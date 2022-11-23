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Гектар
под дачу

за 100 000 ₽

Проект «Мой гектар» организован в 2016 году

Гектар
под дачу

за 100 000 ₽

Проект «Мой гектар» организован в 2016 году

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Уважаемые посетители сайта!

Я, Игорь Калинин, директор по развитию, приветствую вас на сайте проекта «Мой гектар».

«Мой гектар» — это не просто проект. Это жизненный путь, который мы выбрали 7 лет назад. Экосистема, сформированная из идеологии, обладающая системой ценностей.

Перед изучением сайта ознакомьтесь с описанием проекта и его отличиями от других программ. Наши ключевые принципы: открытость и прозрачность.

Проект «Мой гектар» был организован в 2016 году. За 7 лет мы завоевали доверие более 6 000 собственников. Получили признание и поддержку на региональном и всероссийском уровне, завоевали награды и премии: специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех», «Лучший инвестиционный проект» от конкурса Investment Leaders, «Лучший проект по комплексному развитию сельских территорий» в номинации «Развитие регионов. Лучшее для России».

О нас пишут в РБК.Недвижимость, мы участвуем в эфирах на радио Комсомольская правда, Megapolis, Звезда и других федеральных площадках и телеканалах.

Если у вас возникнут вопросы о проекте, оставьте заявку или напишите на почту kalinin@bigland.ru , мы поможем вам во всем разобраться.

Проект «Мой гектар» — это:

Большие участки
площадью
1 гектар

«Мой гектар» — это уникальный проект доступных
земельных участков, которые оформляются
в собственность. Для строительства дачи, усадьбы,
организации личного подсобного хозяйства или бизнеса.
Стоимость земельных участков от 100 000 руб.
Запатентованные инструменты для развития участка:
  • геоинформационная система;
  • Личный кабинет.
Гектар — это 10 000 м2, или 100 соток.

Организованные поселки больших участков расположены
в экологически чистых локациях

Поселки проекта имеют круглогодичную
транспортную доступность, водоемы и реки,
городскую инфраструктуру в непосредственной
близости. В каждом поселке выделены
территории под места общего пользования:
дороги, прогулочные скверы, рестораны, парки,
пляжи, магазины и другие объекты. В поселках предусмотрена модель коллективного
развития инфраструктуры через современные
цифровые сервисы с использованием
механизмов краудфандинга.

Новые
возможности

Воплотите в жизнь свою мечту: постройте родовое
поместье, посадите дерево или целый сад, живите
в гармонии с природой, обеспечьте себя и близких
натуральными продуктами, используйте участок
в период экономической и политической
нестабильности в мире.

Сервисная компания — гарантия
развития территории

Организована cервисная компания, которая занимается
развитием инфраструктуры, кроме этого оказывает
юридические, проектные и строительные услуги
для резидентов проекта «Мой гектар». Сервисная компания имеет необходимый опыт,
собственный парк техники, дорожно–строительное
управление, высококвалифицированных специалистов
в штате. А также IT-разработки и системы автоматизации,
которые необходимы для качественного оказания услуг.

Современные инструменты
коллективного развития

Для развития инфраструктуры поселков и участков
разработана уникальная IT-платформа для заказа
услуг, проведения собраний и голосований, сбора
денежных средств. Управляйте своим участком
и поселком, не выходя из дома, используя лишь
мобильный телефон.
Будьте в курсе новостей проекта, общайтесь
с собственниками других участков, отслеживайте
результаты работ онлайн.

  • Личный кабинет

  • Услуги на земле

  • Расчёт капитализации

  • Модуль голосований

  • Электрификация

  • Собственный парк техники

Вклад
в будущее

Собственная земля — это главное богатство
и достояние человека. Собственный участок
площадью 1 гектар — это серьезный вклад
в будущее вашей семьи, основа правильного
воспитания ваших детей. При грамотном
подходе вам не будут страшны природные
катаклизмы, политическая и экономическая
ситуации в стране.

Инвестиции в инфраструктуру
поселков «Мой гектар»

В каждом поселке в рамках генерального плана выделены участки для создания и развития объектов инфраструктуры: экофермы, магазины, зоны досуга и отдыха, рестораны или отели.

Мы предоставляем участки для реализации этих бизнес-проектов, ищем инвесторов и сильных управленцев и участвуем в инвестициях вместе с вами. Проверяйте финансовые модели, инвестируйте и зарабатывайте с проектом «Мой гектар».

Размер инвестиций: от 1 000 000 ₽

Сообщество
единомышленников

Собственники участков в проекте «Мой гектар» —
это люди, которые имеют единую цель:
организовать свое родовое поместье, жить
в гармонии с природой и своей семьей,
выращивать продукты, создать пространство
для жизни и быть независимыми от внешних
экономических и политических факторов.

Надежная
инвестиция

Земля — это недвижимость. Приобретая
земельный участок, вы определенно сделаете
выгодную инвестицию и приумножите свои деньги
в условиях нестабильной экономической ситуации.

Покупайте землю, ее больше не производят.

Марк Твен

Субсидии, гранты
и поддержка государства

Развитие территорий является одной
из приоритетных задач государства на ближайшие
5 лет. К числу наиболее значимых мер поддержки
относятся: выделение грантов в размере
1,5 млн ₽ на развитие агробизнеса, льготное
кредитование на покупку/строительство дома,
котельной, септика и приобретение с/х техники.

Эффективные
бизнес-планы

Сегодня сельское хозяйство как вид
предпринимательства является крайне
перспективным для нашей страны.
Заставить участок стабильно приносить прибыль
— посильная задача, и в этом вам сможет помочь
база знаний, собранная управляющей компанией
«Мой гектар» из ведущих мировых практик.

0% переплаты
девелоперам

Покупатели участков в коттеджных поселках
переплачивают в 3-5 раз девелоперу.
В данном проекте доходность девелопера
получают сами собственники участков, реализуя
коллективные планы по развитию инфраструктуры
при поддержке сервисной компании.

Взгляд в будущее
+5 лет

2022–2027 гг., по мнению аналитиков, будут
сопровождаться ростом цен на земельные участки
по наиболее интересным направлениям в 150–350
км от Москвы, а также развитием сопутствующей
инфраструктуры. Предпосылками этому станет
решение вопросов с транспортной доступностью
территорий и развитие технологий автономного
обеспечения жизнедеятельности и энергетики.

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Гектар под ваши цели

  • Дача, усадьба,
    поместье

    Отдыхайте на природе,
    обеспечьте продуктовую
    безопасность семьи

  • Ферма
    или агробизнес

    Реализуйте агробизнес
    с помощью грантов
    и субсидий

  • Инвестиции
    в будущее

    Рост стоимости участка
    до 200% в год

  • Ваш остров
    безопасности

    Запасной аэродром
    на случай любой
    неопределенности

  • Продуктовая
    безопасность
    семьи

    Подготовьтесь к жизни
    в изменяющихся условиях

  • Территория
    спокойной жизни

    Организуйте жизнь
    по своим правилам

  • Увлечь своих
    родителей

    Родители будут рады
    проводить время
    на природе

  • Использовать
    в качестве залога

    Получить кредит
    проще, если вы
    собственник участка

  • Отдохнуть на
    свежем воздухе

    Отдых на собственном
    участке позволит получить
    массу удовольствий

  • Удивить друзей
    участком

    Приглашайте друзей
    отдохнуть за городом

  • Вырастить
    свой сад

    Здоровые продукты —
    это профилактика
    большинства заболеваний

  • Построить усадьбу
    своей мечты

    Благодаря проекту каждый
    может построить дом
    для комфортной жизни

  • Сдать в аренду
    фермеру

    Вы можете сдать участок
    в аренду фермерскому
    хозяйству и получать доход

  • Сделать подарок
    своим близким

    Земельный участок —
    нестандартный
    и приятный подарок близким

  • Приобщить
    детей к труду

    Обеспечьте детям полезный
    и здоровый досуг на свежем
    воздухе

    • Показать еще Скрыть

Специальная цена на участки

Земельные участки по выгодной цене
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 164
    Площадь:
    0,997 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 168
    Площадь:
    0,989 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 167
    Площадь:
    1,001 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 165
    Площадь:
    1,001 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар на просторе
    Поселок:
    Мое поместье
    Участок:
    № 166
    Площадь:
    1,001 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    100 000 ₽ 300 000 ₽
    Скидка:
    -70%
    Гектар в лесной зоне
    Поселок:
    Долина Озер
    Участок:
    № 242
    Площадь:
    0,903 га
    Шоссе:
    М-10 Ленинградское
    Стоимость:
    300 000 ₽ 900 000 ₽
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    Подобрать участок

    Вы об этом точно спросите

    Ответили на самые распространенные вопросы честно и открыто

    • Участки правда по гектару?
    • Гектар — это сколько? Зачем так много?
    • 100 000 руб за гектар — звучит неправдоподобно. Как это возможно? Откуда такая цена? Вы не обманываете?
    • От чего зависит цена на участок?
    • Наверное, вы продаете неликвидные земли? Кладбища? Свалки?
    • Предложение заинтересовало, звучит и выглядит заманчиво. Хочу купить, но что мне делать с участком?
    • Где гарантия, что поселок будет развиваться и соседи будут готовы коллективно его развивать? Это сложно, невозможно договориться, нужно ездить на участок и проводить собрания.
    • Участки расположены слишком далеко от Москвы
    • Увидел в интернете негативные отзывы, смутило.
    • Я слышал, что землю могут отобрать, это правда?
    • Кто занимается развитием инфраструктуры поселка?
    • Сколько нужно еще вложить в развитие участка после покупки?
    • А участки поменьше есть?

    Лучшие поселки проекта

    Спешите! С 16.04.2023 г. повышение цен!

        Виртуальный тур по поселку

        Илона Абуладзе
        Департамент развития

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        Видео, которые вам стоит увидеть

        Награды проекта «Мой гектар»
          СМИ о проекте «Мой гектар»
          О проекте «Мой гектар» на РБК.Недвижимость

          Подробнее

          «Мой гектар» на радио Москва FM: результаты за 6 лет работы

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          Строить нельзя запретить: что нужно сделать для развития сел и деревень

          Подробнее

          Сделано в России: проект «Мой гектар»

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          Отдел контроля качества

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          или напишите обращение генеральному директору компании на почту gendir@bigland.ru

          Развитие вашего участка онлайн

          Постоянный доступ
          к информации об участке
          Заказ услуг
          сервисной компании
          Модуль расчета
          стоимости дорог
          Общение с другими
          собственниками
          Принятие решений
          по развитию поселка
          в личный кабинет

          Быстрый старт жизни на земле

          Быстровозводимые объекты на гектаре. Гектар + дом за 200 000 руб

          • Бытовка дачная 12 м2

            Размер: дом каркасный 6000*2000 мм
            Фундамент: блочный
            Каркас: деревянный каркас, обрезной брус 45*45 мм
            Внешняя отделка: евровагонка категории С
            Внутренняя отделка: оргалит (ДВП) 0,35
            Кровля: профнастил оцинкованный С8
            Полы: ветроизоляция, обрезная доска 2-го сорта 22
            Потолок: 1,95*2,14
            Дверь: деревянная наборная из евровагонки С – 1 шт
            Окна: деревянные – 2 шт, размер 55*80 открывается, одинарное

            Цена

            80 000 ₽

          • Дачный домик «Эконом» 18 м2

            Размер: 6000*6000*2400 мм,
            жилая часть 6000*4000 мм,
            веранда 6000*2000 мм
            Фундамент: свайно–винтовой
            Каркас: деревянный: доска 100*50 мм (50*40 мм) естественной влажности 1–3 сорт; основание: деревянный брус 100*100 мм естественной влажности класса 1–3
            Внешняя отделка: вагонка «В–С», внешняя покраска (серый цвет — дом, темно–коричневый цвет — терраса)
            Кровля: профнастил оцинкованный
            Полы: черновой из обрезных досок сплошным слоем 100*25 мм (150*25 мм), техническая мембрана 40 мк, обрешетка деревянными лагами 100*50 мм (100*40 мм), утепление: минеральная вата 50мм, пред–чистовая: доска 150*25 (100*25) мм
            Стены: обрешетка: брус 50*50 мм естественной влажности 1–3 сорт, техническая мембрана 40 мк, утепление: минеральная вата 50 мм, внутренняя отделка: ДВП 3,2 мм
            Потолок: черновой из обрезных досок деревянных 100*25 мм (150*25 мм) естественной влажности 1–3 сорт через каждые 60 мм, обрешетка деревянными лагами 100*50 мм (100*40 мм) техническая мембрана 40 мк, утепление минеральная вата 50 мм, отделка ДВП 3,2мм
            Дверь: каркасная деревянная
            Окна: каркасные деревянные 600*900, открывающиеся

            Цена

            350 000 ₽

          • Дачный домик «Оптимум» 20 м2

            Размер: 6000*5000*3200 мм
            конек 1000 мм
            Фундамент: свайно–винтовой
            Каркас: деревянный: доска 100*50 мм (100*40 мм) естественной влажности 1–3 сорт, основание пола: деревянный брус 100*100 мм естественной влажности 1–3 сорт
            Внешняя отделка: вагонка «В–С»
            Кровля: двускатная (конек 1000 мм) ондулин
            Полы: черновой из обрезных досок сплошным слоем 100*25 мм (150*25 мм), обрешетка деревянными лагами 100*50 мм (100*40 мм) естественной влажности, предчистовая: доска 25*100 мм (25*150 мм)
            Стены: каркас: стойки 100*50 мм, обрешетка деревянными бруском 50*50 мм естественной влажности 1–3 сорт
            Потолок: черновой из обрезных досок деревянных 100*25 мм (150*25 мм) естественной влажности 1–3 сорт через каждые 60 мм, обрешетка
            Дверь: металлическая РФ
            Окна: ПВХ 600х900 мм п/о

            Цена

            498 000 ₽

          • Каркасный дом с террасой 36 м2

            Размер: 6000*6000*2800 мм,
            жилая 6000*4000*2800 мм,
            терраса 6000*2000*2800 мм
            Фундамент: свайно–винтовой
            Каркас: деревянный каркас, брус 100*50 мм (100*40 мм) естественной влажности 1–3 сорт, основание пола: деревянный брус 100*100 мм (из 50*100 мм) естественной влажности класса 1–3
            Внешняя отделка: вагонка «В–С», внешняя покраска (серый цвет — дом, темно–коричневый цвет — терраса)
            Кровля: профнастил Ral 7024 темно–серый
            Полы: черновой из обрезных досок сплошным слоем 100*25 мм (150*25 мм), обрешетка деревянными лагами 100*50 мм (100*40 мм) естественной влажности класса С, ветрозащита, утепление: минеральная вата 100 мм, паро–гидроизоляция, предчистовой: доска 25*100 мм (25*150 мм), пол на террасе: террасная доска темного цвета, не утеплена
            Стены: ветрозащита, утепление: минеральная вата 100 мм, паро–гидроизоляция, каркас и обрешетка деревянными бруском 100*50 мм и доской 100*40 мм естественной влажности 1–3 сорт, внутренняя отделка: вагонка «В–С», перегородки: каркасные, утепление: минеральная вата 100 мм, отделка: вагонка «В–С»
            Потолок: черновой из обрезных досок деревянных 100*25 мм (150*25 мм) естественной влажности 1–3 сорт через каждые 60 мм, ветрозащита, утепление: минеральная вата 100 мм, паро–гидроизоляция, обрешетка деревянными лагами 100*50 мм (100*40 мм) естественной влажности 1-3 сорт, внутренняя отделка: вагонка «В-С», крыша на террасе подшита вагонкой «В-С»
            Дверь: ПВХ ламинированная (графит или темно– коричневый) – 1 шт. Двери межкомнатные МДФ – 2 шт
            Окна: окно ПВХ ламинированное (графит или темно–коричневый) 2000/2000 глухие – 3 шт. Окно ПВХ ламинированное (графит или темно–коричневый) п/о 500*500 – 1 шт

            Цена

            868 000 ₽

            Время вкладывать в землю
            Инвестируй на старте продаж в участки проекта «Мой гектар»
            и получай годовую доходность до 200%

            Сохраните свои сбережения

            Мы проработали и подготовили для вас детальную инструкцию
            со стратегиями инвестирования в период кризиса

            Детальная инструкция: стратегии инвестирования в период кризиса

            Думаете, куда вложить свои сбережения?
            01
            Земля — надежный актив
            Земля — надежный актив

            Целый ряд инструментов для инвестирования уже недоступен или стал крайне невыгоден для вкладчиков (покупка валюты, драгоценных металлов, жилой недвижимости и т. д.) См. «Стр. 74 Варианты инвестирования»

            02
            Гарантия роста
            капитализации
            Гарантия роста капитализации
            Ряд инструментов является крайне рискованным в период кризиса (банковские вклады с большими процентами — в случае дефолта имеют особенность замораживаться и не возвращаться вкладчикам; майнинг, криптовалюта, интернет-проекты и т. д.)
            03
            Безопасно от инфляции
            Безопасно от инфляции
            Некоторые популярные инструменты для сохранения сбережений просто перестали быть выгодными (облигации, ПИФы, фондовый рынок и т. д.)
            Время вкладывать в землю!

            Ознакомьтесь с анализом вариантов инвестирования и возможностями сохранения и приумножения капитала в проекте «Мой гектар» См. Стр.73 «Стратегии инвестирования»

            Почему нам доверяют
            Оформление услуг дистанционно

            Вы можете заказать и оформить услугу по развитию участка, не приезжая в офис. Все необходимые документы, подтверждения, выписки и отчетность будут загружены к вам в Личный кабинет.

            Во-первых, это экономия времени, если вы житель большого города. Во-вторых, это доступность услуги, если вы житель другого региона.

            Модуль голосования

            Голосование и опросы собственников поселка — это современный инструмент развития территории.

            Вы можете выражать собственное мнение, узнавать мнение соседей или принимать коллективные решения по вопросам строительства инфраструктуры в поселке.

            Капитализация участка

            В рамках проекта «Мой гектар» для каждого поселка рассчитан индивидуальный план капитализации (роста стоимости) участков, основанный на плане развития поселка.

            Приобретая участок и занимаясь его развитием, вне зависимости от вашей цели приобретения вы будете получать финансовую выгоду в виде роста стоимости вашего участка.

            Команда профессионалов и парк собственной техники

            В штате компании есть геодезисты, инженеры, бригадиры и строители. Команда укомплектована всей необходимой техникой — вы не переплачиваете за посреднические услуги и всегда можете общаться с теми, кто отвечает за результат.

            Модуль расчета стоимости дороги

            В поселках проекта много собственников, участки которых находятся на разном расстоянии от шоссе, удалены от основных трасс. Мы разработали алгоритм справедливого расчета, когда любая дорога делится на сегменты и количество людей, которые по ним ездят.

            Собственники платят только за тот участок, которым пользуются. Алгоритм зарекомендовал себя: затраты на строительство дорог стали справедливее, а сбор взносов и скорость строительства увеличились.

            Стратегии развития

            Мы сформулировали основные стратегии развития участка (предприниматель, фермер, садовод) и дали конкретный план по их реализации.

            В разделе вы увидите, какие шаги нужно реализовать и как каждый из них повлияет на стоимость вашего земельного участка.

            Принципы добрососедства

            Мы создали набор общих установок и правил, которыми обязуются руководствоваться все собственники с целью бесконфликтного и эффективного решения вопросов, возникающих в процессе совместной деятельности на территории поселка.

              Государственная поддержка отрасли

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                и возможностях инвестиций. Получите консультацию в один клик!

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                Центр правовой поддержки проекта «Мой гектар»
                Как построить жилой дом
                на сельскохозяйственной земле?
                Как поменять ВРИ или категорию
                использования земли?
                Куда подать уведомление
                о строительстве на участке?

                Варианты строительства на участках
                в проекте «Мой гектар»

                • На участке сельскохозяйственного
                  назначения, без смены категории
                  земельного участка:
                • С изменением категории земельного
                  участка с сельхозназначения,
                  на земли населённых пунктов:


                Правительство Тверской области в рамках программы поддержки фермеров, в альтернативу закона Ф3-299, проработало упрощенный порядок перевода под нужды фермеров, желающих осуществить строительство.

                Зак собрание: официальный пресс-релиз

                НА УЧАСТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БЕЗ СМЕНЫ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

                Вариант 1

                На земельном участке сельскохозяйственного назначения, в т.ч. с видом сельскохозяйственное производство, возможно строительство капитального жилого дома для фермера в рамках принятого Федерального закона N 299-ФЗ от 02.07.2021 г.

                Разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома на земельном участке с/х назначения в том числе, содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, которые использует фермерское хозяйство. Дом может быть не выше трех этажей, общей площадью не более 500 кв. метров. Площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка.

                Правила строительства жилого дома.
                Принятый Федеральный закон N 299-ФЗ от 02.07.2021 года разрешил строительство, реконструкцию и эксплуатацию одного жилого дома на земельном участке с/х назначения, в том числе содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, которые используют фермерские хозяйства при соблюдении следующих требований. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

                1. Строительство жилого дома допускается только на участке, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности. Дом может быть только один, не выше трех этажей и общая площадь которого составляет не более 500 кв. метров. Площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка. (Как пример: для участка в 1га площадь дома по первому этажу не больше 25кв.м., для участка в 2 га площадь дома по первому этажу не больше 50кв.м. и т.д.)

                2. Принятый закон запрещает образование из участка, на котором расположен фермерский дом, одного или нескольких земельных участков – в том случае, если эти действия приводят к уменьшению первоначальной площади исходного земельного надела (после регистрации дома на участке, дробить его на более мелкие нельзя, если есть необходимость раздела участка, то это нужно сделать до регистрации дома)

                3. В соответствии с законом, регионам дано право принимать самостоятельно нормативные акты, которые определят те муниципальные образования, где не допускается строительство, реконструкция или эксплуатация фермерских домов. (В Госдуме пояснили, что в данном пункте речь идет, прежде всего, о тех муниципалитетах, которые находятся вблизи больших городов, будем надеяться, что в остальных муниципалитетах Правительства регионов не станут мешать фермерам воспользоваться данным законом).

                НА УЧАСТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
                БЕЗ СМЕНЫ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

                Вариант 2

                На земельном участке сельскохозяйственного назначения возможно строительство капительного жилого дома, при условии установления участку вида разрешённого использования допускающего строительство жилых домов и иных капитальных объектов, например 13.2 «Садоводство».

                Для участков в категории сельскохозяйственного назначения в соответствии с ПЗЗ районов, в определенных случаях, возможно установить вид 13.2 «Садоводство», допускающий строительство жилых домов и капительных объектов. Данный вид, к примеру, установлен в поселке проекта Мой гектар - «Усадьба в Подмосковье».

                Возможность установления данного вида определяется материалами Градостроительного зонирования территории и наличием или отсутствием на земельном участке сельскохозяйственных угодий.

                В соответствии со ст.30 Градостроительного кодекса РФ, правила землепользования и застройки разрабатываются в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

                Правила землепользования и застройки включают в себя: порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; карту градостроительного зонирования; градостроительные регламенты (в виде отдельного раздела).

                Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения, в том числе, об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон.

                Также, статья 35 Градостроительного кодекса РФ предусматривает, что в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, и иные виды территориальных зон. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)).

                Градостроительным кодексом РФ также предусмотрено установление органом местного самоуправления иных видов территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

                В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, для остальных земельных участков сельскохозяйственного назначения Градостроительные регламенты устанавливаются. Таким образом для земель сельскохозяйственного назначения выделяется зона сельскохозяйственных угодий, где Градостроительный регламент не устанавливается и отдельно устанавливаются другие зоны земель сельскохозяйственного назначения.

                В соответствии с утвержденными Правилами Землепользования и Застройки в Тверской области выделяется такие зоны, как СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий», зона СХ-2 «Зона сельскохозяйственного использования» и зона СХ-3 «Зона для ведения садового хозяйства». Выделение отдельно этих зон указывает, что сельскохозяйственные угодья представлены в зоне СХ-1, а в зонах СХ-2 и СХ-3 их нет.

                Для зоны СХ-2 «Зона сельскохозяйственного использования», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 1.0 «Ведение сельского хозяйства». Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также определен градостроительный регламент регламентирующий порядок застройки указанных объектов.

                Для зоны СХ-3 «Зона для ведения садового хозяйства», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 13.2 Ведение садоводства «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей», а так же определен градостроительный регламент, регламентирующий порядок застройки садовыми и жилыми домами.

                В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ, земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

                Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

                Решение об утверждении Правил Землепользования и Застройки является нормативно правовым актом и обязательно для его исполнения, таким образом собственники земельных участков расположенных в территориальных зонах СХ-2 и СХ-3 могут выбирать самостоятельно любой вид разрешенного использования данной зоны, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
                Изменение вида использования земельного участка в указанном случае происходит путем подачи собственником участка декларации, подготовленной в произвольной письменной форме в Росреестр через МФЦ.

                Определение наличия или отсутствия угодий на земельном участке: Сложность в данный вопрос вносит сам факт наличия или отсутствия в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий. Кто определяет, есть в составе земельного участка в 2021 году сельскохозяйственные угодья или нет?

                К примеру, в Тверской области информацию о наличии в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий, предоставляет региональное Управление Росреестра, при этом предоставляемые сведения датируются 1991-1992 годами и носят пометку архивные, данная информация в Росреестре области не обновлялась уже 30 лет и по сути, что из себя представляет участок в 2021 году Тверское Управление Росреестра сообщить не может.

                По данному вопросу существует позиция Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), который считает, что архивными данными по угодьям 1991-1992 годов в 2021 году руководствоваться уже нельзя и нужна обновленная информация по наличию сельскохозяйственных угодий в составе земельного участка.

                Московская область, к примеру, провела зонирование своих земель сельскохозяйственного назначения и часть земель, которые были угодьями в 1991-1992 годах, из состава сельскохозяйственных угодий были исключены и включены в состав территорий, на которых разрешили строительство зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, что закрепили в соответствующей градостроительной документации (Правилах Землепользования и Застройки), данная документация утверждается нормативно-правовым актом и является обязательной к исполнению.

                Изменить состав земельного участка можно, убедив соответствующий орган власти, что информация 1991-1992 годов о наличии в составе вашего участка сельскохозяйственных угодий больше не актуальна.

                НА УЧАСТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕнНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
                БЕЗ СМЕНЫ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

                Вариант 3

                На земельном участке сельскохозяйственного назначения, с видом использования — сельскохозяйственное производство, не запрещено строительство некапитальных сельхозпостроек (некапитального дома) при условии использования остальной части участка под сельхозпроизводство в соответствии с целевым назначением.

                В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ, земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории, разрешенной использованием в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

                В соответствии со ст.36, для земель сельскохозяйственного назначения выделяется зона сельскохозяйственных угодий, где Градостроительный регламент не устанавливается и зоны, где Градостроительный регламент устанавливается.

                В случае, если участок не находится в зоне сельскохозяйственных угодий, например, «Зона сельскохозяйственного использования», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 1.0 «Ведение сельского хозяйства». Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также определен градостроительный регламент, регламентирующий порядок застройки указанных объектов.

                ВЫВОД: Для участков сельскохозяйственного назначения, не содержащих сельскохозяйственные угодья, законом разрешено размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

                В случае, если участок находится в зоне сельскохозяйственных угодий, без смены категории участка, можно построить некапитальные сельскохозяйственные постройки при условии ведения сельскохозяйственных работ не менее чем на 50% оставшейся площади участка.

                В связи с действующим конституционным принципом «Все, что не запрещено, разрешено» и отсутствием прямой нормы, которая бы разрешала или запрещала строительство сооружений, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных угодьях, рассмотрим вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения, в том разрезе, что запрещает действующее законодательство, чтобы понять, что разрешено.

                За использование земельного участка не в соответствии с категорией земель или разрешенным использованием, неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, установлена ответственность в виде штрафа (ч.ч. 1,2 ст. 8.8 КоАП РФ). Признаки, по которым устанавливается, что земельный участок не используется, определены Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1482.

                В соответствии с указанным Постановлением признаками неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению являются:
                - наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (при направлении уведомления об использовании леса на с/х участке по правилам Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 N 1509, наличие 50 и более % древесно-кустарникового зарастания не является признаком нецелевого использования или использования с нарушением законодательства Российской Федерации);
                - для особо ценных сельскохозяйственных угодий зарастание на 20 и более процентах площади земельного участка уже является нарушением (Постановлением администрации Тверской области от 05.07.2011 N 299-па утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий).

                При этом признаки, указанные выше, считаются признаками неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, если одновременно с ними отсутствует ведение сельскохозяйственной деятельности на оставшейся площади земельного участка, либо ведение такой деятельности менее чем на 25 процентах площади земельного участка:

                а) Выращивание сельскохозяйственных культур и обработка почвы - на земельном участке, предназначенном для растениеводства (за исключением садоводства);

                б) Работы по закладке, выращиванию, уходу за многолетними плодовыми и ягодными культурами, виноградом и иными многолетними культурами и уборке их урожая — на земельном участке, предназначенном для садоводства или выращивания многолетних насаждений;

                в) Работы по возделыванию и уборке однолетних и многолетних трав (сенокошение, заготовка зеленых, сочных и грубых кормов), разведению и (или) выпасу сельскохозяйственных животных — на земельном участке, предназначенном для животноводства;

                г) Работы по разведению, содержанию и использованию пчел, размещению ульев, зимовника; пасечной постройки для обработки продукции пчеловодства, хранения сотовых рамок, пчеловодного инвентаря, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых, а также работы по возделыванию медоносных (энтомофильных) культур, кустарников и деревьев, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, — на земельном участке, предназначенном для пчеловодства;

                д) Работы по выращиванию подроста деревьев и кустарников, саженцев, сеянцев, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян, обработке почвы - на земельном участке, предназначенном для питомников;

                е) Работы, предусмотренные подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, — на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного производства или для научного обеспечения сельского хозяйства.

                Также признаком использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением законодательства Российской Федерации являются:
                - захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20 и более процентов площади земельного участка.
                - наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки самовольной (т.к. размещение на участке некапитальных объектов не требует разрешения на строительство то и признаками самовольной такие постройки не обладают),

                Т.к. размещение на участке некапитальных объектов не требует разрешения на строительство, то и признаками самовольной такие постройки не обладают.

                В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяйственным производством признается совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг, т.е. на земельном участке с видом использования «для сельскохозяйственного производства», включающих в свой состав сельскохозяйственные угодья, можно размещать некапитальные постройки, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, при этом обрабатывая не менее 50 % земельного участка.

                ВЫВОД: На земельном участке сельскохозяйственного назначения, содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, без изменения категории земельного участка – не запрещено размещение некапитальных сельскохозяйственных построек при условии ведения сельскохозяйственных работ не менее чем на 50% оставшейся площади участка.

                С ИЗМЕНЕНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО
                НАЗНАЧЕНИЯ, НА ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

                Изменение категории участка с сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов по заявлению собственника в рамках установленных правил субъекта РФ.

                После изменения категории земельного участка с сельскохозяйственного использования на «Земли населенных пунктов», на нем можно строить различные капитальные объекты в соответствии с установленной категорией, например, базы отдыха, магазины, рестораны, хозяйственные постройки, жилые дома и т.д.

                Правила изменения категории земель в Тверской области (на примере включения земельного участка в границы населенного пункта).

                1. Подача заявления о внесении изменений в генеральный план (о включении данного земельного участка в черту населенных пунктов), заявление подаётся в Главархитектуру Тверской области. Правительством Тверской области определены требования, как к самому заявлению, так и к порядку его подачи (Постановление Правительства Тверской области №238 от 20.05.2020г.).
                По составу к заявлению необходимо приложить:

                а) фрагмент карты границ населенных пунктов, перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского, муниципального округа (далее – округ), с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

                б) фрагмент карты функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

                При этом Фрагменты карт разрабатываются в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» в масштабе от 1:2 000 до 1:50 000, обеспечивающем читаемость местоположения площадных, линейных, точечных объектов, направляются на электронном носителе.

                в) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;

                г) краткое описание существующих и планируемых для размещения объектов капитального строительства, предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (этажность, планируемая площадь застройки).

                д) информацию о сумме земельного налога за предыдущий календарный год, а также информацию о предполагаемой сумме земельного налога за текущий календарный год в случае внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования.

                е) финансово-экономическое обоснование реализации проекта, включающее в себя планируемый объем инвестиций с разбивкой по периодам инвестирования;

                ж) количество создаваемых рабочих мест, предполагаемый средний уровень заработной платы, ожидаемый объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тверской области с разбивкой по видам налогов и годам в процессе инвестирования;

                з) информацию об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов по месту нахождения организации, в интересах которой выступает заинтересованное лицо, а также по месту нахождения земельного участка (по состоянию на дату не ранее, чем за месяц до направления предложения);

                и) в случае, если предложение направляется с целью включения в границы населенного пункта земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью более 0,5 га и на этом земельном участке планируются территории общего пользования, такое предложение содержит перечень обязательств правообладателей земельных участков за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий.

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                      Преимущества
                      Высокая прибыль
                      Растущий рынок сбыта
                      Поэтапные затраты на создание
                    • Выращивание луговых трав

                      Выращивание луговых трав - простой, понятный и наименее затратный вариант освоения сельскохозяйственной земли. Небольшие инвестиции и разнообразные варианты сбыта делают этот бизнес привлекательным.

                      Первоначальный объем инвестиций
                      до 85 000 руб.
                      Преимущества
                      Малозатратный вид освоения земли
                      Целевое использование участка
                      Комбинируется с пчеловодством и животноводством
                    • Питомник растений

                      Питомник по выращиванию растений – это круглогодичный бизнес, который при грамотном планировании не трогает сезонность спроса. В целях получения прибыли в питомнике выращиваются сеянцы, саженцы, крупномеры.

                      Первоначальный объем инвестиций
                      до 5 296 000 руб.
                      Преимущества
                      Круглогодичный бизнес
                      Низкая конкуренция
                      Стабильный спрос
                    • Рыболовное хозяйство

                      Рыболовное хозяйство может развиваться в двух направлениях: как пищевое производство и как туристический объект для рыбалки.

                      Первоначальный объем инвестиций
                      до 8 600 000 руб.
                      Преимущества
                      Большой потенциал роста
                      Постоянный спрос на продукцию
                      Высокая прибыль ввиду дефицита качественной рыбы
                      Личный кабинет

                      Сервисная компания была создана в начале 2017 года, основной целью является помощь
                      собственникам в решении важных вопросов развития поселков. Мы используем всевозможные
                      инструменты автоматизации и сервисы, позволяющие оперативно решать коллективные
                      вопросы жителей поселка, например, беспилотники и Геоинформацонные системы.

                      Мы объединили собственников в Личном кабинете «Мой гектар». С помощью Личного кабинета
                      вы сможете: общаться с другими собственниками, голосовать и управлять общим имуществом
                      поселка, принимать решения по развитию поселка.

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                      Подпишитесь в соцсетях
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                      Проект «От сохи до сохи»

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                        Наш офис — наш дом. Познакомьтесь с компанией и узнайте о нас подробнее.
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                        Офис находится в шаговой доступности от метро Сухаревская и Проспект мира.
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                        Как будет развиваться поселок ближайшие 2-3 года? Вы сможете обсудить инфраструктуру поселка с представителями сервисной компании «Мой гектар».
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                        Подробная консультация от земельных экспертов поможет подобрать участок под ваши цели.
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                        Наши юристы ответят на ваши вопросы и проконсультируют по юридическим процедурам покупки, сделки.
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                        Проект «Мой гектар» существует с 2016 года и помогает каждому россиянину приобрести по доступной цене гектар земли и попробовать свои силы в фермерском хозяйстве.
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                        Границы кадастрового деления, ортофотопланы в HD, план землепользования и застройки, проект планировки территории, генеральный план территории района — поможем разобраться в этих документах.
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                        Благодаря новым технологиям вы можете окунуться в атмосферу виртуальной реальности и посмотреть на проект поселка через 3D-очки.
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                        В наших комфортных переговорных вы сможете обсудить все интересующие вас вопросы.
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