Категория: Фермер

Опубликовано: 10.07.2023

Ассоциация МИРА (Ассоциация модернизации и развития садоводов и фермеров России)

Категория: Фермер





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Путь России — в освоении собственных земель, развитии села и введении сельскохозяйственных земель в оборот. Эта миссия возложена на сельских жителей, фермеров, крестьян, садоводов-дачников и жителей родовых поместий. Рассмотрим типичные портреты этих групп, существующие в секторе проблемы и меры поддержки, предлагаемые государством. Также покажем, в какой форме существует каждая категория сейчас, основные виды деятельности, регулирование со стороны государства, а также историческое развитие в России.

Оглавление:

Портрет категории Проблематика Медийные персонажи отрасли Господдержка Форма существования сейчас Форма деятельности Регулирование Сводка в историю: 8 интересных фактов









Рассмотрим, что из себя представляет фермерское хозяйство, какие проблемы есть в этой сфере, какую поддержку оказывает государство и как фермерская сфера регулируется.





Портрет категории

Россельхозбанк провел исследование, которое помогло составить портрет современного фермера. Аналитики изучили анкеты участников из 16 российских регионов и выяснили, что типичный фермер XXI века — это мужчина примерно 40 лет, женатый и планирующий посвятить аграрному бизнесу около 15-20 лет. При этом он является фермером в первом поколении.

Исследование показало, что современный фермер осознанно выбирает свою профессию, стремится к постоянному расширению своих знаний и обладает зрелым психологическим состоянием. Кроме того, фермерам присуще развитое чувство семейных ценностей.

Также результаты показали, что современный фермер предпочитает идти в ногу с инновациями. Поэтому он берет кредиты на покупку оборудования, строительство и модернизацию животноводческих и других комплексов.

Несмотря на меньшинство, женщины в аграрном бизнесе тоже есть. Современная женщина-фермер имеет семью, ее средний возраст — 38 лет. Чаще всего она занимается разведением коз, выращиванием ягод, производством молока и сыроделием.





Проблематика

Как и в других секторах российского бизнеса, у аграриев существуют собственные проблемы.

Благодаря действию государственной программы по развитию села, с 1 марта 2022 года действует положение Федерального закона от 02.07.2021 № 299-ФЗ, которое предоставляет фермерам возможность строить жилые постройки на сельскохозяйственных землях. Одновременно с этим в том же законе определено, на каких территориях строиться запрещено. В результате этого только в прошлом году появилось около 20% субъектов РФ, на территории которых фермерам запретили строить собственные дома.

Есть сложности у фермеров и с чрезмерным административным давлением. Фермеры жалуются на частые проверки, штрафы и предписания. Платить надо практически за каждый шаг. В связи с этим многие КФХ переходят в ЛПХ, которые предложили облагать налогом. Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Владимир Плотников заявил, что восстановление порядка в контроле за фермерскими хозяйствами является важнейшим условием для дальнейшей нормальной работы крестьянских организаций.

Есть и другие проблемы у российского фермерства:

Высокая стоимость горюче-смазочных материалов, из-за чего вырастает стоимость конечного продукта.

Социальные проблемы сельского населения. Немногие люди готовы уехать и работать в деревне или селе, что приводит к дефициту кадров у аграрных предприятий.

Отсутствие централизованного сбыта продукции. Большинство фермеров сотрудничает с частными клиентами, в лучшем случае это мелкий опт.





Медийные персонажи отрасли

Среди известных фермеров можно выделить сыропроизводителя Олега Сироту.

Он основал «Истринскую сыроварню», где вместе с наемными работниками производит натуральную молочную продукцию. У него есть магазины по всей стране, где можно приобрести фермерскую продукцию: хлеб, яйца, пельмени ручной лепки, мясо, подарочные наборы сырных конфет и другие продукты.

Олег Сирота также является главным организатором ежегодного российского сырного фестиваля «Импортозамещение», который проходит с 2016 года. Он также занимается организацией «Сырных дней» на фестивале «Золотая Осень» в Москве.

Цели Олега Сироты: создать натуральное молоко, настоящий йогурт и хороший сыр — наиважнейшие продукты, полезные и питательные.

Для получения правильного молока Олег Сирота выработал несколько правил успеха: уважать свой труд, любить свое дело и строго соблюдать правила содержания коров и сбора молока.

Главными задачами российского фермерства Олег Сирота считает импортозамещение и создание продукции для детей, чтобы подрастающее поколение получало щедрый источник белка, аминокислот, ферментов и микроэлементов.

Гости «Истринской сыроварни» могут посетить небольшой зоопарк и покормить кроликов, телят, курочек, фазанов и других животных. У Олега Сироты в планах открыть новый сыроваренный завод в Подмосковье, где будет использоваться новое немецкое оборудование, копий которого пока нет в России. Фермер сотрудничает с швейцарскими производителями и открыт для изучения новых технологий, которые помогут улучшить сельское хозяйство.

Олег Сирота создает музей русского сыроделия, где будут проводиться мастер-классы по сыроварению. Музей строится на исторической территории сыроварни 1795 года в селе Лотошино (Московская область). Кроме того, Олег Сирота ведет «Дневник фермера» для газеты «Комсомолка», где делится историей ведения хозяйства и рассказывает о сырном ренессансе в обществе.

Источник изображения - Параллель





Господдержка

Правительство РФ утвердило Стратегию развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение от 12 апреля 2020 года № 993-р). В ней установлены приоритеты, касающиеся политики государства в данной сфере.

Ключевым ориентиром является развитие малого предпринимательства в сельскохозяйственной сфере. В связи с этим была поставлена задача к 2030 году повысить численность аграриев, в том числе ИП и самозанятых, до 25 млн человек. Кроме того, планируется создать в фермерских хозяйствах 16 000 новых рабочих мест.

Государство определило политику российских субъектов в отношении реализации программы. Регионы обязаны формировать собственные программы развития агропромышленного сектора и достигнуть соответствующих показателей.

Госпрограмма поддержки сельскохозяйственного бизнеса в первую очередь нацелена на увеличение числа фермерских хозяйств и создание для них благоприятных условий.

Минэкономразвития РФ совместно с Россельхозбанком запустил программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Агропредприниматели имеют право представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное». В течение месяца они могут воспользоваться дополнительной промоподдержкой.





Форма существования сейчас

В Федеральном законе от 11 июня 2003 № 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О крестьянском (фермерском хозяйстве)» дано определение КФХ. Это объединение граждан, которые связаны родством или имуществом в совместной собственности. Кроме того, они общими усилиями осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность при личном участии каждого из участников.

Фермерство подразумевает предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Его членами могут быть:

Супруги, родители каждого из них, сестры, братья, дети, внуки, бабушки и дедушки, но не более чем из трех семей. Членом фермерского хозяйства можно стать по достижении 16 лет.

Граждане, которые не состоят в родстве с главой фермерского хозяйства. Их максимальное количество не может превышать 5 человек.

Главу фермерского хозяйства выбирают среди его членов, причем все остальные члены должны согласиться с кандидатурой. Если хозяйство создал один гражданин, он становится главой по умолчанию.

Глава фермерского хозяйства имеет право:

организовывать деятельность хозяйства;

представлять интересы хозяйства и совершать сделки;

принимать на работу и увольнять работников;

выдавать доверенности;

вести отчетность фермерского хозяйства;

осуществлять иные полномочия, которые определены соглашением между членами хозяйства.





Форма деятельности

Члены КФХ могут самостоятельно определять виды его деятельности и объемы продукции, которые они будут производить. При этом основными видами деятельности фермерских хозяйств являются производство, переработка и транспортировка сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Фермерское хозяйство прекращает свою деятельность, если:

его члены единогласно пришли к такому решению;

его членов не осталось, а также нет наследников, которые бы хотели продолжить фермерскую деятельность;

фермерское хозяйство признано банкротом;

на базе имущества фермерского хозяйства было создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив;

соответствующее решение вынес суд.

Фермерские хозяйства, которые в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» были созданы как юридические лица, имеют право сохранить статус юридического лица.





Регулирование

Деятельность фермерских хозяйств находится под государственным надзором следующих органов:

Россельхознадзор. Ведет надзор в ветеринарной и земельной областях. Ветеринарный надзор обеспечивает безопасное производство и реализацию товаров животноводства и другой сельскохозяйственной продукции. Причем это касается исключительно тех товаров, которые не проходят дополнительную обработку, например яиц или свежего мяса. Земельный надзор следит за правильностью использования сельскохозяйственных земель и принимает меры по сохранности земли как природного объекта и по сохранению плодородия.

Министерство сельского хозяйства. Разрабатывает программы поддержки фермеров и обеспечивает их финансовыми средствами через правительства субъектов.

Роспотребнадзор. Контролирует переработанную продукцию на этапе ее производства и продажи. Следит за соблюдением правил торговли и гигиенических норм.

Росреестр. Проводит земельный надзор, но, в отличие от Россельхознадзора, Росреестр проводит общий надзор за земельными участками. В частности, контролирует нецелевое использование земли и самовольное занятие участков. Также Росреестр следит, чтобы фермер не возвел на сельскохозяйственной земле жилой дом и не организовал на территории свалку.

Прокуратура. В прямом смысле не является надзорным органом за фермерскими хозяйствами. Ведомство устраивает проверки по любому из требований закона. Также оно имеет право привлекать для контроля отдельных специалистов.

Помимо перечисленных органов, проверить работу фермерского хозяйства могут представители муниципалитета, налоговые службы и отдельные органы контроля.

Помощь в развитии и защиту своих интересов аграрии могут получить благодаря членству в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Основные цели организации: защитить интересы российских сельхозпроизводителей, активно содействовать количественному и качественному росту фермерства в РФ, содействовать развитию сельских территорий и улучшать условия жизни аграриев. Ассоциация активно содействует совершенствованию правовой базы, которая касается фермерских хозяйств, повышению государственной поддержки, созданию нормальных жизненных условий в селе, ослаблению административных барьеров и другому.





Началом фермерства в России можно считать период столыпинской земельно-аграрной реформы 1906–1911 годов. Выкуп надельных земель отменили, каждый землевладелец получал свою часть общинного земельного надела, а любой желающий мог купить казенные, помещичьи, удельные и другие земли по низкой цене. Кроме того, государство стимулировало переселение земледельцев всей страны в Сибирь. Количество переселенцев в период с 1906 по 1914 год достигло почти 3,8 млн человек. Большую помощь фермерским хозяйствам того времени оказал Крестьянский банк, который выдавал льготные кредиты на покупку земли, удобрений, инвентаря, строительство, переселение и другие нужды. В период с 1907 по 1917 год было выдано кредитов на общую сумму почти 31 млн рублей. Кроме того, были выданы безвозвратные пособия почти на 1,3 млн рублей. Во времена столыпинской земельно-аграрной реформы потребление земледельческих машин и орудий выросло более чем в 3 раза за 6 лет. Потребление металла выросло в 2 раза. Главным итогом реформы стало образование слоя зажиточных хозяйств, которые вели товарное хозяйство. Благодаря им к началу Первой мировой войны государство имело в запасе 900 млн пудов хлеба, за счет которого страна смогла пережить Первую мировую и почти всю Гражданскую войну. Изменения в аграрный сектор внесла Великая Октябрьская социалистическая революция. Право частной собственности на землю отменили, она стала собственностью государства. Арендовать участки тоже было нельзя. При этом можно было обрабатывать землю лично или в составе нескольких человек и пользоваться результатами своего труда. Использовать наемный труд запрещалось. Частные хозяйства были полностью ликвидированы. В 1921 году Новая экономическая политика сформировала рыночный механизм в сфере сельского хозяйства. Благодаря этому за 7 лет, к 1928 году, аграрная производительность увеличилась в 2 раза. Процесс развития сельского хозяйства был в очередной раз прерван в 1927 году, когда было принято решение об организации колхозов. К 1930 году государство стало земельным монополистом. Всего было создано почти 237 тысяч колхозов и более 4 тысяч совхозов. Произведенная колхозами продукция изымалась почти бесплатно, за символическую цену. Оплата труда отставала от сферы промышленности, а в некоторых колхозах деньги за трудодни не платили. В конце 1990 года Верховный Совет РСФСР принял законы «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Люди снова стали иметь возможность владеть и пользоваться землей для производства сельскохозяйственной продукции. Монополию государства на владение землей отменили.