«Мой гектар» на телеканале РБК
В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации после разрушения Каховского водохранилища.
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар», предоставил комментарий для РБК-ТВ на тему экологической безопасности в связи с прорывом дамбы: обмеления водохранилища и уменьшения количества сельскохозяйственных земель.
«Сброс воды вредит сельскому хозяйству тем, что, во-первых, эти территории будут заполнены, заполнены достаточно надолго. Урожай, который есть сейчас, — уничтожен. Дальше эту землю нельзя будет использовать. У нас были ранее такие заполнения, к примеру, Рыбинское водохранилище, но оно было планируемое. А здесь оно не планируемое. Соответственно, эти плодородные земли просто окажутся под водой, и их нельзя будет использовать, даже если воду убрать. Все равно они (земли) должны просохнуть. Этот урон на долгое время, восстановят ГЭС или не восстановят, что с этим будет. Это просто уменьшит площади сельхозземель», — отметил Олег Киреев.
Источник — РБК-ТВ
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