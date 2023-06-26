Содержать коз проще, чем птиц

Опубликовано: 26.06.2023





Козы дружелюбные, любопытные, а иногда даже дерзкие животные. Они могут стать домашними любимцами, хорошим молочным скотом и прекрасным дополнением к фермерскому или деревенскому хозяйству. Вы только задумались о том, чтобы купить козу в свою усадьбу или просто хотите узнать больше об уходе за ними? Рассказываем, что нужно для содержания и ухода — и какие у коз основные потребности

Если сравнивать с другими сельскохозяйственными животными, коз довольно просто держать. Они не требуют постоянного ухода и (дополнительный бонус!) съедят все надоедливые сорняки в вашем дворе, включая ядовитый плющ. Да что там — ряд кошек и собак требуют внимания больше, чем козы, которым для полного счастья нужны только кров, вода и пища. Помните, что это социальные, стадные животные, которым необходима компания своего вида, поэтому запланируйте достаточно места как минимум для пары коз.

Купить козу всегда несложно: изучите породы, которые вы можете приобрести в своем районе, — на ферме, на рынке или на маркетплейсе, и выберите свою.





Основы ухода за козами

Укрытие

Козы довольно выносливы, но и им требуется укрытие, чтобы спрятаться от непогоды. Мокнуть козы не любят, да могут и заболеть, оставаясь в ненастье на улице. Слишком заморачиваться с укрытием не нужно: достаточно простой трехсторонней конструкции. Открытая сторона должна быть обращена на юг (если только это не место, откуда дует ветер). Запланируйте на каждую козу в помещении не менее 7 кв. м пространства (можно немного меньше, если порода у вас миниатюрная). Земляной пол для коз будет лучше всего: он дает лучший дренаж и не гниет, как деревянный.





Постройка обычного трехстороннего укрытия для коз

В теплое время года подстилка не обязательна; зимой хорошо использовать солому или опилки. Если в укрытии подстилка будет, в теплое время года меняйте или чистите ее не реже раза в неделю. В холодные месяцы полностью убирать подстилку можно примерно раз в тридцать дней.





Ограждение

У коз с заборами сложные отношения, поэтому убедитесь, что ограду вы возвели прочную. Выбирайте из множества вариантов: электроизгородь, плетеная или сварная проволока, панели для крупного рогатого скота… Самое главное, чтобы забор был не ниже 1,2 м — и чтобы он был устойчивым, или козы его продавят. Козы способны прыгать выше, чем вы думаете. А еще они могут толкать забор, особенно когда вы приближаетесь к ним с кормом или для общения. Хорошая идея — над верхней частью забора протянуть одну проволоку электроизгороди, чтобы козы не терлись об забор, не сбивали его и не деформировали.





Выпас на открытом пространстве

На каждую козу на огороженном выгуле должно приходиться не меньше 60 м пространства (опять же, можно немного меньше, если выбрали миниатюрную породу). Помните, что это минимум, и чем больше пространства для бега и игр, тем козы будут счастливее. Кроме того, козы довольно спокойные и их можно привязывать пастись в разных частях двора. Просто в таком случае проведывайте их почаще: козы могут и будут запутывать веревку вокруг любых предметов, пока прогрызают себе путь сквозь листья, траву и сорняки. Прочтите, как создать хорошее пастбище для своих животных.





Кормление

Само собой, ваши козы будут нуждаться в постоянном снабжении хорошей свежей водой. Если зимой эта вода будет еще и теплой, козы скажут вам спасибо. Пьют они много, поэтому лучше всего купите автоматическую поилку — или каждый день проверяйте у коз воду. В качестве поилки можно использовать двадцатилитровые пластиковые ведра; наполняйте их каждый день.

Кроме выпаса и основного корма, козам понадобится дополнительный корм, особенно если они в течке, беременны или доятся; больше корма нужно и самцам в период гона. Подходящие смеси продают в большинстве магазинов кормов. Сколько давать корма? Начинать нужно от трех чашек в день, в зависимости от размера и веса животного. Беременным самкам и самкам в день потребуется около трех чашек корма. Дойным козам — намного больше: можно, например, давать козе есть вволю, пока ее доят. Можно подкармливать и ночью (не более чашки).

Если козы не пасутся, каждый день им нужно будет давать сено и фураж. С сеном они, конечно, затеют игру и раскидают повсюду, а с земли есть уже не будут — поэтому если не хотите тратить сено впустую, купите или постройте кормушку с плоскостью вокруг нее, чтобы все это раскиданное сено собирать. Сено козы предпочитают самое дешевое, из сорняков; любят и люцерну, так что иногда давайте ее в виде лакомства.

Корм очень важен. Если растительность на дворе козы уже съели, постарайтесь выпускать их на прогулку хотя бы раз в день — и отдавайте им сорняки и ветки, которые в процессе работы будете подрезать во дворе. Хорошо привлечь детей: пусть приносят козам угощение — листья, траву, одуванчики. Убедитесь, что хорошо знаете свой двор и на нем нет ядовитых для коз растений. Как правило, они и сами не трогают такую зелень, но не всегда, особенно если трудно найти корм.

Единственное, что вам обязательно нужно будет предоставить своим козам — это минеральные блоки. Им, как и нам, нужны витамины. Минералы продаются в большинстве магазинов для животных — убедитесь, что они предназначены для коз, а не овец, поскольку козам нужно гораздо больше соединений меди.





Повседневный уход

Поговорим теперь о рутинном уходе, который нужно обеспечить, чтобы козы были здоровы.

Обрезка копыт: копыта козы похожи на ногти, которые нужно подстригать. Приобретите хорошую пару триммеров, красивых и острых. Поддерживать копыта в хорошей форме очень важно, и эту работу нельзя игнорировать.

Глистогонка: нужно следить за кишечными паразитами и лечить их по мере необходимости. Можно использовать химические средства против гельминтов, можно брать травяные.

Вакцинация: каждую козу нужно привить от столбняка. Это неприятная болезнь, и вылечиться от нее зачастую невозможно, даже если поймать на ранней стадии. В целом вакцинация коз начинается с прививки бруцеллеза — в возрасте четырех месяцев. В 3-4 месяца вакцинируют от бешенства и сибирской язвы.

Чрезвычайные ситуации: как и в случае любого домашнего животного, убедитесь, что вы готовы к чрезвычайной ситуации. Держите аптечку с основными принадлежностями и номером ветеринара, который хорошо разбирается в козах. Козы выносливы, но могут попасть в беду: сломать рог, получить травму или заболеть глистами. Будьте готовы — и начинайте готовиться раньше, чем отправитесь на рынок купить козу.





Источник - Свое фермерство