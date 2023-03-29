Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»
  • Главная
  • Новости
  • «Мой гектар» получил специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех»

«Мой гектар» получил специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех»

Опубликовано: 29.03.2023

Проект «Мой гектар» получил специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех».

23 марта 2023 года состоялся финал XII национальной премии «Бизнес-Успех» в центре Москвы, в отеле Marriott Imperial Plaza. «Бизнес-Успех» — совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России. На сегодняшний день проведено уже 142 региональных и всероссийских форумов.

Предприниматели приехали на финал со всей страны, чтобы представить свои проекты и поделиться секретами успешного ведения бизнеса. Были приглашены эксперты, на которых возложили миссию определить победителей премии «Бизнес-Успех». Ведущий озвучил критерии оценивания проектов предпринимателей, главные из которых: текущее состояние бизнеса, перспективность и уникальность.

«Мой гектар» представлял директор по развитию проекта Игорь Калинин.

В своем выступлении Игорь рассказал об уникальности проекта.

«Проект «Мой гектар» — это абсолютно уникальный проект не только на территории Тверской области, но и на территории всей нашей страны. Мы строим поселки больших участков, где каждый участок — 1 гектар. 1 гектар — это 10 000 квадратных метров, то есть 16 стандартных дачных участков. Участки переходят в собственность. Поселки разных типов и под абсолютно любые идеи, задачи: строительство дач, загородной резиденции, родового поместья или создание личного подсобного хозяйства».

Спикер поделился с аудиторией, по какому принципу происходит отбор территорий для строительства поселков: «Один из главных параметров, который мы ставим во главу при выборе территорий для создания поселков, это экология. Все наши поселки находятся в экологически чистых районах. Мы выбрали именно Тверской регион, потому что это огромная территория с большим количеством водоемов: река Волга, озеро Селигер, Вазузское водохранилище. Кроме того, очень большой потенциал у Тверской области в плане туристического развития».

Также представитель проекта «Мой гектар» рассказал о создании Сервисной компании: «В 2017 мы создали собственную Сервисную компанию. Мы сами строим дороги, сами строим линии электропередач, без нагрузки на муниципальный и федеральный бюджеты — все это позволяет нам быстро развивать базовую инфраструктуру поселков. У нас более 50 единиц различной техники и более 60 человек работает в дорожно-строительном управлении».

Кроме того, Игорь Калинин обратил особое внимание на принципы, которыми руководствуется проект «Мой гектар»: «Во-первых, мы хотим обеспечить всех россиян доступной землей, во-вторых, организовать инструменты коллективного развития поселков и, наконец, дать возможность людям создавать личные подсобные хозяйства и обеспечивать себя экологически чистыми продуктами».

Он подчеркнул, что это только начало пути и на грядущий год есть большие планы: «У нас амбициозные планы: вовлечь 1 000 000 человек в наш проект, создать 1000 новых поселков в России, освоить полмиллиона гектаров земли».

Ведущий мероприятия поспешил отметить, глядя на презентацию земель: «Какие красивые места: реки, озера, леса — просто сказка!»

Помимо оценки проектов членами жюри, аудитория в зале также принимала участие в выборе лучших проектов: было организовано народное голосование в онлайн-формате за понравившийся проект.

По итогам премии «Бизнес-Успех» проект «Мой гектар» выиграл специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех». Приз вручила Юлия Вепринцева, вице-президент корпорации «Синергия», член правления «Опоры России», генеральный директор национальной премии «Бизнес-Успех».

Игорь Калинин поблагодарил губернатора Тверской области за поддержку и выразил признательность организаторам премии «Бизнес-Успех».

«Я думаю, что сегодня как никогда важно, чтобы бизнес развивался, поддерживая государственный тренд. В этом ключе проект «Мой гектар» является ярким и успешным примером государственного частного партнерства, поскольку мы развиваем частные земли в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий. Поэтому отдельную благодарность хочу выразить администрации Тверской области и лично губернатору Игорю Михайловичу Рудене. Также хотелось бы поблагодарить «Опору России» и корпорацию «Синергия» за поддержку».

Источник - Вести Тверь

Поделиться:

Читайте также:

31.03.2023

Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию

31.03.2023

5 типичных ошибок при выборе участка под строительство дома

31.03.2023

Можно ли взять ипотеку на строительство дома

31.03.2023

Господдержка в 2023 году: субсидии для ЛПХ

31.03.2023

Можно ли на материнский капитал купить землю

31.03.2023

Как получить землю от государства бесплатно

31.03.2023

Из чего лучше строить частный дом

31.03.2023

Что ждет дачников в преддверии лета 2023 года?

30.03.2023

На каких участках можно строить дом в Тверской области

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).