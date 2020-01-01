Все услуги по развитию вашего участка
Выполнение базового набора сформирует из Вашего участка ликвидный актив с большим потенциалом развития
Места общего пользования (пляжи, скверы, детские площадки) — облик поселка, который выделяет его среди других, повышает престиж и привлекательность, способствуют формированию дружного коллектива.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, собственники могут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 собственники могут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.
Вынос границ земельного участка – процедура, в ходе которой на конкретном участке устанавливаются межевые знаки для предотвращения спорных ситуации с другими собственниками.
Проект развития позволит грамотно распределить участок по зонам с учетом рельефа и разместить все объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Использование земельных участков собственниками невозможно при отсутствии дорог в поселках. УК «Мой Гектар» предоставляет услугу по юридической подготовке и строительству дорог.
Активное освоение и использование земельных участков собственниками невозможно при отсутствии дорог в поселках. УК «Мой Гектар» предоставляет услугу «Подготовка к строительству дорог» для выбора подрядчика и непосредственного строительства дорог в поселке.
Обработка земли - важный этап развития участка, включает в себя услуги по вспашке земли, боронению, первичному выравниванию участков, посадке и заделке сидератов.
Расчистка земли - необходимое мероприятие, если вы хотите самостоятельно заниматься развитием участка или для того, чтобы участок не изъяли за неиспользование по целевому назначению.
Кооператив с ТЭО дает возможность пользоваться административной поддержкой госорганов и финансовыми льготами от государства, в том числе получить грант.
Подключение участка к сетям электроэнергии состоит из двух этапов: подача заявки на электрификацию участка и физическая установка точки учета электроэнергии.
Виртуальный тур – это современный интерактивный способ презентации, в основе которого лежит панорамная съемка объекта.
Расчет капитализации показывает собственнику, как он может заработать на своем участке.
Въездная группа - важное сооружение в поселке. Это первое здание, которое видит человек при въезде. Въездная группа служит барьером для внешних посетителей, сохраняя приватность жителей поселка.
Установка въездной группы, постов охраны, благоустройство прибрежной зоны и другие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт собственников участков.
Искусственный водоем может выполнять множество функций — это и элемент ландшафтного дизайна, и способ отвода ливневых вод с участка, и обеспечение полива урожая, и место отдыха детей и взрослых в летний период. Управляющая компания предлагает услугу возведения искусственного пруда с открытой акваторией по типовому проекту под ключ.
Илона Абуладзе
Департамент развития
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Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.