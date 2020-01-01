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Разведение курицы на яйцо и мясо на территории в 1 га
Илона Абуладзе
Департамент развития
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- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.