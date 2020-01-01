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«Мой гектар»

Центральный офис компании

Телефоны:

8 (495) 545-43-23 — Департамент продаж

8 (495) 545-43-17 — Сервисная компания «Мой гектар»

8 800 301 76 20 — Телефон горячей линии

E-mail:

info@moigektar.ru

График работы:

Пн-пт: 09:00 - 21:00

Сб-вс: 09:00 - 20:00

Встреча по предварительной записи

Адрес офиса и метро:

Москва, ул. Мещанская, 9/14с1
Бизнес-центр «Большая земля», 5 этаж

 Сухаревская

 Проспект Мира

Контакты для связи

  • Маркетинг и реклама
    Telegram: @aleksalena
    Aar@bigland.ru
    Директор по маркетингу
    Алексеева Алена Романовна
  • По вопросам покупки участков:
    8 (495) 545-43-17
    ikalinin@bigland.ru
    Директор департамента продаж
    Калинин Игорь Андреевич
  • Сервисная компания проекта:
    8 (495) 545-43-17
    avasehina@bigland.ru
    Руководитель отдела развития поселков
    Анастасия Сергеевна Васехина
  • Сервисная компания проекта:
    8 (495) 545-43-17
    okireev@bigland.ru
    Руководитель дорожного строительства
    Олег Олегович Киреев
    Пресс-центр проекта
    PR-Блок
    8 (495) 545-43-17
    eromanova@bigland.ru
    Главный редактор проекта
    Екатерина Романова

    Уважаемые коллеги!

    «Мой гектар» — это проект по организации больших поселков и продаже земельных участков площадью 1 гектар. На данный момент в проекте организовано более 80 поселков по Новорижскому и Ленинградскому шоссе, собственное дорожно-строительное управление с парком строительной техники и штатными специалистами. Офисы в Твери и Москве, более 7000 собственников, команда, которая насчитывает более 400 сотрудников.

    Занимая лидирующие позиции на рынке загородной недвижимости, мы посвящаем много времени внешним связям и работе с репутацией компании. Наших спикеров приглашают на радио, телевидение, нашу экспертизу публикуют федеральные издания.


    Мы в тесном сотрудничестве с «Опорой России» работаем с различными региональными подразделениями в Тверской и Московской областях для того чтобы развивать государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий»

    Мы поднимаем важные законодательные темы на федеральном уровне, наши материалы публикуются во многих СМИ и вызывают большой резонанс у читателей и властей. Среди изданий: «Комсомольская правда», «Телеканал 360», «Вечерняя Москва», «Агроинвестор» и другие.

    Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин — гость многих радиостанций.
    Среди них: «Наше радио», Sputnik, радио «Комсомольская правда», «Мегаполис», «Москва», «Звезда».



    Наши специалисты готовы оперативно комментировать следующие направления для СМИ, а также самостоятельно подготовить колонку в любом требуемом формате в сжатые сроки

    Направления СМИ

    • Земельное право: Юридический блок
      • Как построить жилой дом на землях сельхозназначения. Какие требования предъявляются к земле, какие есть ограничения на строительство жилого дома, как зарегистрировать построенный на сельхозземле дом, можно ли его продать.
      • Межевание земли: Как узаконить выявленные излишки земли.
      • Комментарии по программе «Комплексное развитие территорий».
      • Как поменять вид разрешенного использования или категорию земли.
      • Как подать заявление о строительстве на участке.
    • Кадастровые вопросы
      • Кадастровые работы: новый законопроект, позволяющий проводить комплексные кадастровые работы в СНТ за счет средств регионального и федерального бюджетов.
      • Взаимодействие и сложности с Росреестром при облагораживании участка.
      • Вопросы градостроительного зонирования.
      • Как организовать эффективный и прозрачный кооператив собственников.
    • IT-направление
      • Как справедливо рассчитать строительство дороги в СНТ, поселке. Собственный алгоритм проекта «Мой гектар».
      • IT-технологии в области загородной недвижимости.
      • IT-разработка: геоинформационная система — как на карте показать покупателю плюсы и минусы участка с помощью ортофотоплана.
      • Взаимодействие с Порталом ТП по электрификации участков.
    • Строительство и развитие инфраструктуры
      • Коллективная электрификация участков, отмена льготной электрификации: что делать, чтобы на участке появилось электричество. Сколько стоит ЛЭП.
      • Специфика работы с техникой на земле. Все о технике и строительстве.
      • Создание поселков с нуля, развитие инфраструктуры.
    • Гранты, кредитование, инвестиции
      • Господдержка и гранты: как получить помощь от государства начинающим фермерам.
      • Кредиты на покупку земли, сельская ипотека.
      • Вопросы капитализации земли: сколько можно заработать на участке.
    • Стратегии
      • Переезд из городов и создание родовых поместий в России: возможно ли это осуществить.
      • Способы реализации сельхозпродукции.
    СМИ о проекте «Мой гектар»

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    2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

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