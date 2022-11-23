НА УЧАСТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

БЕЗ СМЕНЫ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

Вариант 2

На земельном участке сельскохозяйственного назначения возможно строительство капительного жилого дома, при условии установления участку вида разрешённого использования допускающего строительство жилых домов и иных капитальных объектов, например 13.2 «Садоводство».

Для участков в категории сельскохозяйственного назначения в соответствии с ПЗЗ районов, в определенных случаях, возможно установить вид 13.2 «Садоводство», допускающий строительство жилых домов и капительных объектов. Данный вид, к примеру, установлен в поселке проекта Мой гектар - «Усадьба в Подмосковье».

Возможность установления данного вида определяется материалами Градостроительного зонирования территории и наличием или отсутствием на земельном участке сельскохозяйственных угодий.

В соответствии со ст.30 Градостроительного кодекса РФ, правила землепользования и застройки разрабатываются в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки включают в себя: порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; карту градостроительного зонирования; градостроительные регламенты (в виде отдельного раздела).

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения, в том числе, об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон.

Также, статья 35 Градостроительного кодекса РФ предусматривает, что в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, и иные виды территориальных зон. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)).

Градостроительным кодексом РФ также предусмотрено установление органом местного самоуправления иных видов территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, для остальных земельных участков сельскохозяйственного назначения Градостроительные регламенты устанавливаются. Таким образом для земель сельскохозяйственного назначения выделяется зона сельскохозяйственных угодий, где Градостроительный регламент не устанавливается и отдельно устанавливаются другие зоны земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с утвержденными Правилами Землепользования и Застройки в Тверской области выделяется такие зоны, как СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий», зона СХ-2 «Зона сельскохозяйственного использования» и зона СХ-3 «Зона для ведения садового хозяйства». Выделение отдельно этих зон указывает, что сельскохозяйственные угодья представлены в зоне СХ-1, а в зонах СХ-2 и СХ-3 их нет.

Для зоны СХ-2 «Зона сельскохозяйственного использования», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 1.0 «Ведение сельского хозяйства». Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также определен градостроительный регламент регламентирующий порядок застройки указанных объектов.

Для зоны СХ-3 «Зона для ведения садового хозяйства», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 13.2 Ведение садоводства «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей», а так же определен градостроительный регламент, регламентирующий порядок застройки садовыми и жилыми домами.

В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ, земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Решение об утверждении Правил Землепользования и Застройки является нормативно правовым актом и обязательно для его исполнения, таким образом собственники земельных участков расположенных в территориальных зонах СХ-2 и СХ-3 могут выбирать самостоятельно любой вид разрешенного использования данной зоны, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Изменение вида использования земельного участка в указанном случае происходит путем подачи собственником участка декларации, подготовленной в произвольной письменной форме в Росреестр через МФЦ.

Определение наличия или отсутствия угодий на земельном участке: Сложность в данный вопрос вносит сам факт наличия или отсутствия в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий. Кто определяет, есть в составе земельного участка в 2021 году сельскохозяйственные угодья или нет?

К примеру, в Тверской области информацию о наличии в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий, предоставляет региональное Управление Росреестра, при этом предоставляемые сведения датируются 1991-1992 годами и носят пометку архивные, данная информация в Росреестре области не обновлялась уже 30 лет и по сути, что из себя представляет участок в 2021 году Тверское Управление Росреестра сообщить не может.

По данному вопросу существует позиция Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), который считает, что архивными данными по угодьям 1991-1992 годов в 2021 году руководствоваться уже нельзя и нужна обновленная информация по наличию сельскохозяйственных угодий в составе земельного участка.

Московская область, к примеру, провела зонирование своих земель сельскохозяйственного назначения и часть земель, которые были угодьями в 1991-1992 годах, из состава сельскохозяйственных угодий были исключены и включены в состав территорий, на которых разрешили строительство зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, что закрепили в соответствующей градостроительной документации (Правилах Землепользования и Застройки), данная документация утверждается нормативно-правовым актом и является обязательной к исполнению.

Изменить состав земельного участка можно, убедив соответствующий орган власти, что информация 1991-1992 годов о наличии в составе вашего участка сельскохозяйственных угодий больше не актуальна.