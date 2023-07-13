Категория: Крестьянин

Опубликовано: 13.07.2023

Ассоциация МИРА (Ассоциация модернизации и развития садоводов и фермеров России)

Категория: Крестьянин





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Путь России — в освоении собственных земель, развитии села и введении сельскохозяйственных земель в оборот. Эта миссия возложена на сельских жителей, фермеров, крестьян, садоводов-дачников и жителей родовых поместий. Рассмотрим типичные портреты этих групп, существующие в секторе проблемы и меры поддержки, предлагаемые государством. Также покажем, в какой форме существует каждая категория сейчас, основные виды деятельности, регулирование со стороны государства, а также историческое развитие в России.

Оглавление:

Портрет категории Проблематика Медийные персонажи отрасли Господдержка Форма деятельности Регулирование Сводка в историю: 8 интересных фактов









Рассмотрим, что из себя представляет крестьянин и крестьянское хозяйство, какие проблемы есть в этой сфере, какую поддержку оказывает государство и как регулируется сфера крестьянства.





Портрет категории

Класс крестьян как таковой прекратил существование в конце XIX века. Тем не менее у сельских жителей сохранились черты, которые можно отнести к определенной группе современного общества. Современный крестьянин — это житель сельской местности, занимающийся сельским хозяйством: выращиванием полезных культур и производством мясо-молочной и другой сельскохозяйственной продукции. Чаще всего это мужчины от 35 до 65 лет. Они содержат небольшие хозяйства — для собственных нужд или для мелкой продажи. В большинстве случаев они не регистрируют свою деятельность или оформляют ее как личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Эти люди обычно испытывают пристрастие к земле и любят работать на ней. Кроме того, они предпочитают употреблять экологически чистые продукты, выращенные без добавок.





Проблематика

Одной из основных проблем является поиск подходящего участка. Для ведения личного подсобного хозяйства требуется не менее 0,5 гектара земли. При этом, если крестьянин не планирует содержать на участке крупный рогатый скот, то такого объема будет достаточно. Сам участок должен соответствовать определенным требованиям. Кроме того, на нем не разрешено строить жилой дом. Другими словами, чтобы жить и работать на одном участке, необходимо его часть перевести в зону индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Однако это не всегда просто.

В 2021 году был разработан Федеральный закон № 299-ФЗ от 02.07.2021, который разрешает строительство жилья на сельскохозяйственных землях. Однако в этом законе также указаны ограничения, определяющие, на каких землях нельзя строиться. В результате около 20% субъектов столкнулись с ситуацией, когда невозможно построить жилой дом.

Следующей проблемой является недостаток рабочей силы в поселках и деревнях. Большинство людей из-за отсутствия развитой инфраструктуры уехало в города или ближайшие крупные населенные пункты. С момента распада СССР более 22 тысяч деревень исчезли. В результате этого в большинстве ЛПХ и КФХ трудятся сами владельцы и их семьи, что не позволяет увеличивать масштабы производства.

Отсутствие централизованной системы сбыта готовой продукции также является одной из проблем. ЛПХ и частные лица не имеют возможности сотрудничать с крупными торговыми сетями. Они вынуждены предлагать свою продукцию знакомым, через специальные группы в социальных сетях и доски объявлений. Таким образом, не всегда возможно предугадать спрос и произвести нужное количество продуктов либо реализовать имеющееся количество.

Еще одной проблемой является отсутствие достаточного финансирования. Частным лицам затруднительно получить кредит в банке, особенно если подсобное хозяйство является их единственным источником дохода. Возможно получение субсидий от государства, однако для этого необходимо иметь в собственности участок земли, а также иметь на руках не менее 40% от требуемой на развитие суммы.





Медийные персонажи отрасли

Ведущим представителем крестьянства сегодня можно назвать Германа Стерлигова. Он сам называет себя крестьянином и ратует за натуральную продукцию, выступая против применения химических удобрений и специального корма для скота.

Герман Стерлигов основал общественную организацию под названием Российское крестьянское собрание (РКС), а на посту ее руководителя находится его сын Сергий.

Главные цели РКС:

Совместная защита интересов крестьян и среды их обитания.

Противодействие распространению генно-модифицированной продукции.

Противодействие индустриализации и химизации сельского хозяйства.

Семья Стерлиговых также основала движение под названием «Молодые крестьяне России», которое ставит перед собой цели трудового воспитания детей, развития школ естественного землепользования, пчеловодства и траволечения.

Основной задачей Российского крестьянского собрания является обеспечение импортозамещения в производстве натуральных продуктов питания и участие в создании надежной системы продовольственной безопасности России.

РКС активно продвигает идею создания нового рынка натуральных продуктов и оказывает помощь тем, кто стремится переехать за город. Герман Стерлигов учредил специальные магазины, где крестьяне могут продавать свою продукцию. Как подчеркивает сам владелец, в крестьянских магазинах нет продуктов от фермеров, вся продукция выращена исключительно крестьянами. Чтобы товары крестьян попали в продажу, аккредитованные крестьяне проходят проверку в Комитете по продовольственной безопасности.

Современные крестьяне не пользуются химическими удобрениями, вакцинами и комбикормом для скота. Из-за этого у натуральных продуктов Стерлигова есть проблемы с сертификацией, которую для продажи требует закон. Семья Стерлиговых также активно восстанавливает традиционные методы работы на земельных участках, отказываясь от использования специальной техники и современных технологий, в соответствии с наследием наших предков.

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Господдержка

Те, кто занимается личным хозяйством исключительно для собственного потребления, освобождены от уплаты подоходного налога. Единственным обязательным платежом является ежегодный налог на землю. Однако если излишки продаются, то необходимо уплачивать налог в размере 13%.

Для ведения ЛПХ нет необходимости оформлять его как юридическое лицо. Также нет необходимости открывать индивидуальное предпринимательство или регистрироваться как самозанятый.

Для тех, кто занимается ЛПХ, предусмотрена государственная субсидия на развитие. Полученные средства могут быть использованы на покупку материалов и оборудования для осуществления деятельности. Также их можно направить на содержание скота, приобретение удобрений, обустройство теплиц и другие нужды. Чтобы получить помощь, необходимо иметь среднее специальное или высшее образование в области сельского хозяйства, пройти специальные курсы или отработать не менее 3 месяцев в качестве руководителя КФХ. Исключение составляют многодетные семьи, инвалиды, малоимущие граждане и те, кто содержит более двух голов крупного рогатого скота.

Рассчитывать можно не более чем на 60% от требуемой суммы. Оставшиеся 40% необходимо внести собственными средствами. При этом в кредит можно взять не более 3/4 от этой суммы. Однако если у владельца ЛПХ есть долги по налогам или бизнес-план окажется нерентабельным, то в субсидии ему откажут.





Форма деятельности

К крестьянскому хозяйству относятся как личное подсобное хозяйство (ЛПХ), так и крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). В этом разделе крестьянин и фермер пересекаются, поэтому в дальнейшем мы будем использовать термины «фермер», «фермерское хозяйство» для обозначения обеих категорий хозяйств.

ЛПХ — личное подсобное хозяйство. Это форма сельскохозяйственной деятельности, включающая производство, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции без оформления предпринимательства или юридического лица. В таком виде деятельности основными потребителями продукции являются сам фермер и члены его семьи.

КФХ — крестьянское (фермерское) хозяйство. Это объединение нескольких лиц, которые владеют совместным имуществом и лично занимаются сельским хозяйством.





Регулирование

Деятельность ЛПХ регулируется Федеральным законом № 112-ФЗ от 07.07.2003. В данном законе содержится описание правового регулирования отношений, связанных с ведением ЛПХ, и прописаны права граждан, которые его оформили. Кроме того, закон содержит положения о земельных участках, имуществе, учете в ЛПХ, государственной поддержке и правилах прекращения деятельности ЛПХ.

Деятельность КФХ регулируется Федеральным законом № 74-ФЗ от 11.06.2003. В данном законе рассматриваются взаимоотношения между государством и фермерским хозяйством, процесс создания КФХ, а также вопросы, связанные с членами хозяйства, их деятельностью, земельными участками и имуществом хозяйств. Кроме того, отдельная статья закона посвящена правилам прекращения ведения КФХ.

Деятельность ЛПХ и КФХ контролируют:

Россельхознадзор. Осуществляет надзор в ветеринарной и земельной областях. Ветеринарный надзор направлен на обеспечение безопасного производства и реализации продуктов животноводства и другой сельскохозяйственной продукции. Причем это касается исключительно тех товаров, которые не проходят дополнительную обработку, например яиц или свежего мяса. Земельный надзор следит за правильностью использования сельскохозяйственных земель и принимает меры по сохранности земли как природного объекта и по сохранению плодородия.

Роспотребнадзор. Осуществляет контроль за переработанной продукцией на этапе ее производства и продажи, а также следит за соблюдением правил торговли и гигиенических норм.

Росреестр. Проводит земельный надзор, но, в отличие от Россельхознадзора, Росреестр проводит общий надзор за земельными участками. В частности, контролирует нецелевое использование земли и самовольное занятие участков. Кроме того, Росреестр следит за тем, чтобы фермер не строил жилой дом на сельскохозяйственной земле и не организовывал свалку на территории.

Прокуратура. В прямом смысле не является надзорным органом за фермерскими хозяйствами. Ведомство проводит проверки в соответствии с требованиями закона. Кроме того, у прокуратуры есть право привлекать отдельных специалистов для осуществления контроля.

Помимо перечисленных органов, проверить работу фермерского хозяйства могут представители муниципалитета, налоговые службы и отдельные органы контроля.

Помощь в развитии и защите своих интересов аграрии могут получить благодаря членству в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Основные цели организации заключаются в защите интересов российских сельхозпроизводителей, активном содействии количественному и качественному росту фермерства в РФ, развитии сельских территорий и улучшении условий жизни аграриев. Ассоциация активно способствует совершенствованию правовой базы, касающейся фермерских хозяйств, повышению государственной поддержки, созданию нормальных жизненных условий в селе, смягчению административных барьеров и другим мерам.





Крепостной крестьянин не имел никаких прав и считался собственностью барина, на земле которого он жил и работал. Барин мог в любое время забрать у крестьянской семьи ребенка и распоряжаться им по своему усмотрению. Также было запрещено создавать семью без разрешения барина. Крепостного можно было продать в любой момент, а за непослушание — избить, часто до смерти. Даже детей могли забрать для продажи, например, за красивую девочку можно было выручить на ярмарке до 10 рублей. Барину, которой избил или замучил крепостных, грозила, в худшем случае, опека государства. Тогда поместьем управлял назначенный чиновник, но сам барин продолжал получать доход от поместья. Однако опека длилась недолго, а часто вообще не назначалась. За убийство чужого крепостного достаточно было просто заплатить его владельцу. Жизнь оценивалась по цене породистой собаки или хорошей лошади, поэтому большинство такого штрафа не боялось. Николай I издал манифест, в котором предписывалось ограничить использование крестьянского труда не более 3 раз в неделю. Кроме того, запрещалось работать в церковные праздники и воскресенье. Однако манифест имел рекомендательный характер и его соблюдение никто не контролировал. Крепостные продолжали работать на полях барина 6 дней в неделю, а если помещик забирал их землю в свое пользование, то и все 7 дней. Помещики имели возможность получать кредиты в банке, используя крестьян в качестве залога. В середине XIX века в залоге было 2/3 крепостных, а общий долг помещиков составлял более 450 млн рублей. Фактически этих крестьян уже можно было считать собственностью государства. В 1857 году был учрежден секретный Комитет по крестьянским делам, после чего возникли губернские крестьянские комитеты, в которых участвовали местные помещики. Они должны были вносить свои предложения по проекту отмены крепостного права. В 1858 году комитет был переименован в Главный, а в его составе появились 12 высших царских сановников под председательством императора. Большинство помещиков вели споры относительно земельных наделов. Те, кто владел имениями в нечерноземье, стремились полностью освободить крестьян, наделить их землей, но при условии уплаты значительной суммы выкупа. Помещики из черноземья предоставляли в качестве выкупа небольшие участки, а дополнительную землю предлагали давать в аренду или в качестве оплаты за труд. Проект обсуждали до октября 1860 года, после чего передали на рассмотрение в Главный комитет по крестьянскому делу для внесения изменений и дополнений. Заседание было открыто 9 февраля 1861 года (28 января по старому стилю) и завершено 28 февраля 1861 года (16 февраля по старому стилю). 3 марта того же года Александр II подписал манифест, которым положил конец крепостному праву. Людям его зачитали 17 марта 1861 года (5 марта по старому стилю), в Прощеное воскресенье во время обедни в церквях.