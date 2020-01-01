Подготовленные материалы для тех, кто ищет господдержку
Грант на семейную ферму
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Грант на семейное животноводческое хозяйство
Грант на развитие семейной животноводческой фермы выделяется по конкретному направлению деятельности: мясное, молочное скотоводство, коневодство, свиноводство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство (кроме страусов). Обязательным требованием является то, что члены животноводческой фермы должны быть родственниками и принимать личное участие в хозяйственной деятельности. С 2012 по 2018 год объем финансирования из федерального бюджета поддержки семейных животноводческих ферм составил 14,7 млрд. рублей, гранты получили 4874 семейные животноводческие фермы.До 30 млн рублей
для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направленийДо 21 млн рублей
на иные направления деятельности
Общие условия: 60% средств гранта, 40% своих (из них 30% допускаются кредитными).
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Как получить грант на семейную ферму?
Требования к получателю грантовЛичное участие главы
и членов хозяйства, состоящих в родствеРазведение и содержание
сельскохозяйственных животных и птицы
Допускается привлечение 5 наемных рабочих, а если в хозяйстве свыше 100 голов скота, то 10 наемных рабочих.
Условия
- Семейная животноводческая ферма должна соответствовать требованиям:
- Глава и члены хозяйства должны быть гражданами РФ, жить в регионе регистрации КФХ и лично участвовать в работах;
- После регистрации КФХ прошел год;
- Ранее гранты не получались;
- Заявка подана в регионе, где зарегистрировано предприятие.
Документы
- Заявка, выписка ЕГРП;
- Ксерокопии паспортов, документы, удостоверяющие родство;
- Соглашение по поводу создания хозяйства;
- Бизнес-план, содержащий перечень расходов;
- Документы, удостоверяющие объем своих (заемных) средств;
- Справки: о количестве наемных работников, строений, техники, оборудования, животных;
- Свидетельство прав собственности (или документ, разрешающий строительство);
- Ксерокопию договора аренды и (свидетельства, удостоверяющего права на землю) и трудовой книжки.
Гранты выделяются:
На покупку земли
На постройку строений для производства
На приобретение и установку оборудования
На приобретение скота, птицы, семян
На строительство дорог, монтаж инженерных сетей
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Поддержка рядом
Рядом - это в Тверской области. Это не единственный регион, но один из первых, кто поддерживает фермерские хозяйства из областного бюджета. С 2017 года в Тверской области работает госпрограмма «Сельское хозяйство Тверской области». В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки АПК составил более 2 млрд рублей. Финансовая поддержка оказана 256 предприятиям агрокомплекса и фермерским хозяйствам и 53 гражданам. Средства выделялись на развитие фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадров. Кроме этого, в 2018 году на строительство и приобретение жилья были направлены средства поддержки 82 молодым специалистам и 17 семьям, проживающим и работающим на селе. На данный момент в Тверской области запланировано 30 инвестиционных проектов на 30 млрд. рублей
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С чего начать?
Можно подробно изучить документацию по господдержке и условия получения грантов и субсидий в справочнике для начинающих сельхозпроизводителей и фермеров на сайте Министерства сельского хозяйства.
Условия льготного получения земли можно найти на сайте проекта «Мой гектар» .
Или сразу оставьте заявку на подбор большого участка по цене от 100 000 рублей.
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