Сколько нужно еще вложить в развитие участка после покупки?

Все зависит от целей приобретения земли и целей использования. Например, объем вложений для строительства усадьбы — один, а для организации агробизнеса — другой. Или можно построить кемпинг и сдавать его в аренду.

Кроме того, все зависит о того, какими силами вы планируете развивать участок — самостоятельно или воспользуетесь услугами Сервисной компании проекта.

Например, стоимость базовых услуг развития участка составляет 185 000 рублей. В эти услуги входят: Создание кооператива, вынос границ участка, подача заявки на технологическое присоединение, строительство въездной группы, подготовка и строительство дорог. Стоимость базового этапа развития представлена в Личном кабинете. Вы можете найти другого подрядчика и произвести некоторые работы самостоятельно при желании.

Для тех, кто планирует строительство в ближайшее время, в поселках предусмотрена зона индивидуального развития (ЗИР). Ваши соседи по зоне интенсивного развития — люди, нацеленные на быстрый результат. За счет совместных усилий и первоначального взноса за базовые работы, территория будет развиваться быстрее. Приобретая участок в этой зоне, вы должны быть готовы двигаться ускоренными темпами сообща с соседями. Стоимость первоначального взноса в ЗИР — 100 000 рублей. При этом Сервисная компания обеспечивает выполнение работ в фиксированные сроки — 1,5 года. Хотите узнать больше про зону интентивного развития? Оставьте заявку, наш специалист вас проконсультирует.

Мы используем стандарты развития поселков — все процессы подготовки и проектирования поселков описаны и регламентированы. Посчитаны бюджеты и сформированы планы работ. Собственники путем голосования коллективно принимают решения, какие из этих планов они готовы начать реализовывать в своем поселке. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас, как для покупателей. А главное — повышает качество результата.

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