Сельские жители, в том числе молодые специалисты и семьи, которые проживают на селе или только решили туда переехать, могут рассчитывать на социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Для этого у тех, кто хочет получить субсидию, должны быть:

трудовой договор с предприятием в сельской местности или собственный бизнес;

не меньше 30% собственных или заемных средств на жилье (можно использовать средства материнского капитала);

справка о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Социальную выплату можно потратить на строительство, приобретение жилья или на оплату долга и процентов по жилищному кредиту.

Жители сельской местности могут получить грант на реализацию инициатив. Размер гранта в этом случае - до 2 млн рублей и выделяется на 1 проект в 1 сельском поселении в 1 год. Потратить деньги можно на обустройство зон отдыха, строительство спортивных и детских площадок, восстановление ландшафтов и историко-культурных памятников, поддержку национальных традиций и ремесел. Государство может покрыть затраты на 60%, остальную сумму должен предоставить местный бюджет или другие граждане и юрлица.