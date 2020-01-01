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  • Поселок «Княжьи горы» победил в номинации «Лучший экопоселок»

Поселок «Княжьи горы» победил в номинации «Лучший экопоселок»

Опубликовано: 24.10.2019

Поселок «Княжьи горы» проекта «Мой гектар» был награжден дипломом победителя открытого архитектурного конкурса «Коттеджный поселок 2019».

В рамках выставки «Красивые дома. Российский архитектурный салон» в МВЦ «Крокус Экспо» 24 октября 2019 года состоялось награждение победителей открытого всероссийского архитектурного конкурса «Коттеджный поселок 2019».

Конкурс «Коттеджный поселок» — главное событие на рынке загородной недвижимости России, позволяющее создать информационную платформу, объединяющую потенциальных покупателей и девелоперов.

На конкурс принимались реализованные проекты и концепции поселков в 10 номинациях:

  • «Лучшее архитектурно-планировочное решение поселка».
  • «Лучшая архитектура коттеджей».
  • «Лучшая инфраструктура поселка».
  • «Лучшее ландшафтно-планировочное решение территории поселка».
  • «Лучший поселок с типовой застройкой».
  • «Лучший поселок с индивидуальной застройкой».
  • «Лучший поселок таунхаусов».
  • «Лучший поселок с деревянной архитектурой».
  • «Лучший экопоселок».
  • Специальная номинация конкурса: «Риелтор года».

В номинации «Лучший экопоселок» (концепция) награду получил поселок проекта «Мой гектар» — «Княжьи горы».

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