«Мой гектар»
Центральный офис компании
Телефоны:
8 (495) 545-43-23 — Департамент продаж
8 (495) 545-43-17 — Сервисная компания «Мой гектар»
8 800 301 76 20 — Телефон горячей линии
E-mail:info@moigektar.ru
График работы:
Пн-пт: 09:00 - 21:00
Сб-вс: 09:00 - 20:00
Встреча по предварительной записи
Адрес офиса и метро:
Москва, ул. Мещанская, 9/14с1
Бизнес-центр «Большая земля», 5 этаж
Сухаревская
Проспект Мира
Контакты для связи
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Маркетинг и рекламаTelegram: @aleksalena
Aar@bigland.ruДиректор по маркетингу
Алексеева Алена Романовна
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По вопросам покупки участков:8 (495) 545-43-17
ikalinin@bigland.ruДиректор департамента продаж
Калинин Игорь Андреевич
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Сервисная компания проекта:8 (495) 545-43-17
avasehina@bigland.ruРуководитель отдела развития поселков
Анастасия Сергеевна Васехина
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Сервисная компания проекта:8 (495) 545-43-17
okireev@bigland.ruРуководитель дорожного строительства
Олег Олегович Киреев
Уважаемые коллеги!
«Мой гектар» — это проект по организации больших поселков и продаже земельных участков площадью 1 гектар. На данный момент в проекте организовано более 80 поселков по Новорижскому и Ленинградскому шоссе, собственное дорожно-строительное управление с парком строительной техники и штатными специалистами. Офисы в Твери и Москве, более 7000 собственников, команда, которая насчитывает более 400 сотрудников.
Занимая лидирующие позиции на рынке загородной недвижимости, мы посвящаем много времени внешним связям и работе с репутацией компании. Наших спикеров приглашают на радио, телевидение, нашу экспертизу публикуют федеральные издания.
Мы в тесном сотрудничестве с «Опорой России» работаем с различными региональными подразделениями в Тверской и Московской областях для того чтобы развивать государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий»
Мы поднимаем важные законодательные темы на федеральном уровне, наши материалы публикуются во многих СМИ и вызывают большой резонанс у читателей и властей. Среди изданий: «Комсомольская правда», «Телеканал 360», «Вечерняя Москва», «Агроинвестор» и другие.
Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин — гость многих радиостанций.
Среди них: «Наше радио», Sputnik, радио «Комсомольская правда», «Мегаполис», «Москва», «Звезда».
Наши специалисты готовы оперативно комментировать следующие направления для СМИ, а также самостоятельно подготовить колонку в любом требуемом формате в сжатые сроки
Направления СМИ
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Земельное право: Юридический блок
- Как построить жилой дом на землях сельхозназначения. Какие требования предъявляются к земле, какие есть ограничения на строительство жилого дома, как зарегистрировать построенный на сельхозземле дом, можно ли его продать.
- Межевание земли: Как узаконить выявленные излишки земли.
- Комментарии по программе «Комплексное развитие территорий».
- Как поменять вид разрешенного использования или категорию земли.
- Как подать заявление о строительстве на участке.
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Кадастровые вопросы
- Кадастровые работы: новый законопроект, позволяющий проводить комплексные кадастровые работы в СНТ за счет средств регионального и федерального бюджетов.
- Взаимодействие и сложности с Росреестром при облагораживании участка.
- Вопросы градостроительного зонирования.
- Как организовать эффективный и прозрачный кооператив собственников.
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IT-направление
- Как справедливо рассчитать строительство дороги в СНТ, поселке. Собственный алгоритм проекта «Мой гектар».
- IT-технологии в области загородной недвижимости.
- IT-разработка: геоинформационная система — как на карте показать покупателю плюсы и минусы участка с помощью ортофотоплана.
- Взаимодействие с Порталом ТП по электрификации участков.
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Строительство и развитие инфраструктуры
- Коллективная электрификация участков, отмена льготной электрификации: что делать, чтобы на участке появилось электричество. Сколько стоит ЛЭП.
- Специфика работы с техникой на земле. Все о технике и строительстве.
- Создание поселков с нуля, развитие инфраструктуры.
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Гранты, кредитование, инвестиции
- Господдержка и гранты: как получить помощь от государства начинающим фермерам.
- Кредиты на покупку земли, сельская ипотека.
- Вопросы капитализации земли: сколько можно заработать на участке.
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Стратегии
- Переезд из городов и создание родовых поместий в России: возможно ли это осуществить.
- Способы реализации сельхозпродукции.
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