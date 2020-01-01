Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку
Грант «Начинающий фермер»
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Из истории вопроса
Программа “Начинающий фермер” действует с 2012 года. В 2018 году в помощь начинающим фермерам предоставляются денежные средства от 250 000 тысяч до 3 000 000 рублей по двум основным направлениям:
До 250 000 рублей - помощь на устройство быта: 1 500 000 - 3 000 000 рублей на создание и развитие хозяйства:
- До 250 000 рублей - помощь на устройство быта:
- На покупку жилья или благоустройство: ремонт дома, погашение долгов по ипотеке, подключение к центральному водопроводу, системе канализации, электросети, интернету;
- На покупку грузопассажирского авто, мебели, средств связи, бытовой техники, электрического и газового оборудования, компьютеров, устройств для подачи и отвода воды.
- 1 500 000 - 3 000 000 рублей на создание и развитие хозяйства:
- На покупку земли сельхозназначения, транспортных средств, животных, оборудования, инвентаря, удобрений, семян или другого материала для посадок;
- На покупку, возведение, ремонт помещений для производства, складов, инженерных коммуникаций, их регистрацию и подключение к инженерным сетям;
- На строительство дорог, без которых невозможны производство, переработка, хранение продукции.
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Как получить грант «Начинающий фермер»?
Что нужно, чтобы получить гранты или субсидии по программе “Начинающий фермер”? Последовательность действий установлена законодательством:
Условия Документы
- Условия
- Выбрать юридическую форму хозяйства;
- Разработать бизнес план;
- Собрать пакет документов и отправить заявку.
- Документы
- Анкету, паспорт, документ, удостоверяющий соответствие образования, трудовую книжку (для определения опыта);
- Выписку, удостоверяющую наличие хозяйства и его юридическую форму;
- Бизнес-план, смету затрат по проекту;
- Справку, подтверждающую наличие оборудования; выписку из банка и налоговой службы.
Гранты выделяются:
На жильё или благоустройство дома На авто, мебель, технику, оборудование, компьютеры На покупку земли сельхозназначения, животных, оборудования, удобрений,семян На покупку, стройку и ремонт помещений для производства На строительство дорог
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Поддержка рядом
Рядом - это в Тверской области. Это не единственный регион, но один из первых, кто поддерживает фермерские хозяйства из областного бюджета. С 2017 года в Тверской области работает госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области». В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки АПК составил более 2 млрд рублей. Финансовая поддержка оказана 256 предприятиям агрокомплекса и фермерским хозяйствам и 53 гражданам. Средства выделялись на развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадров. Кроме этого, в 2018 году на строительство и приобретение жилья были направлены средства поддержки 82 молодым специалистам и 17 семьям, проживающим и работающим на селе. На данный момент в Тверской области запланировано 30 инвестиционных проектов на 30 млрд. рублей
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С чего начать?
Можно подробно изучить документацию по господдержке и условия получения грантов и субсидий в справочнике для начинающих сельхозпроизводителей и фермеров на сайте Министерства сельского хозяйства.
Условия льготного получения земли можно найти на сайте проекта «Мой гектар» .
Или сразу оставьте заявку на подбор большого участка по цене от 100 000 рублей.
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