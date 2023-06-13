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«Мой гектар» на телеканале РБК

Опубликовано: 13.06.2023


В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации после разрушения Каховского водохранилища.

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар», предоставил комментарий для РБК-ТВ на тему экологической безопасности в связи с прорывом дамбы: обмеления водохранилища и уменьшения количества сельскохозяйственных земель.




«Сброс воды вредит сельскому хозяйству тем, что, во-первых, эти территории будут заполнены, заполнены достаточно надолго. Урожай, который есть сейчас, — уничтожен. Дальше эту землю нельзя будет использовать. У нас были ранее такие заполнения, к примеру, Рыбинское водохранилище, но оно было планируемое. А здесь оно не планируемое. Соответственно, эти плодородные земли просто окажутся под водой, и их нельзя будет использовать, даже если воду убрать. Все равно они (земли) должны просохнуть. Этот урон на долгое время, восстановят ГЭС или не восстановят, что с этим будет. Это просто уменьшит площади сельхозземель», — отметил Олег Киреев.


Источник — РБК-ТВ

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