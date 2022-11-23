Дача, усадьба,
поместье
Отдыхайте на природе,
обеспечьте продуктовую
безопасность семьи
Я, Игорь Калинин, директор по развитию, приветствую вас на сайте проекта «Мой гектар».
«Мой гектар» — это не просто проект. Это жизненный путь, который мы выбрали 7 лет назад. Экосистема, сформированная из идеологии, обладающая системой ценностей.
Перед изучением сайта ознакомьтесь с описанием проекта и его отличиями от других программ. Наши
ключевые принципы:
Проект «Мой гектар» был организован в 2016 году.
О нас пишут в РБК.Недвижимость, мы участвуем в эфирах на радио Комсомольская правда, Megapolis, Звезда и других федеральных площадках и телеканалах.
Если у вас возникнут вопросы о проекте, оставьте заявку или напишите на почту kalinin@bigland.ru , мы поможем вам во всем разобраться.
Большие участки
площадью
1 гектар
Организованные поселки больших участков расположены
в экологически чистых локациях
Сервисная компания — гарантия
развития территории
Современные инструменты
коллективного развития
Вклад
в будущее
Инвестиции в инфраструктуру
поселков «Мой гектар»
В каждом поселке в рамках генерального плана выделены участки для создания и развития объектов инфраструктуры: экофермы, магазины, зоны досуга и отдыха, рестораны или отели.
Мы предоставляем участки для реализации этих бизнес-проектов, ищем инвесторов и сильных управленцев и участвуем в инвестициях вместе с вами. Проверяйте финансовые модели, инвестируйте и зарабатывайте с проектом «Мой гектар».
Размер инвестиций: от 1 000 000 ₽
Сообщество
единомышленников
Субсидии, гранты
и поддержка государства
Эффективные
бизнес-планы
Взгляд в будущее
+5 лет
Дача, усадьба,
поместье
Отдыхайте на природе,
обеспечьте продуктовую
безопасность семьи
Ферма
или агробизнес
Реализуйте агробизнес
с помощью грантов
и субсидий
Инвестиции
в будущее
Рост стоимости участка
до 200% в год
Ваш остров
безопасности
Запасной аэродром
на случай любой
неопределенности
Продуктовая
безопасность
семьи
Подготовьтесь к жизни
в изменяющихся условиях
Территория
спокойной жизни
Организуйте жизнь
по своим правилам
Увлечь своих
родителей
Родители будут рады
проводить время
на природе
Использовать
в качестве залога
Получить кредит
проще, если вы
собственник участка
Отдохнуть на
свежем воздухе
Отдых на собственном
участке позволит получить
массу удовольствий
Удивить друзей
участком
Приглашайте друзей
отдохнуть за городом
Вырастить
свой сад
Здоровые продукты —
это профилактика
большинства заболеваний
Построить усадьбу
своей мечты
Благодаря проекту каждый
может построить дом
для комфортной жизни
Сдать в аренду
фермеру
Вы можете сдать участок
в аренду фермерскому
хозяйству и получать доход
Сделать подарок
своим близким
Земельный участок —
нестандартный
и приятный подарок близким
Приобщить
детей к труду
Обеспечьте детям полезный
и здоровый досуг на свежем
воздухе
Сезонная распродажа
Скидки до 70% на участки в выделенных поселках
Рассрочка на 6 мес без процентов
Комфортные условиярассрочки от компании.Ежемесячный платежот 10 000 ₽
Первый взнос —30 000 ₽
Выбирайте участок от 100 000 ₽ и бронируйте онлайн или по телефону
Государственная поддержка
Программа комплексного развития территорий, субсидии и гранты до 30 млн ₽
Ответили на самые распространенные вопросы честно и открыто
Да, участки площадью 1 гектар. Можно проверить на карте Росреестра. Вот пример участка №161 в поселке Москва Тверская
1 гектар = 100 соток = 10 000 кв.м.
или: 300 однушек в Москве площадью 33 м2.
За 2021 год 37 % наших клиентов, купивших участок, спустя год приобрели второй гектар: для себя, для своих родных или в качестве инвестиций. Мы гордимся этим показателем — как результатом хорошей работы нашей Сервисной компании.
«Покупайте землю, ее больше не производят» — сказал Марк Твен
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С каждым годом земля обретает все большую актуальность. Население земли растет в геометрической прогрессии, а вот земли больше не становится. У россиян есть уникальная возможность прекратить ютиться в маленьких квартирах или на маленьких участках в 7-10 соток и переехать на свою собственную землю — создать свою усадьбу, свое родовое поместье, реализовать все свои задумки и даже больше, чем планировали. Это не просто земельные участки: это вклад в ваше будущее, в будущее ваших детей и родных, это ваша свобода и уверенность в завтрашнем дне.
Жить на своей земле — богатство для человека! Выращивать собственные продукты, отдыхать в кругу большой семьи. А еще можно использовать землю в качестве инвестиции — организовать доходное хозяйство, базу отдыха или построить глэмпинг на берегу озера!
Самый распространенный вопрос среди наших клиентов звучит именно так. И этот вопрос вполне логичен, ведь кажется, будто такое невозможно или это какой-то обман. Вы увидели рекламу, вас смутила и одновременно заинтересовала эта возможность, ведь такого больше нигде нет.
Давайте все поясним:
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Цена на участок зависит от ряда факторов:
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Вы сами делаете выбор: приобрести гектар за 100 000 руб. или выбрать участок подороже. В проекте «Мой гектар» действительно есть участки стоимостью 100 000 руб., но есть и более дорогие предложения. Все зависит от ваших целей покупки и вариантов использования земли.
По мере развития поселка (проведение коммуникаций, строительство инфраструктурных объектов, линий электропередач) стоимость участка растет. Поэтому выгоднее покупать землю на начальном этапе на старте продаж.
Нет, это не так.
Все наши поселки расположены в экологически чистых районах, вблизи лесных, водных объектов. Рассказываем, как формируются и готовятся к продаже участки в поселках.
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Перед тем, как вывести участки в продажу, мы проводим комплексный анализ территории.
Что это за анализ:
🌐 Именно эти карты наглядно отображают наличие или отсутствие таких объектов, как кладбища, свалки, скотомогильники и пр.
🏞️ Все эти материалы аэрофотосъемки мы предоставляем на встречах и размещаем на сайтах поселков в публичном доступе.
🚧 Наша собственная Сервисная компания проекта имеет более 40 единиц спецтехники и более 50 специалистов, которые в дальнейшем отвечают на все вопросы собственников.
На основе полученных данных мы проектируем генеральный план поселка, определяем, в каких зонах в поселке будут детские площадки, въезды, зоны для отдыха и т. д.
🚩 Для проведения анализа и обработки полученных данных мы используем собственную геоинформационную систему. Эти инструменты доступны собственникам участков в поселках проекта «Мой гектар».
Территории, которые по тем или иным причинам не подходят для организации хозяйства и строительства усадьбы, проектируются для иных целей или же исключаются из территории поселка вообще.
Мы придерживаемся политики открытости и прозрачности, мы всегда открыты и честны.
Каждый поселок проектируется с душой, заботой, любовью и желанием дать возможность каждому приобрести свой гектар по разумной цене. У нас масштабные цели и достичь их путем обмана точно не получится.
Кстати, у многих наших сотрудников есть собственный гектар земли. Где еще сотрудники приобретают то, что сами создают и продают? Покажете? :)
Вы не первый, кто захотел приобрести гектар, но пока не решил, что с ним делать.
Вариантов использования множество: усадьба, агробизнес, отдых на природе. В вашем случае самый подходящий — инвестиция.
Вы приобретаете участок по самой выгодной цене. Совместно с соседями коллективно развиваете инфраструктуру в поселке и спустя некоторое время ваш участок вырастет в цене. Например, вы подвели к участку электричество — участок подорожал, вы установили межевые знаки — участок возрос в цене, и далее по каждому пункту со временем ваша недвижимость будет стоить дороже, а с учетом инфляции и роста цен в целом, капитализация неминуема. В хорошем смысле :)
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Дальше решать вам — продать участок и заработать, построить усадьбу, организовать агробизнес или подождать еще.
Наглядно капитализацию можно увидеть в этом разделе, а для тех, кто хочет использовать землю для организации агробизнеса или, например, хочет выращивать сосны и продавать их — разработаны бизнес-планы.
Кстати, все услуги развития участков и поселков предоставляет Сервисная компания проекта при необходимости и вашем желании.
За все время существования проекта мы столкнулись с различными сложностями и вопросами взаимодействия собственников между собой по решению коллективных задач. Благодаря этим сложностям мы стали думать, как помочь соседям оперативно проводить голосования и все вытекающие из этого моменты.
Мы уже упомянули про собственную геоинформационную систему, про собственную Сервисную компанию. Рассказываем про Личный кабинет собственников.
После покупки участка вам предоставляется персональный доступ.
В Личном кабинете вы видите всю информацию по своим участкам: кадастровые номера, кадастровую стоимость, точное местоположение, аэрофотосъемку.
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Там же вы можете решать вопросы коллективного развития поселка, проводить онлайн-голосования, не выходя из дома, участвовать в выборе кандидатов в члены правления поселка, заказывать услуги Сервисной компании для своего участка.
Напомним, что на все поселки «Мой гектар» разработана проектная документация. Мы проводим предпроектную подготовку, готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Все эти документы доступны для вас в Личном кабинете собственника, по ним и осуществляется коллективная реализация намеченных планов.
Кроме того, вам открывается доступ к программе лояльности проекта «Мой гектар», где вы можете зарабатывать баллы и использовать их при оплате услуг в Личном кабинете.
Проект «Мой гектар» существует с 2016 года и за время существования проекта не было ни одного дня, когда мы не думали о том, как упростить владельцам участков жизнь во всех перечисленных вопросах.
Мы ежедневно разрабатываем и улучшаем сервис, чтобы каждому собственнику было удобно. Все вопросы решаются гораздо быстрее, чем если бы мы использовали стандартные очные общие собрания и сбор подписей на бумажных бланках.
Посмотрите примеры наших решений в Демо-версии Личного кабинета.
Да, мы согласны, что участки относительно самой Москвы находятся неблизко. Мы не предлагаем землю в 5, 10, 30-50 км от Москвы.
Наши поселки, без скромности, расположены в лучших локациях ЦФО: это Валдай, Селигер, Волга, Вазузское водохранилище.
Мы не продаем участки вблизи крупных мегаполисов-миллионников.
Москва расширяется, и уже через несколько десятков лет участки, расположенные на расстоянии даже 100 км от Москвы, будут испорчены и загрязнены отходами городской среды.
Проект «Мой гектар» подразумевает совершенно другой формат загородной жизни и отдыха. Участок в рамках проекта «Мой гектар» — это не просто участок под дачу, это больше, чем просто «рядом с МКАД», это больше, чем то, к чему мы с вами привыкли…
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Вы должны выйти за границы шаблонного мышления, навязанного нам городской суетой и вечной конкуренцией в погоне за «фантиками». Город и его энергетика не смогут дать вам настоящего счастья — удивительно, но большинство людей осознают это слишком поздно.
Это свобода, это здоровье, это будущее для вас и вашей семьи, это экология и чистый воздух, это соседи-единомышленники, это большая территория для активного отдыха, это спокойствие и гармония, это семейный очаг в масштабах 10 000 м2, остров безопасности и поле свободы.
Каждый поселок проекта «Мой гектар» расположен в экологически чистом районе, и следует отметить, что добраться до поселков можно не только на авто, но и на скорых поездах.
Каждый поселок расположен вблизи населенных пунктов и иногда дорога до поселка занимает меньше времени, чем пробки в столице по утрам или вечерам в час-пик. Рядом есть вся необходимая инфраструктура.
У проекта «Мой гектар» своя идеология, свои единомышленники, которые сделали шаг навстречу новому, нестандартному и обширному. Выбор всегда за вами.
Для нас негативные отзывы — это отличная возможность для роста и развития. Более 6000 довольных клиентов нас вдохновляют, и если кого-то из них что-то не устроило, смутило, напугало или не понравилось — мы никогда не оставим это без внимания.
В команде проекта «Мой гектар» ежедневно трудится более 200 человек (и это только в офисе). Еще более 100 внештатных специалистов решают глобальные задачи, работая над улучшениями и развитием.
В команде земельные эксперты, юридический департамент, специалисты отдела сопровождения и развития поселков, специалисты дорожно-строительного управления Сервисной компании — все они работают над тем, чтобы ответить на все ваши вопросы и решить любой нерешаемый вопрос.
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Проект постоянно развивается и движется вперед, учитывая все пожелания наших клиентов. И то, что вчера у нас было плохо, сегодня мы уже исправили или активно работаем над этим.
Хочется отметить, что часть негативных отзывов — от людей, которые проходили мимо: не разобрались в проекте и не изучили его возможности.
Мы предоставляем всю информацию об участках и поселках: на сайтах поселков или по личному запросу от клиента.
Безусловно, приобретение земельного участка — серьезный осознанный шаг, и на вашем пути будут возникать вопросы, которые вы можете задать нашим специалистам.
Команду проекта можно посмотреть здесь.
В нашем «Центре правовой поддержки собственников», организованном для консультации клиентов по всем нормативно-правовым вопросам градостроительства, не знают ни одного случая, когда у человека отобрали его землю, без его воли.
Разберемся, по каким основным причинам могут отобрать участок?
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Сервисная компания обладает всеми необходимыми ресурсами, предоставляет полный спектр услуг по расчистке участка, а если вы планируете выращивать продукты и вам необходимо подготовить почву для этого, то и в этом вопросе специалисты вам помогут. В случае, если вы получили письмо-претензию от местной администрации (а таких были единицы), можете обратиться к команде проекта и мы вас проконсультируем.
Услуги, которые оказывает Сервисная компания проекта «Мой гектар», вы можете изучить на этой странице.
На все поселки разработана проектная документация. Это не просто поля: мы проводим тщательную предпроектную подготовку, готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Мы используем стандарты работы ISO 9001 — все процессы подготовки и проектирования поселков у нас описаны и регламентированы. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас как для покупателей, а главное — повышает качество результата.
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Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом поселке — и это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Мы создали свое дорожно-строительное управление (ДСУ), укомплектовали парк техники и штат специалистов. Мы занимаемся расчисткой территории,
прорезкой дорог, установкой ЛЭП, строительством въездных групп и другими работами. Мы разработали и запатентовали модуль расчета стоимости строительства
дорог и справедливый алгоритм расчета взносов каждого собственника относительно длительности и дальности проезда до участка.
Многие не совсем верно оценивают скорость строительства на больших площадях. На среднюю площадь наших поселков (300 гектаров) первичная прорезка дорог занимает 4 месяца.
Новости развития поселков можно посмотреть по ссылке.
Проект «Мой гектар» предлагает собственникам инвестировать в собственные активы, а именно участвовать в строительстве инфраструктуры в поселках. Мы отбираем лучшие бизнес-планы, предоставляем участки под их реализацию, ищем сильных управленцев и участвуем в инвестициях вместе с вами. Это коллективные инвестпроекты (строительство дорог, въездной группы, центрального дома, электрификация), индивидуальные и инфраструктурные проекты (магазин экопродуктов, база стройматериалов, глэмпинг, база отдыха, ресторан и другие).
По решению собственников, силами Сервисной компании в поселке, в местах, выделенных под общее пользование, могут быть построены объекты инфраструктуры.
Объекты, предлагаемые СК «Мой гектар» для развития инфраструктуры:
Вы не просто собственник участка — вы художник, который на своем холсте-гектаре земли выбирает с единомышленниками, какие объекты нужны в поселке. А благодаря системам автоматизации и Личному кабинету — делать это легко и просто. Вы — творец, вы вкладываете душу в развитие территории жизни.
В этом и смысл проекта «Мой гектар».
Все зависит от целей приобретения земли и целей использования. Например, объем вложений для строительства усадьбы — один, а для организации агробизнеса — другой. Или можно построить кемпинг и сдавать его в аренду.
Мы используем стандарты развития поселков — все процессы подготовки и проектирования поселков описаны и регламентированы. Посчитаны бюджеты и сформированы планы работ. Собственники путем голосования коллективно принимают решения, какие из этих планов они готовы начать реализовывать в своем поселке. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас, как для покупателей. А главное — повышает качество результата.
Показать еще
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом поселке — это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Важно помнить, что сейчас государство активно развивает сельские территории, агротуризм и любые формы малого предпринимательства на селе. Государство и региональные власти предоставляют гранты и субсидии на спецтехнику, закупку семян и строительство построек.
У Сервисной компании есть типовые, проработанные бизнес-планы, где вы сможете грамотно распределить свой финансовый ресурс и успешно воспользоваться поддержкой и субсидированием.
Да, есть участки меньше по площади: от 6 соток. Обычно это участки категории ИЖС в дачных поселках. Там в стоимость участка входит базовая инфраструктура: дороги, ЛЭП. Подходит для тех, кто готов начать строительство дачи или усадьбы в течение года. Пример — участки в поселке «Новая жизнь».
Старт продаж
В новом поселке
Ленинградское шоссе
Уникальное предложение
Участки в Долине Озер
Ленинградское шоссе
Специальное предложение
Выгодная цена!
Ленинградское шоссе
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Уникальное предложение
Участки в Долине Озер
Ленинградское шоссе
Специальное предложение
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Илона Абуладзе
Департамент развития
1. Что такое проект «Мой гектар»?
Доступные земельные участки каждому россиянину
Проект «Мой гектар» — это доступные земельные участки в собственность от 100 000 руб.
Постройте усадьбу или дачу, организуйте агробизнес, выращивайте экологически чистые продукты. Отдыхайте с семьей на природе, приобщайте детей к труду или сделайте подарок себе и своим близким.
5. Усадьба на гектаре: поместье Пономаревых. Часть 1
Дом в поле за месяц | Переселенцы
Столичный житель Валерий Петрович мечтал о большом доме, где будут собираться его трое детей и пятеро внуков. Вместе с супругой рискнули и купили участок в поселке «Княжьи горы». Что рассказывают новоиспеченные землевладельцы?
7. Что такое коллективное развитие?
Кооперативы на гектарах: вся правда о развитии поселков «Мой Гектар»
Расскажем, зачем председатель купил 2 гектара и почему ездит на лето в Якутию. Почему жителей решили объединить раньше времени, пока земля была еще покрыта снегом. Как проявлять себя в кооперативе и что спрашивать у соседей, по каким критериям выбирать участок и как действительно строят дороги в поселках проекта «Мой гектар».
8. От 100 000 руб до 1 000 000 руб: как заработать на участке за год?
Кооперативы на гектарах: вся правда о развитии поселков «Мой Гектар»
Расскажем, как заработать на земельном рынке, в частности при купле-продаже земельного участка в проекте «Мой гектар», об инвестиционных стратегиях, а также как заработать и создать постоянный источник дохода на земле. Какие есть два варианта инвестирования, что такое базовая инфраструктура и какие 4 стратегии развития участка можно выбрать.
9. Какую категорию земли выбрать?
На сельхозке можно строиться? | перевод в ижс | строительство дома и дорог
В этом видео расскажем, как идет строительство дорог и въездных групп в поселках. Узнаем, на каких участках можно выращивать овощи на продажу, а где построить дом. Менеджер и юрист проекта раскроют все карты и расскажут, какие есть категории земли, что такое ПЗЗ и ВРИ, и можно ли перевести одну категорию земли в другую.
10. Строительство дорог в поселках проекта
штаб ск «мой гектар» | как делают дороги | укрепление грунта
Новый выпуск «От сохи до сохи»: Никита посетит штаб компании СК «Мой гектар», расскажет, где испытывают грунт и как делают дороги с помощью ресайклера. А также пройдется по тренировочному полигону, где тестируют новые разработки, в частности новую дорожную технологию стабилизации грунта.
11. Что делать на гектаре: экоферма и глэмпинг
долина вазузы | бизнес-идея экофермы | глэмпинг
В новом выпуске «От сохи до сохи»: бизнес-идея строительства семейной экофермы на Вазузском водохранилище, где разводят племенных коз и зарабатывают на туризме: глэмпинг, юрты, экскурсии по ферме и вкусная домашняя продукция. Как хозяева фермы приняли решение об открытии бизнеса, как развиваются, какие нюансы пришлось учесть.
12. Усадьба мечты: жизнь на гектаре
жизнь в собственном доме | как построить бизнес на аренде домов?
В новом выпуске сделаем обзор удивительного дома мечты в деревне Щеколдино: как распланированы этажи, дизайн комнат, обустройство территории (лес, пруд, сад, купель, постройки и зона отдыха). Расскажем, как можно организовать бизнес по аренде домов на своей земле и у кого пользуются спросом дома в аренду.
13. Как выбрать участок в проекте «Мой гектар». Лучшие поселки
вебинар | лучшие поселки
Разбираем основные вопросы выбора земельного участка: цели использования земли (дача, постоянное место жительства, ферма, инвестиции), бюджет, зоны расположения с учетом предпочтений покупателей (на просторе, у леса, дороги, водных объектов). Также рассматриваем основные инструменты самостоятельного выбора участка и делаем анонс лучших и новых поселков проекта.
14. Личный кабинет собственника
вебинар| личный кабинет
Личный кабинет собственника — собственная IT-платформа, которая позволяет владельцам участков, находясь в любой точке страны, управлять своим участком дистанционно, заказывать услуги Сервисной компании. Расскажем, как работает Личный кабинет, в чем его уникальные возможности, как управлять капитализацией участка, рассчитать стоимость дороги к участку и что такое модуль голосований и опросов.
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или напишите обращение генеральному директору компании на почту gendir@bigland.ru
Мы проработали и подготовили для вас детальную инструкцию
со стратегиями инвестирования в период кризиса
Детальная инструкция: стратегии инвестирования в период кризиса
Целый ряд инструментов для инвестирования уже недоступен или стал крайне невыгоден для вкладчиков (покупка валюты, драгоценных металлов, жилой недвижимости и т. д.) См. «Стр. 74 Варианты инвестирования»
Ознакомьтесь с анализом вариантов инвестирования и возможностями сохранения и приумножения капитала в проекте «Мой гектар» См. Стр.73 «Стратегии инвестирования»
Вы можете заказать и оформить услугу по развитию участка, не приезжая в офис. Все необходимые документы, подтверждения, выписки и отчетность будут загружены к вам в Личный кабинет.
Во-первых, это экономия времени, если вы житель большого города. Во-вторых, это доступность услуги, если вы житель другого региона.
Голосование и опросы собственников поселка — это современный инструмент развития территории.
Вы можете выражать собственное мнение, узнавать мнение соседей или принимать коллективные решения по вопросам строительства инфраструктуры в поселке.
В рамках проекта «Мой гектар» для каждого поселка рассчитан индивидуальный план капитализации (роста стоимости) участков, основанный на плане развития поселка.
Приобретая участок и занимаясь его развитием, вне зависимости от вашей цели приобретения вы будете получать финансовую выгоду в виде роста стоимости вашего участка.
В штате компании есть геодезисты, инженеры, бригадиры и строители. Команда укомплектована всей необходимой техникой — вы не переплачиваете за посреднические услуги и всегда можете общаться с теми, кто отвечает за результат.
В поселках проекта много собственников, участки которых находятся на разном расстоянии от шоссе, удалены от основных трасс. Мы разработали алгоритм справедливого расчета, когда любая дорога делится на сегменты и количество людей, которые по ним ездят.
Собственники платят только за тот участок, которым пользуются. Алгоритм зарекомендовал себя: затраты на строительство дорог стали справедливее, а сбор взносов и скорость строительства увеличились.
Мы сформулировали основные стратегии развития участка (предприниматель, фермер, садовод) и дали конкретный план по их реализации.
В разделе вы увидите, какие шаги нужно реализовать и как каждый из них повлияет на стоимость вашего земельного участка.
Мы создали набор общих установок и правил, которыми обязуются руководствоваться все собственники с целью бесконфликтного и эффективного решения вопросов, возникающих в процессе совместной деятельности на территории поселка.
Инна Демкина
Юридический департамент
Мы расскажем подробную информацию о поселках, развитии проекта и возможностях инвестиций. Получите консультацию в один клик!
Илона Абуладзе
Департамент развития
Вариант 1
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, в т.ч. с видом сельскохозяйственное производство, возможно строительство капитального жилого дома для фермера в рамках принятого Федерального закона N 299-ФЗ от 02.07.2021 г.
Разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома на земельном участке с/х назначения, в том числе, содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, которые использует фермерское хозяйство. Дом может быть не выше трех этажей, общей площадью не более 500 кв. метров. Площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка.
Вариант 2
На земельном участке сельскохозяйственного назначения возможно строительство капитального жилого дома, при условии установления участку вида разрешённого использования, допускающего строительство жилых домов и иных капитальных объектов, например, 13.2 «Садоводство».
Для участков в категории сельскохозяйственного назначения в соответствии с ПЗЗ районов, в определенных случаях, возможно установить вид 13.2 «Садоводство», допускающий строительство жилых домов и капитальных объектов. Данный вид, к примеру, установлен в поселке проекта Мой гектар — «Усадьба в Подмосковье».
Вариант 3
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, с видом использования — сельскохозяйственное производство, не запрещено строительство некапитальных сельхозпостроек (некапитального дома) при условии использования остальной части участка под сельхозпроизводство в соответствии с целевым назначением.
В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ, земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории, разрешенной использованием в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Вариант 1
Изменение категории участка с сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов по заявлению собственника в рамках установленных правил субъекта РФ.
После изменения категории земельного участка с сельскохозяйственного использования на «Земли населенных пунктов», на нем можно строить различные капитальные объекты в соответствии с установленной категорией, например, базы отдыха, магазины, рестораны, хозяйственные постройки, жилые дома и т.д. Правила изменения категории земель в Тверской области.
Вариант 2
Изменение категории участка с сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов по коллективному заявлению собственников в рамках установленных правил субъекта РФ.
Коллективное обращение группы собственников одной территории — Кооператива поселка — в рамках процедуры комплексного развития территории, с организацией инфраструктуры за счет собственников участков может существенно упростить процедуру согласования изменения категории участка на «Земли населенных пунктов». Правила изменения категории земель в Тверской области.
Правительство Тверской области в рамках программы поддержки фермеров, в альтернативу закона Ф3-299, проработало упрощенный порядок перевода под нужды фермеров, желающих осуществить строительство.
Вариант 1
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, в т.ч. с видом сельскохозяйственное производство, возможно строительство капитального жилого дома для фермера в рамках принятого Федерального закона N 299-ФЗ от 02.07.2021 г.
Разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома на земельном участке с/х назначения в том числе, содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, которые использует фермерское хозяйство. Дом может быть не выше трех этажей, общей площадью не более 500 кв. метров. Площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка.
Правила строительства жилого дома.
Принятый Федеральный закон N 299-ФЗ от 02.07.2021 года разрешил строительство, реконструкцию и эксплуатацию одного жилого дома на земельном участке с/х назначения, в том числе содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, которые используют фермерские хозяйства при соблюдении следующих требований. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
1. Строительство жилого дома допускается только на участке, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности. Дом может быть только один, не выше трех этажей и общая площадь которого составляет не более 500 кв. метров. Площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка. (Как пример: для участка в 1га площадь дома по первому этажу не больше 25кв.м., для участка в 2 га площадь дома по первому этажу не больше 50кв.м. и т.д.)
2. Принятый закон запрещает образование из участка, на котором расположен фермерский дом, одного или нескольких земельных участков – в том случае, если эти действия приводят к уменьшению первоначальной площади исходного земельного надела (после регистрации дома на участке, дробить его на более мелкие нельзя, если есть необходимость раздела участка, то это нужно сделать до регистрации дома)
3. В соответствии с законом, регионам дано право принимать самостоятельно нормативные акты, которые определят те муниципальные образования, где не допускается строительство, реконструкция или эксплуатация фермерских домов. (В Госдуме пояснили, что в данном пункте речь идет, прежде всего, о тех муниципалитетах, которые находятся вблизи больших городов, будем надеяться, что в остальных муниципалитетах Правительства регионов не станут мешать фермерам воспользоваться данным законом).
Вариант 2
На земельном участке сельскохозяйственного назначения возможно строительство капительного жилого дома, при условии установления участку вида разрешённого использования допускающего строительство жилых домов и иных капитальных объектов, например 13.2 «Садоводство».
Для участков в категории сельскохозяйственного назначения в соответствии с ПЗЗ районов, в определенных случаях, возможно установить вид 13.2 «Садоводство», допускающий строительство жилых домов и капительных объектов. Данный вид, к примеру, установлен в поселке проекта Мой гектар - «Усадьба в Подмосковье».
Возможность установления данного вида определяется материалами Градостроительного зонирования территории и наличием или отсутствием на земельном участке сельскохозяйственных угодий.
В соответствии со ст.30 Градостроительного кодекса РФ, правила землепользования и застройки разрабатываются в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила землепользования и застройки включают в себя: порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; карту градостроительного зонирования; градостроительные регламенты (в виде отдельного раздела).
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения, в том числе, об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон.
Также, статья 35 Градостроительного кодекса РФ предусматривает, что в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, и иные виды территориальных зон. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)).
Градостроительным кодексом РФ также предусмотрено установление органом местного самоуправления иных видов территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, для остальных земельных участков сельскохозяйственного назначения Градостроительные регламенты устанавливаются. Таким образом для земель сельскохозяйственного назначения выделяется зона сельскохозяйственных угодий, где Градостроительный регламент не устанавливается и отдельно устанавливаются другие зоны земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с утвержденными Правилами Землепользования и Застройки в Тверской области выделяется такие зоны, как СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий», зона СХ-2 «Зона сельскохозяйственного использования» и зона СХ-3 «Зона для ведения садового хозяйства». Выделение отдельно этих зон указывает, что сельскохозяйственные угодья представлены в зоне СХ-1, а в зонах СХ-2 и СХ-3 их нет.
Для зоны СХ-2 «Зона сельскохозяйственного использования», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 1.0 «Ведение сельского хозяйства». Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также определен градостроительный регламент регламентирующий порядок застройки указанных объектов.
Для зоны СХ-3 «Зона для ведения садового хозяйства», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 13.2 Ведение садоводства «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей», а так же определен градостроительный регламент, регламентирующий порядок застройки садовыми и жилыми домами.
В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ, земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
Решение об утверждении Правил Землепользования и Застройки является нормативно правовым актом и обязательно для его исполнения, таким образом собственники земельных участков расположенных в территориальных зонах СХ-2 и СХ-3 могут выбирать самостоятельно любой вид разрешенного использования данной зоны, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
Изменение вида использования земельного участка в указанном случае происходит путем подачи собственником участка декларации, подготовленной в произвольной письменной форме в Росреестр через МФЦ.
Определение наличия или отсутствия угодий на земельном участке: Сложность в данный вопрос вносит сам факт наличия или отсутствия в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий. Кто определяет, есть в составе земельного участка в 2021 году сельскохозяйственные угодья или нет?
К примеру, в Тверской области информацию о наличии в составе земельного участка сельскохозяйственных угодий, предоставляет региональное Управление Росреестра, при этом предоставляемые сведения датируются 1991-1992 годами и носят пометку архивные, данная информация в Росреестре области не обновлялась уже 30 лет и по сути, что из себя представляет участок в 2021 году Тверское Управление Росреестра сообщить не может.
По данному вопросу существует позиция Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), который считает, что архивными данными по угодьям 1991-1992 годов в 2021 году руководствоваться уже нельзя и нужна обновленная информация по наличию сельскохозяйственных угодий в составе земельного участка.
Московская область, к примеру, провела зонирование своих земель сельскохозяйственного назначения и часть земель, которые были угодьями в 1991-1992 годах, из состава сельскохозяйственных угодий были исключены и включены в состав территорий, на которых разрешили строительство зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, что закрепили в соответствующей градостроительной документации (Правилах Землепользования и Застройки), данная документация утверждается нормативно-правовым актом и является обязательной к исполнению.
Изменить состав земельного участка можно, убедив соответствующий орган власти, что информация 1991-1992 годов о наличии в составе вашего участка сельскохозяйственных угодий больше не актуальна.
Вариант 3
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, с видом использования — сельскохозяйственное производство, не запрещено строительство некапитальных сельхозпостроек (некапитального дома) при условии использования остальной части участка под сельхозпроизводство в соответствии с целевым назначением.
В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ, земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории, разрешенной использованием в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
В соответствии со ст.36, для земель сельскохозяйственного назначения выделяется зона сельскохозяйственных угодий, где Градостроительный регламент не устанавливается и зоны, где Градостроительный регламент устанавливается.
В случае, если участок не находится в зоне сельскохозяйственных угодий, например, «Зона сельскохозяйственного использования», среди основных видов использования земельных участков устанавливается вид 1.0 «Ведение сельского хозяйства». Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также определен градостроительный регламент, регламентирующий порядок застройки указанных объектов.
ВЫВОД: Для участков сельскохозяйственного назначения, не содержащих сельскохозяйственные угодья, законом разрешено размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
В случае, если участок находится в зоне сельскохозяйственных угодий, без смены категории участка, можно построить некапитальные сельскохозяйственные постройки при условии ведения сельскохозяйственных работ не менее чем на 50% оставшейся площади участка.
В связи с действующим конституционным принципом «Все, что не запрещено, разрешено» и отсутствием прямой нормы, которая бы разрешала или запрещала строительство сооружений, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных угодьях, рассмотрим вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения, в том разрезе, что запрещает действующее законодательство, чтобы понять, что разрешено.
За использование земельного участка не в соответствии с категорией земель или разрешенным использованием, неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, установлена ответственность в виде штрафа (ч.ч. 1,2 ст. 8.8 КоАП РФ). Признаки, по которым устанавливается, что земельный участок не используется, определены Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1482.
В соответствии с указанным Постановлением признаками неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению являются:
- наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (при направлении уведомления об использовании леса на с/х участке по правилам Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 N 1509, наличие 50 и более % древесно-кустарникового зарастания не является признаком нецелевого использования или использования с нарушением законодательства Российской Федерации);
- для особо ценных сельскохозяйственных угодий зарастание на 20 и более процентах площади земельного участка уже является нарушением (Постановлением администрации Тверской области от 05.07.2011 N 299-па утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий).
При этом признаки, указанные выше, считаются признаками неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, если одновременно с ними отсутствует ведение сельскохозяйственной деятельности на оставшейся площади земельного участка, либо ведение такой деятельности менее чем на 25 процентах площади земельного участка:
а) Выращивание сельскохозяйственных культур и обработка почвы - на земельном участке, предназначенном для растениеводства (за исключением садоводства);
б) Работы по закладке, выращиванию, уходу за многолетними плодовыми и ягодными культурами, виноградом и иными многолетними культурами и уборке их урожая — на земельном участке, предназначенном для садоводства или выращивания многолетних насаждений;
в) Работы по возделыванию и уборке однолетних и многолетних трав (сенокошение, заготовка зеленых, сочных и грубых кормов), разведению и (или) выпасу сельскохозяйственных животных — на земельном участке, предназначенном для животноводства;
г) Работы по разведению, содержанию и использованию пчел, размещению ульев, зимовника; пасечной постройки для обработки продукции пчеловодства, хранения сотовых рамок, пчеловодного инвентаря, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых, а также работы по возделыванию медоносных (энтомофильных) культур, кустарников и деревьев, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, — на земельном участке, предназначенном для пчеловодства;
д) Работы по выращиванию подроста деревьев и кустарников, саженцев, сеянцев, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян, обработке почвы - на земельном участке, предназначенном для питомников;
е) Работы, предусмотренные подпунктами "а" - "д" настоящего пункта, — на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного производства или для научного обеспечения сельского хозяйства.
Также признаком использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением законодательства Российской Федерации являются:
- захламление земельного участка иными предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20 и более процентов площади земельного участка.
- наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки самовольной (т.к. размещение на участке некапитальных объектов не требует разрешения на строительство то и признаками самовольной такие постройки не обладают),
Т.к. размещение на участке некапитальных объектов не требует разрешения на строительство, то и признаками самовольной такие постройки не обладают.
В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяйственным производством признается совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг, т.е. на земельном участке с видом использования «для сельскохозяйственного производства», включающих в свой состав сельскохозяйственные угодья, можно размещать некапитальные постройки, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, при этом обрабатывая не менее 50 % земельного участка.
ВЫВОД: На земельном участке сельскохозяйственного назначения, содержащем в своем составе сельскохозяйственные угодья, без изменения категории земельного участка – не запрещено размещение некапитальных сельскохозяйственных построек при условии ведения сельскохозяйственных работ не менее чем на 50% оставшейся площади участка.
Изменение категории участка с сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов по заявлению собственника в рамках установленных правил субъекта РФ.
После изменения категории земельного участка с сельскохозяйственного использования на «Земли населенных пунктов», на нем можно строить различные капитальные объекты в соответствии с установленной категорией, например, базы отдыха, магазины, рестораны, хозяйственные постройки, жилые дома и т.д.
Правила изменения категории земель в Тверской области (на примере включения земельного участка в границы населенного пункта).
1. Подача заявления о внесении изменений в генеральный план (о включении данного земельного участка в черту населенных пунктов), заявление подаётся в Главархитектуру Тверской области. Правительством Тверской области определены требования, как к самому заявлению, так и к порядку его подачи (Постановление Правительства Тверской области №238 от 20.05.2020г.).
По составу к заявлению необходимо приложить:
а) фрагмент карты границ населенных пунктов, перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского, муниципального округа (далее – округ), с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
б) фрагмент карты функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;
При этом Фрагменты карт разрабатываются в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» в масштабе от 1:2 000 до 1:50 000, обеспечивающем читаемость местоположения площадных, линейных, точечных объектов, направляются на электронном носителе.
в) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;
г) краткое описание существующих и планируемых для размещения объектов капитального строительства, предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (этажность, планируемая площадь застройки).
д) информацию о сумме земельного налога за предыдущий календарный год, а также информацию о предполагаемой сумме земельного налога за текущий календарный год в случае внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования.
е) финансово-экономическое обоснование реализации проекта, включающее в себя планируемый объем инвестиций с разбивкой по периодам инвестирования;
ж) количество создаваемых рабочих мест, предполагаемый средний уровень заработной платы, ожидаемый объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тверской области с разбивкой по видам налогов и годам в процессе инвестирования;
з) информацию об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов по месту нахождения организации, в интересах которой выступает заинтересованное лицо, а также по месту нахождения земельного участка (по состоянию на дату не ранее, чем за месяц до направления предложения);
и) в случае, если предложение направляется с целью включения в границы населенного пункта земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью более 0,5 га и на этом земельном участке планируются территории общего пользования, такое предложение содержит перечень обязательств правообладателей земельных участков за счет собственных средств обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе сроки и очередность (этапность) осуществления мероприятий.
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Мы многодетная семья из Балашихи, 7 детей от 7 до 25 лет. Для многодетной семьи самое главное — продовольственная безопасность и своя земля этот вопрос решает. У нас есть свой участок в Егорьевском ра...
На участке мы собираемся построить дом, скорее всего, это будет соломенный дом, и, скорее всего, купольный. Сделаем теннисный корт, посадим плодовые деревья. Самая главная мечта - это просто выходить...
Жена занимается розами, а я ей хочу помогать. На маленьких сотках особо не разгонишься, пришлось успокоить себя гектарами на просторе и у воды. На этих гектарах можно много полезного сделать, например...
Уверен, что эта территория заполнится выдающимися людьми. Среда нас формирует, и жители посёлка так или иначе будут друг друга обогащать. В свою очередь, я тоже готов это делать.
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