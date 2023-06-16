Сбер: Ипотека на ИЖС станет еще доступнее

Опубликовано: 16.06.2023





Сбербанк начал выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство под залог земельного участка, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Ипотека на ИЖС под залог участка доступна клиентам по льготным госпрограммам.

Обеспечением по кредиту будет земельный участок под строительство. После постройки дома и его регистрации объект будет выступать обеспечением. Оформить кредит смогут и те, кто стоит дом самостоятельно, и клиенты, привлекающие подрядчиков для строительства. При этом подрядчик должен входить в список рекомендованных банком.

Ипотечный кредит выдается частями. Предусмотрено четыре транша, которые привязаны к этапам строительства. Первый транш выдается на приобретение земельного участка. Второй транш банк выдает на подготовительные работы и строительство фундамента. Третий транш заемщик получает на возведение стен, кровли, заведение коммуникаций и другие работы. Четвертый транш банк перечисляет на финальные работы.

Если заемщик для строительства дома привлекает подрядчика, завершить работы нужно за два года. При самостоятельном строительстве стройку нужно закончить за один год. После завершения строительства дома его необходимо зарегистрировать как жилое здание.

Согласно условиям банка, общая стоимость земельного участка и готового дома должна превышать сумму кредита.





Источник — ЦИАН