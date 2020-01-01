Рядом – это в Тверской области. Это не единственный регион, но один из первых, кто поддерживает фермерские хозяйства из областного бюджета. С 2017 года в Тверской области работает госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области». В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки АПК составил более 2 млрд рублей. Финансовая поддержка оказана 256 предприятиям агрокомплекса и фермерским хозяйствам и 53 гражданам. Средства выделялись на развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадров. Кроме этого, в 2018 году на строительство и приобретение жилья были направлены средства поддержки 82 молодым специалистам и 17 семьям, проживающим и работающим на селе. На данный момент в Тверской области запланировано 30 инвестиционных проектов на 30 млрд. рублей