Субсидии на сельское хозяйство в 2023 году

Опубликовано: 03.05.2023

Государство продолжает вести политику поддержки сельского хозяйства, преследуя при этом вполне определенные и достижимые цели. Помощь малому и среднему бизнесу, работающему на земле, сейчас нужна как никогда, поэтому можно ожидать, что субсидии станут драйвером его развития. Разбираемся, кто может получить гранты в 2023 году и на какие цели эти средства будут направлены.

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Что такое грант

Грант — это финансовая помощь, которая предоставляется государством на развитие конкретного бизнес-проекта и создание новых рабочих мест. Малому и среднему бизнесу обеспечиваются особые условия, так как они в большей мере нуждаются в дополнительных ресурсах для развития и расширения сельскохозяйственной деятельности.

Основные цели, на которые выделяются гранты:

предоставление новых видов услуг и создание новых продуктов;

расширение производственных мощностей;

повышение квалификации работников;

совершенствование маркетинга.

Субсидии отличаются от кредитов тем, что их не нужно возвращать. Для начинающих предпринимателей без хорошей кредитной истории и гарантов дополнительные денежные средства становятся толчком для развития предприятия и поддержкой в конкурентной борьбе. От бизнеса требуется четкий бизнес-план и соблюдение условий, выдвигаемых инвестором.

Программа «Агростартап»

Финансовая помощь направляется предприятиям АПК на приобретение земли, зданий, оборудования и техники, участвующих в производстве. На эти средства также можно купить животных (кроме свиней и птицы) для их разведения.

Условия получения субсидии:

должно создаться одно или два рабочих места;

инвестиции из собственных средств составляют не менее 10%;

рабочие места должны поддерживаться в течение 5 лет.

Для подачи заявки на грант необходим план расходов и план проекта. На господдержку могут рассчитывать:

фермеры;

кооперативы, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

некоммерческие организации;

сельскохозяйственные НИИ;

малые предприятия, деятельность которых связана с сельским хозяйством;

местные органы власти, занимающиеся развитием сельского хозяйства.

Программа «Агротуризм»

Всем заинтересованным в развитии сельского туризма, за исключением частных подсобных хозяйств, государство оказывает материальную поддержку. Выделяемые средства могут расходоваться по самым разным направлениям, главное, чтобы они напрямую или косвенно были связаны с развитием регионального туризма.

Условия гранта:

средства должны быть освоены в течение 18 месяцев;

берется обязательство работы над проектом не менее 5 лет;

10-25% от общей суммы финансируются за счет предпринимателя.

Программа «Семейная ферма»

Жители сельской местности могут получить от государства до 30 млн рублей, которые должны быть направлены на расширение сельскохозяйственной деятельности.

Для получения господдержки требуется соблюдение следующих условий:

срок существования предприятия не менее одного года;

в производственной деятельности участвуют не менее двух членов одной семьи;

вклад предпринимателя составляет 40% (30% — для Дальнего Востока); на каждые вложенные государством 10 млн. рублей должно быть открыто одно рабочее место и сохранено в течение минимум 5 лет; на освоение средств отводится 2 года.

Целевое назначение субсидии:

приобретение оборудования;

покупка скота;

погашение до 20% инвестиционного кредита;

покупка или возведения производственных зданий.

Программа «Агропрогресс»

На право получения до 30 млн рублей могут рассчитывать производители сельскохозяйственной продукции, которые отвечают определенным критериям. К ним относят малые и микропредприятия. Фермерские хозяйства, кооперативы и владельцы ЛПХ не могут участвовать в программе.

Условия получения гранта.

Предприятие должно работать в сельской местности не менее 2 лет.

Расходы на реализацию проекта распределяются в следующих долях: 25% покрывает государство, 5% — вклад предпринимателя; 70% — целевой инвестиционный кредит.

Выделенные государством деньги можно расходовать на следующие цели:

приобретение производственных помещений;

покупка оборудования, машин и транспортных средств;

приобретение животных (кроме свиней).

Господдержка должна быть израсходована по назначению в течение 2 лет с момента ее оформления, причем начатые ранее проекты игнорируются.

Грант на развитие материально-технической базы

Для сельскохозяйственных кооперативов, которые организованы не менее одного года и получают основную прибыль за счет реализации и переработки сельскохозяйственной продукции, государство предусматривает серьезную финансовую помощь. Субсидии, направленные на развитие материально-технической базы, могут достигать суммы 70 млн рублей.

Субсидии, полученные сельскохозяйственным кооперативом, можно расходовать только на значимые цели:

строительство или приобретение производственных зданий или хранилищ;

покупка спецтехники и оборудования;

покрытие до 20% инвестиционного кредита и процентов до 18 месяцев.

Кооператив обязательно финансово участвует в проекте — его доля составляет 40% и 30% для дальневосточных округов. Предприятие должно соблюдать и другие дополнительные условия.

Создание одного рабочего места на каждые выделенные 10 млн рублей.

Сохранение вновь созданных рабочих мест в течение 5 лет.

Все приобретения являются неделимой частью фонда кооператива.

Субсидии самозанятым

После регистрации владельца личного подсобного хозяйства в качестве самозанятого можно получить ощутимую государственную поддержку. Размер субсидий определяется в каждом регионе, поэтому сумму нужно уточнять в муниципальных органах власти.

Государственная поддержка самозанятым выделяется на частичное возмещение затрат на производство:

овощей на открытом грунте;

картофеля;

молока;

развитие мясного скотоводства;

выращивание овец и коз.

За государственной помощью могут обращаться самозанятые, которые работают в сельском хозяйстве не менее 12 месяцев. Для оформления гранта требуется минимальный пакет документов. После его получения нужно будет предоставить договора, накладные, чеки и другие бумаги, подтверждающие целевое расходование средств.

Государственные гранты — мощный и действенный инструмент для развития многих направлений сельского хозяйства. Для всех участников рынка разработаны подходящие программы, поэтому воспользоваться помощью государства могут не только юридические, но и физические лица. При соблюдении определенных условий и наличии реального бизнес-плана проблем с получением денежных средств не будет.