Магазин фермерских продуктов как идея агробизнеса

Опубликовано: 17.04.2023

Магазин с собственными продуктами и кафе, где эти продукты и блюда из них можно продегустировать – отличная идея дополнительного заработка для фермера. Но не все решаются ее воплотить: многие боятся, что лишние хлопоты окажутся пустыми, а время и средства, потраченные на запуск, уйдут, как вода в песок. На деле все не так сложно.

Фермерские магазины – это здоровые продукты без пестицидов, антибиотиков и лишних добавок, свежие овощи и зелень, ароматные булочки из собственной муки и многое другое. А еще это модно – тренд на здоровый образ жизни развивается уже более 10 лет, привлекая все больше сторонников и одновременно покупателей в магазины с эко-продуктами. Классический пример – сеть магазинов ВкусВилл, появившаяся в Москве в 2009 году, которая позиционируется как бренд натуральных продуктов с честным составом. Сегодня более 1,4 тыс. магазинов сети в 72 городах выбирают 6,6 млн покупателей.

Результаты опроса, проведенного Россельхозбанком в 2022 году, показали: почти половина россиян считают, что в современном мире употребление фермерских продуктов являются частью здорового образа жизни. При этом 29% участников опроса признались, что предпочитают разнообразие в повседневном рационе и готовы выделять время на покупку свежих продуктов.

Пример ВкусВилла показывает, что фермерские продукты стали популярны настолько, что многие готовы проехать лишнюю станцию метро до фермерского рынка, чтобы их купить, или же попробовать вкусную еду без ГМО и консервантов из «чистых» продуктов в общепите. Дальше – больше. Горожане готовы приехать за покупками и на ферму, где свежесть и органичность продуктов можно получить без посредников. Например, в Истринскую сыроварню Олега Сироты, где прекрасно сочетаются и тысяча коров, и пекарня, и кафе, и магазин, и гостевой домик. Но первой здесь была сыроварня, которая открылась почти 8 лет назад.

На своей земле: послабления для фермеров

До 2022 года фермеры могли продавать собственную продукцию только на рынках и ярмарках, торговля на своих участках была запрещена. Земли фермеров являются угодьями сельхозназначения, использовать их под торговлю означало нецелевое использование участка.

Но запрос от аграриев был. Кроме того, местные продукты быстрее попадают к потребителю, поэтому в них не нужно добавлять консерванты, а значит, они более здоровые, чем импортные. Однако, если разрешить строить на землях сельхозназначения торговую недвижимость, поля вокруг городов быстро застроят гипермаркетами. Поэтому правительство решило дать отмашку на торговлю «в поле», причем на своей земле, только фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам.

Возможность продавать выращенный урожай прямо на своей земле у фермеров появилась после внесения изменений в федеральный закон №407-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона “О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Торговля по общим правилам

Но послабления касаются только места размещения торговой точки или магазина. Чтобы открыть магазин рядом со своим домом, фермеру нужно соблюсти несколько условий:

Иметь статус фермера.

Торговое помещение должно находится в специальном некапитальном строении: в павильоне, киоске, отгороженной от дома постройке или даже в автофургоне.

Торговля не должна приводить к нарушению целостности почвенного слоя земли, поэтому помещения для торговли не должны находиться на пашнях, на мелиорированных землях или особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях. Например, нельзя построить магазин посреди поля, но можно разместить рядом с пашней торговую палатку и продавать всем желающим свежую фермерскую продукцию.

Кроме того, придется соблюдать все базовые правила розничной торговли. Во-первых, продукция должна иметь необходимые сертификаты и продаваться через кассу. Во-вторых, требования к торговым помещениям на фермерской земле, как и к любым другим точкам розничной торговли, определяются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Правовые нормы в этой сфере и в области защиты прав потребителей уже содержат исчерпывающие требования к объектам торговли как в нежилых помещениях жилых домов, так и в нестационарных объектах торговли. Новых специально для фермеров вводить не будут.

Что касается действующих требований к розничной торговле, то в первую очередь речь идет о СанПиНах, касающихся продажи продуктами питания. Так, чтобы продавать продукты на улице без нарушений, нужно обустроить навес. Он защитит товары от дождя и солнца. Скоропортящаяся продукция должна храниться в холодильниках. Если фермер открывает магазин, то должен предусмотреть зону фасовки продуктов, склад и уборную для продавцов. Все, как в обычном магазине.

Что можно продавать в фермерском магазине

Все, что производят фермерские хозяйства. Это тушки кур, гусей, уток, кроликов, перепелов, свинину, говядину, куриные и перепелиные яйца, грибы, масло сливочное и подсолнечное,сыр, молоко, творог, колбасы, сезонные фрукты, овощи и зелень. Продукты пчеловодства, морсы и соки, пюре из ягод и овощей. Словом, хоть фуа-гра, если фермер сам вырастил уток.

Контроль и еще раз контроль

Если в магазине продаются продукты питания, нужно быть готовым к контролю. Тем более, что ассортимент, в основном, скоропорт.

Перед открытием собственного магазинчика нужно сообщить в контролирующие органы, что начинаете бизнес. Рознице и общепиту понадобится и уведомить Роспотребнадзор. Удобнее всего это сделать через портал госуслуг.

Важный момент. Если еще не все готово к старту, лучше не торопиться. Уведомление означает, что бизнес уже работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Например, если в вашем магазине еще не доделали ремонт, дождитесь его окончания – и только затем обратитесь в ведомство. Тогда в случае проверки у вас не будет проблем.

Кстати, магазину потребуются разрешения от СЭС – на соответствие магазина и продукции в нем нормам и пожарной службы – на безопасность торговой точки. Обязательно нужно заключить договор о вывозе бытовых отходов.

Если будете продавать продукты питания понадобится регистрация в ФГИС «Меркурий». Это система контроля мяса, молока, меда и других товаров, которые подлежат ветеринарной сертификации.

Если планируете продавать вино из ягод, выращенных в собственном винограднике или саду, то придется в дополнение к лицензии на производство вина оформить еще и разрешение на торговлю алкоголем.

Сколько стоит магазин построить

Сумма может очень сильно различаться в зависимости от места, площади и других факторов. Например, нужно ли строить помещение под магазин, или вы планируете переоборудовать имеющееся строение – или предпочитаете поставить палатку для продажи арбузов прямо у своей бахчи.

Естественно, для открытия магазина расходы будут выше. Понадобится торговое оборудование:

стеллажи, прилавки, горки;

холодильные витрины для мяса, молочных продуктов и овощей;

холодильные и морозильные лари;

корзины;

инвентарь – разделочные доски, ножи, тазы, ящики;

кассовый аппарат;

прикассовые весы;

денежный ящик.

Помимо торгового оборудования, может понадобиться и другая техника – кондиционер, система видеонаблюдения, а также сканер. Его подключают к кассе, чтобы добавлять товары в чек по штрихкоду. Сканер обязателен для продажи маркированных товаров и крепкого алкоголя.

Еще одна статья расходов – зарплата персонала и налоги на ФОТ. Это, как минимум, два продавца, уборщица для поддержания чистоты в магазине и бухгалтер. Впрочем, за прилавок может встать и сам фермер, особенно в начале проекта, когда важно привлечь покупателя. Кто лучше фермера расскажет о своих продуктах?

Конечно, в любом случае новый бизнес потребует дополнительных расходов. Россельхозбанк предлагает сельхозпроизводителям несколько видов кредитов на развитие. Например, кредит «Инвестиционный-стандарт», кредиты на создание семейных ферм и/или цехов по переработке продукции животноводства и кредиты на инвестиционные цели.

Немного о налогах

Старая английская поговорка гласит, что неизбежны только смерть и налоги. Конечно, с нового вида деятельности тоже придется отчислять средства в бюджет. Какие придется платить налоги и сколько, зависит от выбранной фермерским хозяйством системы налогообложения.

Перечень налоговых платежей зависит от выбранного режима налогообложения и от того, кто должен их уплачивать: КФХ-организация или глава КФХ, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.

Согласно Налоговому кодексу, крестьянско-фермерское хозяйство (юридическое лицо) может выбрать одну из действующих систем налогообложения. В зависимости от этого, КФХ уплачивает те или иные налоги.

Первые пять лет после регистрации КФХ не надо начислять и уплачивать НДФЛ с доходов его участников от производства, переработки и реализации сельхозпродукции, кроме тех, по кому такое освобождение уже применялось раньше.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя может применять патентную систему (ПСН). Базовая ставка 6% от потенциально возможного к получению годового дохода, установленного субъектами РФ.

Если дополнительно он ведет иную предпринимательскую или профессиональную деятельность, то с суммы дохода от этой деятельности, превышающего 300 000 руб. за расчетный период, доплачивает 1% (но до определенного предела) на свое пенсионное страхование. Кроме того, при осуществлении предпринимательской деятельности без образования юридического лица глава КФХ должен будет самостоятельно исчислять и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также представлять налоговую декларацию по НДФЛ. А вот доходы, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации других членов КФХ не облагаются НДФЛ в течение пяти лет, считая с года регистрации хозяйства.

Если фермерское хозяйство нанимает работников, то глава КФХ или юридическое лицо будут выступать в качестве налоговых агентов. Они должны рассчитать и удержать НДФЛ.

Кроме того, КФХ и ИП обязаны платить земельный и транспортный налог независимо от системы налогообложения.

Резюмируем. С открытием магазина земельный налог не изменится, а вот налог на имущество и налог на доходы физлиц могут вырасти. Первый – с появлением оборудования для магазина, второй – с выплатами наемным работникам. Остальные налоги выплачиваются по прежней схеме, но суммы также могут возрасти. Например, на общей системе налогообложения с появлением прибыли от торговли, увеличится и сумма налога.

Фермерское кафе

Где магазин, там и кафе: покупатели смогут попробовать различные блюда, выпечку и напитки из тех продуктов, за которыми приехали из города. Но открытие точки общепита потребует получения дополнительных разрешений и согласований. Законодательство не дает никаких преференций для фермерских кафе.

Примерный пакет документов:

согласование с пожарной инспекцией;

санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора на соответствие кафе требованиям;

разрешение на открытие кафе от местной администрации;

лицензия на реализацию алкоголя, если вы будете его продавать;

Практика показывает, что сложнее всего получить разрешение Роспотребнадзора на открытие кафе: для этого нужно соблюсти требования нескольких СанПиНов. Ведомство запросит договоры о проведении дезинфекции, вывозе мусора, услуг прачечной, технологический проект привязки оборудования к электричеству, воде, канализации и другие документы. Далее будет утверждена программа санитарного производственного контроля, по плану которой будет проходить проверка дальнейшей деятельности.

Фермерское кафе может увеличить продажи магазина на 50% за счет того, что посетители, которые приехали поесть, обязательно зайдут в магазин – а если им понравилось, то приедут еще раз или закажут доставку продуктов домой.

Источник - Свое фермерство