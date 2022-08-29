Новости сервисной компании «Мой гектар» 22–28.08.2022
В материале рассказываем, какие работы проводились в поселках в конце августа.
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Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Оканавливание дорог
|Установлено межевых знаков
|Размечено техническими точками
|2000 м
|122
|800 м
В поселке «Новая Жизнь» рабочие провели разметку 420 метров под вешки — точки для обозначения границ прорезки дорог. Проведены срезка и оканавливание 420 метров дорожного полотна.
Проведены срезка и оканавливание 420 метров дорожного полотна. Вынесено 80 технических точек под расчистку 800 метров будущей дороги. Разровняли 1150 метров с двух сторон дороги. Расчистили 620 метров по профилю дорог. Также осуществили укатку 3200 метров дорожного полотна на мотокатке.
В поселке «Лесная усадьба» состоялась расчистка территории в зоне интенсивного развития.
В «Княжьих горах» рабочие сервисной компании разровняли 4 съезда с дороги. Также проведены дорожные работы по укатке полотна.
В поселке «Synergy Country Club» проведена отсыпка дороги на маяк. Привезены щебень и песчано-гравийная смесь для дорожных работ на въездной группе. На местности состоялась съемка цифрового ортофотоплана (ОФП) для личного кабинета собственников. Был установлены один указатель и два рекламных щита под баннер.
В «Имении Алексеевское» рабочие продолжают строительство дома управляющего. Проведены дорожные работы на экскаваторе-погрузчике.
В поселке «Усадьба на Волге. Лаптево» проведены срезка и оканавливание 80 метров территории, пересадка дерева и перемещение трансформаторной будки. Также проложена дорога по поселку, работы проведены в обоих направлениях. Около въездной группы прошла уборка территории и покос травы.
В «Почурино 2» состоялось оканавливание и профилирование 1500 метров полотна.
В поселке «Усадьба на Волге 3. Агромарус 2» сервисная компания провела дорожные работы на бульдозере.
Рабочие вынесли межевые знаки для клиентов:
- 9 металлических в поселке «Усадьба на Волге 5»;
- 5 металлических и 6 деревянных в «Усадьбе на Волге 4»;
- 4 металлических и 6 деревянных в поселке «МСК-Тверская»;
- 8 металлических и 27 деревянных в «МСК-Тверская 2»;
- 4 металлических в поселке «Долина Селигера 2»;
- 5 деревянных в «Победе 5»;
- 16 деревянных в поселке «Русская Венеция»;
- 32 металлических в «Усадьбе в Завидово».
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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