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Грант «Агростартап»

Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку

Грант «Агростартап»

  • Грант «Агростартап»

    Ещё один из способов поддержки малых форм предпринимательства – грант «Агростартап». По условиям гранта – до 3 миллионов рублей может получить фермер-индивидуальный предприниматель и до 4 млн. рублей фермерское хозяйство, состоящее в кооперативе. В отличие от варианта для начинающего фермера, этот вид поддержки может получить владелец личного подсобного хозяйства, но с условием, что в течение 30 дней после победы в конкурсе он зарегистрирует крестьянско-фермерское хозяйство.

    До 3 млн рублей
    на развитие одиночного хозяйства
    До 4 млн рублей
    на фермерское хозяйство в кооперативе
  • Как получить грант «Агростартап»?

    По программе «Агростартап» 3 миллиона рублей выделяются на конкурсной основе. Претендент должен будет представить:

    1. Бизнес-план своего хозяйства. Все бизнес-планы оцениваются по определенной шкале
    2. Вложить в своё предприятие не менее 10% от суммы. 90% предоставит государство.
    3. Создать за полтора года рабочие места. Субсидии аграриям предоставляются по конкретным направлениям:
  • Поддержка рядом

    Рядом – это в Тверской области. Это не единственный регион, но один из первых, кто поддерживает фермерские хозяйства из областного бюджета. С 2017 года в Тверской области работает госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области». В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки АПК составил более 2 млрд рублей. Финансовая поддержка оказана 256 предприятиям агрокомплекса и фермерским хозяйствам и 53 гражданам. Средства выделялись на развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадров. Кроме этого, в 2018 году на строительство и приобретение жилья были направлены средства поддержки 82 молодым специалистам и 17 семьям, проживающим и работающим на селе. На данный момент в Тверской области запланировано 30 инвестиционных проектов на 30 млрд. рублей

  • С чего начать?

    Можно подробно изучить документацию по господдержке и условия получения грантов и субсидий в справочнике для начинающих сельхозпроизводителей и фермеров на сайте Министерства сельского хозяйства.
    Условия льготного получения земли можно найти на сайте проекта «Мой гектар» .
    Или сразу оставьте заявку на подбор большого участка по цене от 100 000 рублей.

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