Выбери участок в каталоге

Доступные земельные участки в проекте «Мой гектар»: в чем подвох?

Опубликовано: 10.09.2021

На рынке Центральной России действует предложение, по которому каждый сможет получить в собственность участок площадью в 1 га за всего за 100 000 рублей.

По данным ВЦИОМ, 70% россиян мечтают о жизни за городом в собственном доме. Но купить хороший участок до недавнего времени было трудно: земля была или неоправданно дорога, или расположена слишком далеко от города, от нормальных дорог, инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас на рынке Центральной России действует предложение, по которому каждый сможет получить в собственность участок площадью в 1 га за всего за 100 000 рублей. Участки предлагает организатор проекта «Мой гектар» — компания «Большая земля», которая уже 12 лет работает на рынке недвижимости.

Новый тренд: большие участки

Проект «Мой гектар» компания «Большая земля» запустила в 2016 году для достижения амбициозной цели: обеспечить каждого россиянина доступной землей. На рынке это было первое предложение такого рода: раньше никто не предлагал большие участки по такой гуманной цене. Но, как говорит заместитель генерального директора компании, главное даже не это.

«Мы создали целую систему коллективного развития территории, позволяющую собственникам участков получить в итоге всю необходимую инфраструктуру, достойную современного коттеджного поселка» - Инна Демкина, заместитель генерального директора компании «Большая земля».

Работа по проекту «Мой гектар» ведется пять лет, и за это время заявки на покупку участков подали более 140 000 человек. Мечты о загородной жизни осуществились: в настоящее время компания построила и успешно развивает 65 поселков, и проектируются еще двадцать. В этом году в рамках проекта «Мой гектар» будут запущены в продажу участки в поселках на берегу Вазузского водохранилища. В компании отмечают, что за последние месяцы спрос на землю за городом все еще растет (а по данным независимых экспертов спрос сейчас значительно превышает предложение).

Пока все поселки, построенные по проекту «Мой гектар», расположены в Московской и Тверской областях, в 140-300 километрах от МКАД по Новорижскому и Ленинградскому шоссе. Они все находятся рядом с водоемами – реками Волга и Осуга, Вазузским водохранилищем и т.д; и в непосредственной близости от населенных пунктов – а это значит, что транспортная доступность сохраняется круглый год.

Но Московская и Тверская области – только первый этап проекта «Мой гектар». География расширяется, компания планирует создание тысячи поселков в разных регионах нашей страны.

Сам себе девелопер

Изначально «Мой гектар» создавался как проект, который должен был помочь жителям средней полосы России недорого приобрести землю для фермерства, садоводства или создания ЛПХ – он даже запускался при поддержке общественной организации «Союз садоводов России». Люди покупали землю с разными целями:

60% - создать родовое поместье или построить дачу;

10% - построить ферму или организовать на этой земле другой сельскохозяйственный бизнес;

30% - инвестировать в землю, потому что цены на участки стабильно повышаются.

Большинство покупателей – москвичи и жители Подмосковья. Приобретая землю, люди намереваются поставить дома для временного или круглогодичного проживания в рамках 3-5 лет. Как объяснил директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин, покупая участок на старте продаж, человек вместе с компанией становится застройщиком и собственного участка, и всего поселка. Через два-три года он получит участок в поселке с уже развитой инфраструктурой, с подведенным электричеством, проложенными коммуникациями и построенными дорогами.









Все поселки проекта «Мой гектар» развиваются по типовому сценарию:

Одновременно с объявлением старта продаж компания начинает строить общие дороги и готовить въездные группы.

На следующем этапе создается кооператив, члены которого решают, как поселок будет развиваться дальше. Решение принимается общим голосованием.

Компания занимается строительством дорог и подводит электричество. Здесь возможно два варианта: по государственной программе через МРСК или посредством управляющей компании.

На финише создания поселка компания благоустраивает зоны отдыха, пляжи, строит спортивные и детские площадки и центральную усадьбу кооператива.

Алгоритм выглядит простым, но это действительно несложно: все этапы четко прописаны, а их исполнением занимается управляющая компания.

С 2019 года действует своя дорожно-строительная база ДСУ «Мой гектар», где работают 40 специалистов высокой квалификации. ДСУ базируется рядом с поселками, к услугам их жителей – 50 единиц современной спецтехники: для решения разного спектра задач — от расчистки участка до строительства дорог.

Команда проекта «Мой гектар» разработала и запатентовала модуль коллективного строительства дорог в загородных поселках. Технология позволяет оперативно решать одну из самых важных задач жизни загородных поселков – оперативное строительство дорог.

Важно, что управляющая компания не только решает какие-то технические проблемы, но и организует процессы коммуникации жителей поселков, помогает объединяться единомышленникам, решать административные вопросы и всегда оказывает информационную поддержку.

Участник FORUMHOUSE с ником alexbogen купил в проекте «Мой гектар» 4 га земли. Он рассказал, что в УК всего за год создали кооператив, организовали людей, собрали деньги на строительство дороги: «считаю, не мало сделали».

Новые технологии

Чтобы собственники могли легко контролировать жизнь поселка и участвовать в ней, был создан «Личный кабинет» и модуль голосования «Онлайн-поселок», который позволяет проводить все собрания и голосовать в режиме онлайн. Каждый собственник может проконтролировать, как собираются и расходуется средства, всем видна общая экономическая картина поселка.

Проект «Мой гектар» это, конечно, не просто размежеванная земля. С помощью многофункциональной системы можно управлять коллективным развитием новых территорий, голосовать, получать услуги, выбирать правление поселка и участвовать в развитии инфраструктуры.

«Мы постоянно развиваемся и улучшаем сервис, автоматизируем процессы и хотим, чтобы у каждого россиянина был свой большой участок под дачу или родовое поместье» - Денис Бучельников, генеральный директор компании «Большая земля».

«Самому интересно, как все пойдет дальше», - написал пользователь FORUMHOUSE, ставший участником проекта «Мой гектар». Дальше компания намерена продолжать развитие своих поселков, применяя самые передовые и эффективные инструменты.

Источник - forumhouse.ru







