Специальное предложение
-
Гектар на простореПоселок:Мое поместьеУчасток:№ 164Площадь:0,997 гаШоссе:М-10 ЛенинградскоеСтоимость:100 000 ₽ 300 000 ₽Скидка:-70%
-
Гектар на простореПоселок:Мое поместьеУчасток:№ 168Площадь:0,989 гаШоссе:М-10 ЛенинградскоеСтоимость:100 000 ₽ 300 000 ₽Скидка:-70%
-
Гектар на простореПоселок:Мое поместьеУчасток:№ 167Площадь:1,001 гаШоссе:М-10 ЛенинградскоеСтоимость:100 000 ₽ 300 000 ₽Скидка:-70%
-
Гектар на простореПоселок:Мое поместьеУчасток:№ 165Площадь:1,001 гаШоссе:М-10 ЛенинградскоеСтоимость:100 000 ₽ 300 000 ₽Скидка:-70%
-
Гектар на простореПоселок:Мое поместьеУчасток:№ 166Площадь:1,001 гаШоссе:М-10 ЛенинградскоеСтоимость:100 000 ₽ 300 000 ₽Скидка:-70%
-
Гектар в лесной зонеПоселок:Долина ОзерУчасток:№ 242Площадь:0,903 гаШоссе:М-10 ЛенинградскоеСтоимость:300 000 ₽ 900 000 ₽Скидка:-70%
Лучшие поселки
-
Старт продаж
В новом поселке
Гектар
на просторе 300 000 ₽-70% 100 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Уникальное предложение
Участки в Долине Озер
Гектар
на просторе 900 000 ₽-70% 300 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Специальное предложение
Выгодная цена!
Гектар
на просторе 1 000 000 ₽-50% 500 000
Ленинградское шоссе
-
Старт продаж
В новом поселке
Гектар
на просторе 300 000 ₽-70% 100 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Уникальное предложение
Участки в Долине Озер
Гектар
на просторе 900 000 ₽-70% 300 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Специальное предложение
Выгодная цена!
Гектар
на просторе 1 000 000 ₽-50% 500 000
Ленинградское шоссе
Поселки в развитии
-
Гектар
на просторе 300 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 200 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 599 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 300 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 1 000 000
Ленинградское шоссе
-
Участок
на просторе 1 000 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 1 500 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 2 999 000
Ленинградское шоссе
-
Участок ИЖС
в полевой зоне 1 000 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Участок ИЖС
в полевой зоне 1 710 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 300 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 300 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 200 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 599 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 300 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 1 000 000
Ленинградское шоссе
-
Участок
на просторе 1 000 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 1 500 000 ₽
Ленинградское шоссе
-
Гектар
на просторе 2 999 000
Ленинградское шоссе
-
Участок ИЖС
в полевой зоне 1 000 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Участок ИЖС
в полевой зоне 1 710 000 ₽
Новорижское шоссе
-
Гектар
на просторе 300 000 ₽
Ленинградское шоссе
Дачные участки
-
Участок на просторе №84
«Имение Алексеевское» 1 579 000 ₽-50% 789 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на второй линии №276
«Имение Алексеевское» 1 900 000 ₽-50% 950 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №277
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №282
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №278
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Гектар на просторе №283
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №84
«Имение Алексеевское» 1 579 000 ₽-50% 789 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на второй линии №276
«Имение Алексеевское» 1 900 000 ₽-50% 950 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №277
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №282
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Участок на просторе №278
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
Гектар на просторе №283
«Имение Алексеевское» 1 610 000 ₽-30% 1 130 000 ₽
М-9 Новорижское шоссе
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.