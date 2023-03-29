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Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»
Перечень работ, выполненных в посёлке за прошедшую неделю
29.03.2023
Видео о проекте
Проект «От сохи до сохи»
• Государственная поддержка • Развитие проекта
Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию
31.03.2023
• Блог
Можно ли на материнский капитал купить землю
Какие возможности и в каких регионах - советы наших экспертов
31.03.2023
• Дача и сад • Юридические вопросы • Загородная недвижимость • Новости
Что ждет дачников в преддверии лета 2023 года?
31.03.2023
Илона Абуладзе
Департамент развития
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