4930
              участков
              реализовано
              257
              участков осталось
              в стадии реализации
              7
              поселков
              в продаже
              Подобрать

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                  на берегу Вазузского
                  водохранилища
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