Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
Новости о проекте

• Актуально • Новости поселков

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 22–29 марта 2023

29.03.2023

• Актуально • Новости поселков

Что нового в поселке «Мск-Тверская-3»

29.03.2023

• Актуально • Новости поселков

Что нового в поселке «Малая родина»

29.03.2023

• Актуально • Новости поселков

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

29.03.2023

• Актуально • Новости поселков

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»

Перечень работ, выполненных в посёлке за прошедшую неделю

29.03.2023

• Актуально • Новости поселков

Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

29.03.2023

• Актуально • Новости поселков

Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

29.03.2023

• Новости проекта • Актуально

Выставка «Загородный дом»: розыгрыш гектара земли

24.03.2023

• Новости проекта • Актуально • Награды проекта «Мой гектар»

Цифровизация и технологичность в сфере недвижимости - проект «Мой гектар» получил всеобщее признание

24.03.2023

Видео о проекте

Проект «От сохи до сохи»

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).