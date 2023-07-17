Как оформить реконструкцию дома на собственной земле

Опубликовано: 17.07.2023

Окончание строительства частного дома на своем участке не всегда означает, что объект больше не претерпит изменений. В процессе обустройства и эксплуатации жилья нередко возникает необходимость в проведении дополнительных ремонтно-строительных работ. Если ремонт законом не регламентируется, то реконструкция подпадает под действие ряда нормативно-правовых актов и требует юридически правильного оформления.

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Реконструкция. Общие понятия

Реконструкция частного дома регламентируется нормами Градостроительного и Гражданского кодексов РФ, а также регулируется некоторыми другими нормативными актами. Это понятие включает мероприятия, направленные на изменение параметров строения. Если планируется изменить число этажей, площадь или инженерные коммуникации, то обязательно требуется оформление реконструкции в соответствии с действующим законодательством.





Отличительные особенности реконструкции дома

Реконструкцию часто путают с такими мероприятиями, как перепланировка и капитальный ремонт. Несмотря на некоторые сходства, эти работы принципиально отличаются.

Перепланировка. Затрагивает только внутреннюю часть дома.

Капитальный ремонт. Предусматривает замену или проведение восстановительных работ изношенных элементов дома, коммуникаций, несущих конструкций.

Реконструкция. Изменения конструкции, которые приводят к увеличению этажности, количества проемов и других параметров.

Таким образом, перепланировка и капитальный ремонт, в отличие от реконструкции, не приводят к серьезным изменениям конструкции дома и не изменяют его параметры.





Оформление разрешения

Реконструкция дома на собственной земле обязательно проходит процедуру согласования и требует получения разрешения, которое дают органы местного самоуправления. Закон строго смотрит на конструктивные изменения здания, так как они могут затрагивать интересы не только жильцов, но и соседей.

Ст. 51 Гражданского Кодекса РФ регулирует процедуру получения разрешительных документов при проведении реконструкции частного дома. Этот вопрос находится в ведении муниципального отдела архитектуры и градостроительства.

Процедура оформления начинается с подачи заявления и пакета документов, состав которого определяется каждым субъектом самостоятельно, но в рамках действующего законодательства. Таким образом, желательно уточнить требования предварительно, чтобы не получить отказ при приеме заявления.

Закон разрешает обращаться для регистрации самостоятельно или через доверенное лицо. Также можно выполнить эту процедуру через МФЦ.

На рассмотрение документов отводится 7 рабочих дней. По истечении этого срока заявитель должен быть уведомлен о принятом решении. В случае положительного результата резолюция должна быть согласована с пожарной службой и санстанцией.

Если этот этап пройден успешно, то владелец дома может приступать к реализации проекта. Если площадь пристройки или надстройки не превышает 10 м², то разрешается выполнять работы собственными силами. Если площадь превышает предельное нормативное значение, то строительные работы должна вести лицензированная компания, специализирующаяся в этой области.

Разрешение на реконструкцию дома выдается сроком на 10 лет, который начинается с момента его получения. При необходимости его можно продлить в местном органе власти. Подавать заявление нужно не позднее чем за 60 дней до даты окончания действия разрешения. Если в отведенные 10 лет реконструкция завершена менее чем на 70%, то придется снова заниматься оформлением разрешения.

По окончании реконструкции владелец дома должен получить заключение районной инспекцией ГСН о соответствии дома проектной документации, требованиям техрегламентов и других нормативных актов. Этому органу на рассмотрение вопроса отводится 10 рабочих дней.





Что делать после реконструкции жилья

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В ходе реконструкции параметры дома изменяются, поэтому после ее завершения и оформления разрешительного документа необходимо актуализировать данные, содержащиеся в техническом паспорте. По той же причине необходимо зарегистрировать объект недвижимости в ЕГРН, но для этого его нужно ввести в эксплуатацию. Для этого требуется собрать пакет документов, который вместе с заявкой и разрешением подается в орган местного самоуправления. В течение 10 дней должно быть принято соответствующее решение.





Что делать, если реконструкция проведена с нарушениями

Разрешение на реконструкцию дома должно иметься в обязательном порядке. В противном случае нарушителю грозит штраф, а реконструированный объект признается самовольной постройкой, для легализации которой владельцу придется получить разрешение.

Узаконить объект можно в местной администрации, подав соответствующее заявление и пакет документов. Предварительно в БТИ нужно получить новый кадастровый паспорт. После получения разрешения на реконструкцию необходимо зарегистрировать право собственности на это жилье.

Легализовать незаконную реконструкцию также можно, обратившись в суд с исковым заявлением и всеми необходимыми бумагами.





Отказ в выдаче разрешения

Владельцу реконструируемого дома может быть отказано в выдаче разрешения только в двух случаях.

Если он не представил требуемые документы.

Если предоставленные документы не соответствуют предъявляемым требованиям.

Отказ может быть обжалован как в досудебном, так и судебном порядке.

Многие владельцы домов, которые планируется реконструировать, не имеют желания вступать в противоречие с законом, поэтому своевременно занимаются оформлением разрешения. Для получения 100%-го результата некоторые из них обращаются за помощью к специалистам по земельным вопросам.