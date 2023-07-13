Категория: Сельский житель

Опубликовано: 13.07.2023

Ассоциация МИРА (Ассоциация модернизации и развития садоводов и фермеров России)

Категория: Сельский житель





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Путь России — в освоении собственных земель, развитии села и введении сельскохозяйственных земель в оборот. Эта миссия возложена на сельских жителей, фермеров, крестьян, садоводов-дачников и жителей родовых поместий. Рассмотрим типичные портреты этих групп, существующие в секторе проблемы и меры поддержки, предлагаемые государством. Также покажем, в какой форме существует каждая категория сейчас, основные виды деятельности, регулирование со стороны государства, а также историческое развитие в России.

Оглавление:

Портрет категории Проблематика Господдержка Форма существования сейчас Форма деятельности Регулирование Сводка в историю: 6 интересных фактов









Рассмотрим, что из себя представляет типичный сельский житель, какие проблемы есть на селе, какую поддержку оказывает государство и как регулируется сельская сфера.





Портрет категории

Существует мнение, что типичный сельский житель — это мужчина или женщина за 50, занимающиеся сельским хозяйством. Однако в последние годы благодаря действию государственных и частных программ развития сельских территорий этот стереотип начал меняться.

Сейчас сельские земли начинает осваивать молодая и активная прослойка населения. Это патриотично настроенные люди, искренне любящие землю, обладающие лидерскими качествами, способные вдохновить своей идеей других и возродить деревню.

Это люди, готовые к переменам. Они обладают прозорливостью, критическим мышлением и умением завершать начатое. Именно такие представители сельского населения становятся фермерами и предпринимателями, вкладывая свои силы и идеи в развитие сельской местности.





Проблематика

Россия издревле славилась своими просторами и необъятными землями. Однако после распада СССР земли, принадлежавшие колхозам, были брошены и со временем заросли лесом. Кроме того, в сельской местности началось ухудшение экономической ситуации, инфраструктура разрушалась, школы и больницы закрывались. Это привело к массовому переезду жителей в крупные города, что, в свою очередь, привело к уменьшению населения в малых городах и сельских населенных пунктах. В общей сложности с того времени вымерло 22 тысячи деревень.

Государство осознает эти проблемы и предпринимает соответствующие меры. В частности, в 2020 году был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который предусматривает снос или реконструкцию ветхих зданий и объектов инфраструктуры, а также строительство новых по единому проекту. Этот закон также охватывает неблагоустроенные территории, включая сельские земли.

Исходя из логики, люди должны были начать возвращаться в деревни, но такого не произошло. В связи с этим правительство предложило новый проект по созданию сельских агломераций и опорных пунктов. Однако вопросы по реализации этого проекта остаются открытыми.

Специалисты считают, что основной проблемой при реализации данного проекта является наличие в России множества муниципальных образований, не включающих ни одного города или даже поселка городского типа (ПГТ). Это означает, что жители таких поселков направляются сразу в крупные города, минуя районные центры. Если инфраструктура будет развиваться исключительно в больших агломерациях, это еще больше стимулирует миграцию населения в крупные города. В свете этого эксперты пришли к выводу, что в ближайшей перспективе изменить ситуацию вряд ли удастся. Они высказывают мнение, что можно лишь надеяться на некоторую стабилизацию и замедление данного процесса.

В целом программа комплексного развития села, реализуемая Минселом России, направлена на прекращение переезда жителей села в крупные города. Правительство стремится перенаправить миграционные потоки из сел и деревень в небольшие районные центры. Не в состоянии полностью остановить эти процессы, власти предпринимают меры для их перераспределения внутри региона. Основная задача заключается в повышении качества жизни в этих населенных пунктах, чтобы удержать людей внутри своей области.

Для сокращения оттока населения в города была запущена программа сельской ипотеки. Также разрабатываются и другие меры, направленные на возвращение людей в село, хотя этот процесс продвигается достаточно медленно.

Существуют и частные проекты, такие как «Мой гектар». Его цель — вернуть россиян на землю. Задача проекта — обеспечить россиян доступной собственной землей для жизни.





Господдержка

В конце 2019 года государство запустило программу «Комплексного развития сельских территорий». В рамках этой программы предусматривается создание сельских агломераций и опорных населенных пунктов. В каждом субъекте Российской Федерации составлен перечень опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Например, в Тверской области в качестве опорных населенных пунктов были выбраны города, которые являются райцентрами, а прилегающие к ним территории включают окрестные села и деревни.

В опорных пунктах будет осуществляться ускоренное развитие транспортной, социальной, информационно-коммуникационной и инженерной инфраструктуры. Однако развитие деревень и сел будет в первую очередь зависеть от того, попадут ли они в пределы 50-километровой зоны от опорного пункта.

Министерство сельского хозяйства уже приступило к реализации данной инициативы. По плану к 2030 году будет создано около 1800 сельских агломераций. В ближайшее время муниципалитеты и субъекты начнут разрабатывать планы их поддержки. Власти считают, что благодаря такому подходу удастся комплексно решить проблемы качества жизни населения и снизить миграцию в крупные города. В сентябре 2023 года Министерство сельского хозяйства представит стратегии развития, которые будут приняты населенными пунктами.

Министерство сельского хозяйства в 2023 году предложило увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий. На один сельский проект благоустройства ранее выделялось 2 млн рублей, эту сумму планируют повысить до 3 млн рублей. Кроме того, перечень проектов хотят увеличить и включить в него обустройство и создание пространств для проведения общественных мероприятий, остановок общественного транспорта, а также покупку техники для содержания территорий.

Государство поддерживает и бизнес на селе. Выделяются гранты и субсидии, есть специальные программы кредитования для фермерских и крестьянских хозяйств, агропромышленных предприятий и других. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Работает программа сельской ипотеки, в рамках которой можно купить или построить дом на сельской территории. Кредит выдается на льготных условиях и предусматривает ставку 3%.

Есть программа поддержки кадров для сельских территорий, которая направлена на обучение необходимых специалистов для работы в сельском хозяйстве.

Одной из действующих программ является «Молодой специалист на селе», которая предусматривает субсидии на приобретение жилья.

Есть и федеральные программы, о работе которых можно узнать в местных органах социальной защиты или в МФЦ.





Форма существования сейчас

В последние годы россияне все чаще приобретают и строят жилье на сельских территориях, преимущественно благодаря реализации государственных программ.

По прогнозам аналитиков компании «Домклик», только за май текущего года планировалось выдать около 8 тысяч ипотечных кредитов на покупку и строительство домов. Общая сумма этих кредитов оценивается примерно в 35 млрд рублей.

Кроме того, Сбербанк планирует выдать ипотеки на общую сумму около 200 млрд рублей в течение 2023 года. Это в два раза больше, чем в 2022 году, и почти в восемь раз больше, чем в 2021 году.

Аналитики «Яндекс Рекламы» провели исследование, которое показало, что в последние два года на 40% выросло число поисковых запросов, связанных с покупкой дома.

При этом, по данным «Лента.ру», предложения о продаже загородной недвижимости снизились на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это значит, что в ближайшее время тренд на собственный дом сохранится и будет набирать обороты.





Форма деятельности

Всероссийское исследование «Сельская жизнь» (2015) показало, что сельским хозяйством занимается менее 12% населения сел и деревень. Более 22% сельчан работают в сфере обслуживания. Работники сфер культуры, образования и здравоохранения составляют около 12%. Около 19% — неработающие пенсионеры.

Исследование показало, что в сельском хозяйстве явный дефицит специалистов с высшим образованием. В 2014 году их было всего 10,5%. Со средним специальным образованием — почти 18% сельчан, а чуть больше 21% имеют среднее профессиональное образование. При этом более 50% работников сельского хозяйства не имеют вообще никакого специального образования.

Более 10% жителей села не работают вообще, около 14% работают без трудового договора, примерно 9% заняты на временных работах.

Несмотря на это, более 56% сельских жителей не хотят уезжать из сельской местности. Только 19% хотят переехать в город и почти 17% не решили этот вопрос для себя. При этом около 35% считают, что их дети и внуки должны уехать жить и работать в город.

Существует особая группа сельских жителей, которые стремятся жить в сельской местности, но предпочитают работать в крупных промышленных организациях или в городе. Таким образом, они обеспечивают себе проживание в экологически чистой среде и имеют возможность зарабатывать достойную заработную плату, находясь в удалении от деревни.





Регулирование

Законодательного определения и регулирования нет.





Жители села в XVII–XIX веках жили скромно. В интерьере избы присутствовала печь и установленные вдоль стен лавки. На них не только сидели, но и спали. Обязательным элементом был красный угол, в нем устанавливали иконы и иногда лампаду. Кухонную утварь складывали под лавками, а одежду хранили в сундуках. Еде, а точнее ее разнообразию, уделяли мало времени. Повседневный стол предполагал каши, хлеб или лепешки и овощи. В качестве первого блюда готовили щи. Если в доме была корова, еда была разнообразнее — пили молоко, варили сыр, делали творог и сметану. В сезон собирали и сушили ягоды и грибы, ловили рыбу. Традиционным напитком был квас. В больших количествах солили огурцы и капусту. Русскую избу нередко показывают с деревянными полами, однако только более «зажиточные» семьи могли себе их позволить. Основная часть сельских домов, в зависимости от месторасположения, имела песчаные или земляные полы. Сельские жители вставали с рассветом, а ложились спать, как только на улице темнело. Во-первых, свечи были дорогим удовольствием, чтобы можно было их попусту жечь. Во-вторых, время, когда не нужно было управляться по хозяйству, нужно было использовать для сна, а не впустую. Девушка на селе в XVII–XIX веках становилась взрослой к 16 годам. Родственники начинали подыскивать ей жениха и готовить к смотринам. Если девушка была не первой красавицей, она могла отправить на смотрины к будущим родственникам вместо себя более красивую подругу. Иногда жених и его родня были обмануты вплоть до венчания. Когда все вскрывалось, у жениха был выбор — принять невесту такой, какая она есть, или отправить в монастырь. В сельских семьях часто было много детей — десять и более. К работе по хозяйству приучали с малых лет. Мальчики становились опорой семьи в помощь отцу, девочки же «отдавались на сторону» в семью мужа, поэтому до момента их выхода замуж должны были трудиться по дому в поте лица.