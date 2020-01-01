Поселок «Княжьи горы» победил в номинации «Лучший экопоселок»
Опубликовано: 24.10.2019
Поселок «Княжьи горы» проекта «Мой гектар» был награжден дипломом победителя открытого архитектурного конкурса «Коттеджный поселок 2019».
В рамках выставки «Красивые дома. Российский архитектурный салон» в МВЦ «Крокус Экспо» 24 октября 2019 года состоялось награждение победителей открытого всероссийского архитектурного конкурса «Коттеджный поселок 2019».
Конкурс «Коттеджный поселок» — главное событие на рынке загородной недвижимости России, позволяющее создать информационную платформу, объединяющую потенциальных покупателей и девелоперов.
На конкурс принимались реализованные проекты и концепции поселков в 10 номинациях:
- «Лучшее архитектурно-планировочное решение поселка».
- «Лучшая архитектура коттеджей».
- «Лучшая инфраструктура поселка».
- «Лучшее ландшафтно-планировочное решение территории поселка».
- «Лучший поселок с типовой застройкой».
- «Лучший поселок с индивидуальной застройкой».
- «Лучший поселок таунхаусов».
- «Лучший поселок с деревянной архитектурой».
- «Лучший экопоселок».
- Специальная номинация конкурса: «Риелтор года».
В номинации «Лучший экопоселок» (концепция) награду получил поселок проекта «Мой гектар» — «Княжьи горы».
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