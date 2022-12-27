Новости Сервисной компании «Мой гектар» 19–25 декабря 2022
Подходит к концу 2022 год. А мы продолжаем работы по благоустройству и развитию поселков. Читайте, и вы узнаете об этапах по возведению дома управляющего, о прокладке дорог и о том, где проведены кадастровые работы.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ
|Разравнивание территории
|Установлено межевых знаков
|Оканавливание территории
|1730 м
|42
|200 м
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Произведен осмотр дома управляющего и башни въездной группы для выполнения электромонтажных работ.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Продолжается внутренняя отделка дома управляющего: идет распил материала в размер и монтаж чистого пола.
Поселок «Долина озёр»
Развитие поселка
Осуществлена срезка 350×10 метров полотна дороги с разравниванием вынутого грунта.
Поселок «Парк Патриот»
Развитие поселка
Сотрудники Сервисной компании установили 15 металлических межевых знаков для клиентов. Также было утилизировано 20 метров леса и выполнено разравнивание 400 метров обочины дороги.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Силами рабочих Сервисной компании был расчищен 1 километр дороги для выполнения электротехнических работ. Был проложен кабель по стене дома управляющего и под ним. Электрики подключили уличные светодиодные фонари. Кроме этого, на территории поселка были установлены камеры видеонаблюдения.
Состоялись кадастровые работы: для клиентов установлено 11 металлических межевых знаков. Команда Сервисной компании произвела утилизацию леса 80 метров, а также очистку дороги от снега — около 3 километров. Были выполнены работы по срезке и планировке грунта — 600×10 метров, а также оканавливанию дороги — 200 метров.
С въездной группы были сняты и разобраны строительные леса. В помещении бани произведена уборка.
Поселок «Малая Родина»
Развитие поселка
Расчищен профиль дорог 100×12 метров. Рабочими Сервисной компании произведена расчистка территории от лесопосадок 300×20 метров, а также разметка дорог бульдозером 380×15 метров.
Поселок «Усадьба на Волге»
Развитие поселка
Осуществлено разравнивание вынутого грунта 200 метров.
Поселок «Долина Селигера»
Развитие поселка
Установлено 2 деревянных и 4 металлических межевых знаков для клиентов.
Поселок «Антоново»
Развитие поселка
Установлено 6 деревянных и 4 металлических межевых знаков для клиентов.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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