Баннер
Заявка
Позвонить
Грант «Начинающий фермер»

Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку

Грант «Начинающий фермер»

  • Из истории вопроса

    Программа “Начинающий фермер” действует с 2012 года. В 2018 году в помощь начинающим фермерам предоставляются денежные средства от 250 000 тысяч до 3 000 000 рублей по двум основным направлениям:

    До 250 000 рублей - помощь на устройство быта: 1 500 000 - 3 000 000 рублей на создание и развитие хозяйства:
    • До 250 000 рублей - помощь на устройство быта:
    • На покупку жилья или благоустройство: ремонт дома, погашение долгов по ипотеке, подключение к центральному водопроводу, системе канализации, электросети, интернету;
    • На покупку грузопассажирского авто, мебели, средств связи, бытовой техники, электрического и газового оборудования, компьютеров, устройств для подачи и отвода воды.
    • 1 500 000 - 3 000 000 рублей на создание и развитие хозяйства:
    • На покупку земли сельхозназначения, транспортных средств, животных, оборудования, инвентаря, удобрений, семян или другого материала для посадок;
    • На покупку, возведение, ремонт помещений для производства, складов, инженерных коммуникаций, их регистрацию и подключение к инженерным сетям;
    • На строительство дорог, без которых невозможны производство, переработка, хранение продукции.
  • Как получить грант «Начинающий фермер»?

    Что нужно, чтобы получить гранты или субсидии по программе “Начинающий фермер”? Последовательность действий установлена законодательством:

    Условия Документы
    • Условия
    • Выбрать юридическую форму хозяйства;
    • Разработать бизнес план;
    • Собрать пакет документов и отправить заявку.
    • Документы
    • Анкету, паспорт, документ, удостоверяющий соответствие образования, трудовую книжку (для определения опыта);
    • Выписку, удостоверяющую наличие хозяйства и его юридическую форму;
    • Бизнес-план, смету затрат по проекту;
    • Справку, подтверждающую наличие оборудования; выписку из банка и налоговой службы.

    Гранты выделяются:

    На жильё или благоустройство дома На авто, мебель, технику, оборудование, компьютеры На покупку земли сельхозназначения, животных, оборудования, удобрений,семян На покупку, стройку и ремонт помещений для производства На строительство дорог
  • Поддержка рядом

    Рядом - это в Тверской области. Это не единственный регион, но один из первых, кто поддерживает фермерские хозяйства из областного бюджета. С 2017 года в Тверской области работает госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области». В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки АПК составил более 2 млрд рублей. Финансовая поддержка оказана 256 предприятиям агрокомплекса и фермерским хозяйствам и 53 гражданам. Средства выделялись на развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадров. Кроме этого, в 2018 году на строительство и приобретение жилья были направлены средства поддержки 82 молодым специалистам и 17 семьям, проживающим и работающим на селе. На данный момент в Тверской области запланировано 30 инвестиционных проектов на 30 млрд. рублей

  • С чего начать?

    Можно подробно изучить документацию по господдержке и условия получения грантов и субсидий в справочнике для начинающих сельхозпроизводителей и фермеров на сайте Министерства сельского хозяйства.
    Условия льготного получения земли можно найти на сайте проекта «‎Мой гектар» .
    Или сразу оставьте заявку на подбор большого участка по цене от 100 000 рублей.

Хотите узнать подробнее
о господдержке?

Оставьте заявку, мы отправим вам информацию на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Проект «Мой гектар»