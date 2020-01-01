Баннер
Заявка
Позвонить
Бизнес-планы

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Растениеводство

Питомник сосен
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
788 000 руб.
Прибыльность
5 300 000 руб./год/га

Растениеводство

Выращивание иван-чая
Срок окупаемости
6 мес.
Первоначальный объем инвестиций
148 000 руб.
Прибыльность
300 000 руб./год/га

Растениеводство

Выращивание голубики
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 800 000 руб.
Прибыльность
2 500 000 руб./год/га

Растениеводство

Выращивание луговых трав
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
85 000 руб.

Прочие виды деятельности

Солнечная энергия
Срок окупаемости
36 мес.
Первоначальный объем инвестиций
7 860 000 руб.

Животноводство

Рыболовное хозяйство
Срок окупаемости
50 мес.
Первоначальный объем инвестиций
8 600 000 руб.

Животноводство

Птицефабрика
Срок окупаемости
40 мес.
Первоначальный объем инвестиций
7 640 000 руб.

Растениеводство

Питомник растений
Срок окупаемости
30 мес.
Первоначальный объем инвестиций
5 296 000 руб.

Производство и переработка

Окна ПВХ
Срок окупаемости
27 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 280 600 руб.

Производство и переработка

Овощехранилище
Срок окупаемости
27 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 332 400 руб.

Производство и переработка

Мини-пекарня
Срок окупаемости
13 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 020 600 руб.

Животноводство

Животноводство - овцы
Срок окупаемости
13 мес.
Первоначальный объем инвестиций
500 000 руб.

Животноводство

Животноводство - коровник
Срок окупаемости
13 мес.
Первоначальный объем инвестиций
500 000 руб.

Животноводство

Выращивание рыбы
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 200 000 руб.

Прочие виды деятельности

Развитие и перепродажа участка
Срок окупаемости
3 мес.
Первоначальный объем инвестиций
350 000 руб.

Инфраструктура поселков

Автосервис
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
5 718 000 руб.

Инфраструктура поселков

Автомойка
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
4 100 000 руб.

Инфраструктура поселков

Панда Парк
Срок окупаемости
36 мес.
Первоначальный объем инвестиций
4 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Магазин экопродуктов
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
800 000 руб.

Инфраструктура поселков

Экоферма
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Глэмпинг
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Гостевые дома
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
2 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Детский развлекательный центр
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
500 000 руб.

Инфраструктура поселков

Offroad трасса
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
300 000 руб.

Инфраструктура поселков

Кемпинг
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Картинг
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Кросс-кантри
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
600 000 руб.

Инфраструктура поселков

Строительство беседки
Срок окупаемости
36 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 000 000 руб.

Инфраструктура поселков

Стрелковый клуб
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
300 000 руб.

Инфраструктура поселков

Магазин стройматериалов
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
2 000 000 руб.

Животноводство

Разведение курицы на яйцо и мясо на территории в 1 га
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 500 000 руб.
Прибыльность
8 900 000 руб./год/га

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Проект «Мой гектар»