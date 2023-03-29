«Мой гектар» получил специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех»

Опубликовано: 29.03.2023

Проект «Мой гектар» получил специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех».

23 марта 2023 года состоялся финал XII национальной премии «Бизнес-Успех» в центре Москвы, в отеле Marriott Imperial Plaza. «Бизнес-Успех» — совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России. На сегодняшний день проведено уже 142 региональных и всероссийских форумов.

Предприниматели приехали на финал со всей страны, чтобы представить свои проекты и поделиться секретами успешного ведения бизнеса. Были приглашены эксперты, на которых возложили миссию определить победителей премии «Бизнес-Успех». Ведущий озвучил критерии оценивания проектов предпринимателей, главные из которых: текущее состояние бизнеса, перспективность и уникальность.

«Мой гектар» представлял директор по развитию проекта Игорь Калинин.

В своем выступлении Игорь рассказал об уникальности проекта.

«Проект «Мой гектар» — это абсолютно уникальный проект не только на территории Тверской области, но и на территории всей нашей страны. Мы строим поселки больших участков, где каждый участок — 1 гектар. 1 гектар — это 10 000 квадратных метров, то есть 16 стандартных дачных участков. Участки переходят в собственность. Поселки разных типов и под абсолютно любые идеи, задачи: строительство дач, загородной резиденции, родового поместья или создание личного подсобного хозяйства».

Спикер поделился с аудиторией, по какому принципу происходит отбор территорий для строительства поселков: «Один из главных параметров, который мы ставим во главу при выборе территорий для создания поселков, это экология. Все наши поселки находятся в экологически чистых районах. Мы выбрали именно Тверской регион, потому что это огромная территория с большим количеством водоемов: река Волга, озеро Селигер, Вазузское водохранилище. Кроме того, очень большой потенциал у Тверской области в плане туристического развития».

Также представитель проекта «Мой гектар» рассказал о создании Сервисной компании: «В 2017 мы создали собственную Сервисную компанию. Мы сами строим дороги, сами строим линии электропередач, без нагрузки на муниципальный и федеральный бюджеты — все это позволяет нам быстро развивать базовую инфраструктуру поселков. У нас более 50 единиц различной техники и более 60 человек работает в дорожно-строительном управлении».

Кроме того, Игорь Калинин обратил особое внимание на принципы, которыми руководствуется проект «Мой гектар»: «Во-первых, мы хотим обеспечить всех россиян доступной землей, во-вторых, организовать инструменты коллективного развития поселков и, наконец, дать возможность людям создавать личные подсобные хозяйства и обеспечивать себя экологически чистыми продуктами».

Он подчеркнул, что это только начало пути и на грядущий год есть большие планы: «У нас амбициозные планы: вовлечь 1 000 000 человек в наш проект, создать 1000 новых поселков в России, освоить полмиллиона гектаров земли».

Ведущий мероприятия поспешил отметить, глядя на презентацию земель: «Какие красивые места: реки, озера, леса — просто сказка!»

Помимо оценки проектов членами жюри, аудитория в зале также принимала участие в выборе лучших проектов: было организовано народное голосование в онлайн-формате за понравившийся проект.

По итогам премии «Бизнес-Успех» проект «Мой гектар» выиграл специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех». Приз вручила Юлия Вепринцева, вице-президент корпорации «Синергия», член правления «Опоры России», генеральный директор национальной премии «Бизнес-Успех».

Игорь Калинин поблагодарил губернатора Тверской области за поддержку и выразил признательность организаторам премии «Бизнес-Успех».

«Я думаю, что сегодня как никогда важно, чтобы бизнес развивался, поддерживая государственный тренд. В этом ключе проект «Мой гектар» является ярким и успешным примером государственного частного партнерства, поскольку мы развиваем частные земли в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий. Поэтому отдельную благодарность хочу выразить администрации Тверской области и лично губернатору Игорю Михайловичу Рудене. Также хотелось бы поблагодарить «Опору России» и корпорацию «Синергия» за поддержку».

Источник - Вести Тверь