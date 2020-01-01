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Услуги сервисной компании

Все услуги по развитию вашего участка

Базовый комплекс услуг

Выполнение базового набора сформирует из Вашего участка ликвидный актив с большим потенциалом развития

Цена:
от 54 500 ₽
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Благоустройство мест общего пользования

Места общего пользования (пляжи, скверы, детские площадки) — облик поселка, который выделяет его среди других, повышает престиж и привлекательность, способствуют формированию дружного коллектива.

Цена:
по запросу
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Установка видеонаблюдения и шлагбаума на въезде в...

Цена:
от 47 320 ₽

Добавленная стоимость

72 158 ₽

к рыночной цене
участка

152 %

доходность
вложений

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Коллективное строительство центрального дома

Цена:
от 4 000 000 ₽

Добавленная стоимость

2 230 567 ₽

к рыночной цене
участка

56 %

доходность
вложений

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Коллективное строительство линий электропередач

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, собственники могут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.

Цена:
от 55 000 ₽

Добавленная стоимость

83 869 ₽

к рыночной цене
участка

152 %

доходность
вложений

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Можно оплатить онлайн
Подача заявки на технологическое присоединение к э...

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 собственники могут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.

Цена:
от 7 500 ₽

Добавленная стоимость

32 432 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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Можно оплатить онлайн
Вынос границ участка и установка межевых знаков

Вынос границ земельного участка – процедура, в ходе которой на конкретном участке устанавливаются межевые знаки для предотвращения спорных ситуации с другими собственниками.

Цена:
от 1 500 ₽

Добавленная стоимость

6 486 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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Можно оплатить онлайн
Разработка эскизного проекта участка

Проект развития позволит грамотно распределить участок по зонам с учетом рельефа и разместить все объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Цена:
от 15 000 ₽

Добавленная стоимость

64 864 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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Строительство дорог

Использование земельных участков собственниками невозможно при отсутствии дорог в поселках. УК «Мой Гектар» предоставляет услугу по юридической подготовке и строительству дорог.

Цена:
от 100 000 ₽

Добавленная стоимость

432 432 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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Подготовка к строительству дорог

Активное освоение и использование земельных участков собственниками невозможно при отсутствии дорог в поселках. УК «Мой Гектар» предоставляет услугу «Подготовка к строительству дорог» для выбора подрядчика и непосредственного строительства дорог в поселке.

Цена:
от 10 000 ₽

Добавленная стоимость

43 243 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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СХ Обработка земли

Обработка земли - важный этап развития участка, включает в себя услуги по вспашке земли, боронению, первичному выравниванию участков, посадке и заделке сидератов.

Цена:
от 10 000 ₽

Добавленная стоимость

15 248 ₽

к рыночной цене
участка

152 %

доходность
вложений

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Расчистка участка от древесной растительности

Расчистка земли - необходимое мероприятие, если вы хотите самостоятельно заниматься развитием участка или для того, чтобы участок не изъяли за неиспользование по целевому назначению.

Цена:
от 50 000 ₽

Добавленная стоимость

76 244 ₽

к рыночной цене
участка

152 %

доходность
вложений

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Создание кооператива с ТЭО \ ТСН \ ООО

Кооператив с ТЭО дает возможность пользоваться административной поддержкой госорганов и финансовыми льготами от государства, в том числе получить грант.

Цена:
от 16 000 ₽

Добавленная стоимость

69 189 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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Установка точки учета электроэнергии

Подключение участка к сетям электроэнергии состоит из двух этапов: подача заявки на электрификацию участка и физическая установка точки учета электроэнергии.

Цена:
от 35 000 ₽

Добавленная стоимость

53 371 ₽

к рыночной цене
участка

152 %

доходность
вложений

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Заказать съемку виртуального тура

Виртуальный тур – это современный интерактивный способ презентации, в основе которого лежит панорамная съемка объекта.

Цена:
от 20 000 ₽
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Заказать расчет капитализации участка

Расчет капитализации показывает собственнику, как он может заработать на своем участке.

Цена:
от 3 000 ₽
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Строительство въездной группы поселка

Въездная группа - важное сооружение в поселке. Это первое здание, которое видит человек при въезде. Въездная группа служит барьером для внешних посетителей, сохраняя приватность жителей поселка.

Цена:
от 20 000 ₽

Добавленная стоимость

86 486 ₽

к рыночной цене
участка

432 %

доходность
вложений

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Благоустройство общих зон

Установка въездной группы, постов охраны, благоустройство прибрежной зоны и другие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт собственников участков.

Цена:
от 50 000 ₽
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Разработка типового проекта искусственного водоема

Искусственный водоем может выполнять множество функций — это и элемент ландшафтного дизайна, и способ отвода ливневых вод с участка, и обеспечение полива урожая, и место отдыха детей и взрослых в летний период. Управляющая компания предлагает услугу возведения искусственного пруда с открытой акваторией по типовому проекту под ключ.

Цена:
от 100 000 ₽

Добавленная стоимость

152 489 ₽

к рыночной цене
участка

152 %

доходность
вложений

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