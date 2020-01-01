Проект «От сохи до сохи»: Экотуризм в селе

Опубликовано: 03.12.2021

В этом выпуске Никита со своей командой отправился к Валерию на семейную экоферму «Хвастово», которая расположена в Ярославской области.

Вы узнаете всё о волонтерском фермерском движении «Земляне». Также познакомитесь с девушками Женей и Аней, которые принимают участие в данной программе.

А ещё Валерий поделится, как сэкономить на рабочей силе на ферме с помощью электропастуха. И напоследок, Никита на себе протестирует иппотерапию.

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