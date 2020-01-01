Искусственный водоем может выполнять множество функций — это и элемент ландшафтного дизайна, и способ отвода ливневых вод с участка, и обеспечение полива урожая, и место отдыха детей и взрослых в летний период. Управляющая компания предлагает услугу возведения искусственного пруда с открытой акваторией по типовому проекту под ключ.