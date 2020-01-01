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Господдержка для владельцев земли

Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку

Господдержка для владельцев земли

  • Из истории вопроса

    Еще 30-40 лет назад на волне промышленного и финансового бума госполитика не уделяла внимания сельскому хозяйству. Но в начале 2000 годов ситуация начала меняться: появилось субсидирование,займы и государственная поддержка.
    Летом 2012 года была утверждена Государственная программ развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы, которая стимулировала развитие отрасли. Экономические санкции привели к тому, что конкуренция на продуктовом рынке снизилась, а российское сельское хозяйство получило второе дыхание.
    В дополнении к этому в прошлом году Минэкономики разработало нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». На его реализацию уйдет до 2024 года 5 лет и 481,5 млрд рублей.

  • Какую поддержку получают фермеры?

    Основная задача на сельских территориях: повысить объемы производства и улучшить качество жизни. Для этого фермеры, крестьянские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы могут получить доступ к финансам по нескольким направлениям.

    Грант «Начинающий фермер» Грант «Агростартап» Гранты для семейных животноводческих ферм Субсидии и льготные займы
    Грант «Начинающий фермер» До 3 млн. рублей
    Грант «Агростартап» До 4 млн. рублей
    Гранты для семейных животноводческих ферм До 30 млн.рублей
    Субсидии и льготные займы От 1 млн рублей

    Эти финансовые инструменты отличаются иногда требованиям к получателям, а иногда направлением, в котором будут расходоваться ресурсы.

  • Дополнительные субсидии для землевладельцев
    Социальные выплаты на жилье

    Сельские жители, в том числе молодые специалисты и семьи, которые проживают на селе или только решили туда переехать, могут рассчитывать на социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Для этого у тех, кто хочет получить субсидию, должны быть:

    • трудовой договор с предприятием в сельской местности или собственный бизнес;
    • не меньше 30% собственных или заемных средств на жилье (можно использовать средства материнского капитала);
    • справка о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий.

    Социальную выплату можно потратить на строительство, приобретение жилья или на оплату долга и процентов по жилищному кредиту.

    Грант на реализацию инициатив

    Жители сельской местности могут получить грант на реализацию инициатив. Размер гранта в этом случае - до 2 млн рублей и выделяется на 1 проект в 1 сельском поселении в 1 год. Потратить деньги можно на обустройство зон отдыха, строительство спортивных и детских площадок, восстановление ландшафтов и историко-культурных памятников, поддержку национальных традиций и ремесел. Государство может покрыть затраты на 60%, остальную сумму должен предоставить местный бюджет или другие граждане и юрлица.

  • Поддержка рядом

    Рядом - это в Тверской области. Это не единственный регион, но один из первых, кто поддерживает фермерские хозяйства из областного бюджета. С 2017 года в Тверской области работает госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области». В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки АПК составил более 2 млрд рублей. Финансовая поддержка оказана 256 предприятиям агрокомплекса и фермерским хозяйствам и 53 гражданам. Средства выделялись на развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадров. Кроме этого, в 2018 году на строительство и приобретение жилья были направлены средства поддержки 82 молодым специалистам и 17 семьям, проживающим и работающим на селе. На данный момент в Тверской области запланировано 30 инвестиционных проектов на 30 млрд. рублей

  • С чего начать?

    Можно подробно изучить документацию по господдержке и условия получения грантов и субсидий в справочнике для начинающих сельхозпроизводителей и фермеров на сайте Министерства сельского хозяйства.
    Условия льготного получения земли можно найти на сайте проекта «‎Мой гектар» .
    Или сразу оставьте заявку на подбор большого участка по цене от 100 000 рублей.

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