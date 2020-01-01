Грант на развитие семейной животноводческой фермы выделяется по конкретному направлению деятельности: мясное, молочное скотоводство, коневодство, свиноводство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство (кроме страусов). Обязательным требованием является то, что члены животноводческой фермы должны быть родственниками и принимать личное участие в хозяйственной деятельности. С 2012 по 2018 год объем финансирования из федерального бюджета поддержки семейных животноводческих ферм составил 14,7 млрд. рублей, гранты получили 4874 семейные животноводческие фермы.

До 30 млн рублей

для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений До 21 млн рублей

на иные направления деятельности

Общие условия: 60% средств гранта, 40% своих (из них 30% допускаются кредитными).