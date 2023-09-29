Дача, усадьба,
поместье
Отдыхайте на природе,
обеспечьте продуктовую
безопасность семьи
Гектар
в собственность
за 100 000 ₽
под дачу | усадьбу | бизнес
Проект «Мой гектар» организован в 2016 году
Гектар
под дачу
за 100 000 ₽
Проект «Мой гектар» организован в 2016 годуПодобрать участок
Большие участки
площадью
1 гектар
Большая территория позволяет использовать участок под любые цели:
Поселки в лучших локациях
недалеко от Москвы
Сервисная компания —
гарантия развития территории
Современные инструменты
коллективного развития
Каждый собственник —
девелопер
Новые возможности
и взгляд в будущее
Субсидии, гранты
поддержка государства
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Я люблю рыбалку. А рядом с поселком речка Итомля, в 15 километрах — Волга. Я — выпускник сельхозхакадемии, понимаю и разбираюсь в земле. Плюс я был строителем, строил дома. Соответственно, сам Бог велел приобрести участок. Перспективы у поселка большие, как и мои планы.
Я планирую оборудовать на участке «панда-городок» с домиками и веревочными лестницами. Поэтому искала у воды, рядом с лесом и именно с высокими деревьями. Сейчас этот участок подорожал в три раза», — делится впечатлениями Наталья.
Семья Анны купила сразу два участка: один для личного пользования семьи, второй — с целью инвестиций. У ребят все получилось именно так, как они рассчитывали. «Мы хотим поблагодарить проект «Мой гектар» за то, что там не только помогают приобретать участки, но и объединяют людей.
Как многодетным, нам сделали хорошую скидку, при регистрации документов оплату госпошлины компания взяла на себя. Мы очень довольны проявленной заботой и уважением, считаем, что сделали хорошую инвестицию, планируем еще несколько сделок.
«Я купила участок в поселке «Усадьба Бологое», мне понравилось, что там, кроме всего прочего, хорошее транспортное сообщение — недалеко останавливается Сапсан. Еще рядом есть большое озеро. Планирую прекрасно проводить с семьей время на даче.
Я люблю рыбалку. А рядом с поселком речка Итомля, в 15 километрах — Волга. Я — выпускник сельхозхакадемии, понимаю и разбираюсь в земле. Плюс я был строителем, строил дома. Соответственно, сам Бог велел приобрести участок. Перспективы у поселка большие, как и мои планы.
Я планирую оборудовать на участке «панда-городок» с домиками и веревочными лестницами. Поэтому искала у воды, рядом с лесом и именно с высокими деревьями. Сейчас этот участок подорожал в три раза», — делится впечатлениями Наталья.
Семья Анны купила сразу два участка: один для личного пользования семьи, второй — с целью инвестиций. У ребят все получилось именно так, как они рассчитывали. «Мы хотим поблагодарить проект «Мой гектар» за то, что там не только помогают приобретать участки, но и объединяют людей.
Как многодетным, нам сделали хорошую скидку, при регистрации документов оплату госпошлины компания взяла на себя. Мы очень довольны проявленной заботой и уважением, считаем, что сделали хорошую инвестицию, планируем еще несколько сделок.
«Я купила участок в поселке «Усадьба Бологое», мне понравилось, что там, кроме всего прочего, хорошее транспортное сообщение — недалеко останавливается Сапсан. Еще рядом есть большое озеро. Планирую прекрасно проводить с семьей время на даче.
Дача, усадьба,
поместье
Отдыхайте на природе,
обеспечьте продуктовую
безопасность семьи
Ферма
или агробизнес
Реализуйте агробизнес
с помощью грантов
и субсидий
Инвестиции
в будущее
Рост стоимости участка
до 200% в год
Ваш остров
безопасности
Запасной аэродром
на случай любой
неопределенности
Продуктовая
безопасность
семьи
Подготовьтесь к жизни
в изменяющихся условиях
Территория
спокойной жизни
Организуйте жизнь
по своим правилам
Увлечь своих
родителей
Родители будут рады
проводить время
на природе
Использовать
в качестве залога
Получить кредит
проще, если вы
собственник участка
Отдохнуть на
свежем воздухе
Отдых на собственном
участке позволит получить
массу удовольствий
Удивить друзей
участком
Приглашайте друзей
отдохнуть за городом
Вырастить
свой сад
Здоровые продукты —
это профилактика
большинства заболеваний
Построить усадьбу
своей мечты
Благодаря проекту каждый
может построить дом
для комфортной жизни
Сдать в аренду
фермеру
Вы можете сдать участок
в аренду фермерскому
хозяйству и получать доход
Сделать подарок
своим близким
Земельный участок —
нестандартный
и приятный подарок близким
Приобщить
детей к труду
Обеспечьте детям полезный
и здоровый досуг на свежем
воздухе
Снежанна Ермакова, земельный эксперт
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Департамент развития
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Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Новорижское шоссе
Ленинградское шоссе
Новорижское шоссе
Новорижское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Новорижское шоссе
Ленинградское шоссе
Новорижское шоссе
Новорижское шоссе
Ленинградское шоссе
Анастасия Горбунова, земельный эксперт
Ответили на самые распространенные вопросы честно и открыто
Да, участки площадью 1 гектар. Можно проверить на карте Росреестра. Вот пример участка №161 в поселке Москва Тверская
1 гектар = 100 соток = 10 000 кв.м.
или: 300 однушек в Москве площадью 33 м2.
За 2021 год 37 % наших клиентов, купивших участок, спустя год приобрели второй гектар: для себя, для своих родных или в качестве инвестиций. Мы гордимся этим показателем — как результатом хорошей работы нашей Сервисной компании.
«Покупайте землю, ее больше не производят» — сказал Марк Твен
Показать еще
С каждым годом земля обретает все большую актуальность. Население земли растет в геометрической прогрессии, а вот земли больше не становится. У россиян есть уникальная возможность прекратить ютиться в маленьких квартирах или на маленьких участках в 7-10 соток и переехать на свою собственную землю — создать свою усадьбу, свое родовое поместье, реализовать все свои задумки и даже больше, чем планировали. Это не просто земельные участки: это вклад в ваше будущее, в будущее ваших детей и родных, это ваша свобода и уверенность в завтрашнем дне.
Жить на своей земле — богатство для человека! Выращивать собственные продукты, отдыхать в кругу большой семьи. А еще можно использовать землю в качестве инвестиции — организовать доходное хозяйство, базу отдыха или построить глэмпинг на берегу озера!
Самый распространенный вопрос среди наших клиентов звучит именно так. И этот вопрос вполне логичен, ведь кажется, будто такое невозможно или это какой-то обман. Вы увидели рекламу, вас смутила и одновременно заинтересовала эта возможность, ведь такого больше нигде нет.
Давайте все поясним:
Показать еще
Цена на участок зависит от ряда факторов:
Показать еще
Вы сами делаете выбор: приобрести гектар за 100 000 руб. или выбрать участок подороже. В проекте «Мой гектар» действительно есть участки стоимостью 100 000 руб., но есть и более дорогие предложения. Все зависит от ваших целей покупки и вариантов использования земли.
По мере развития поселка (проведение коммуникаций, строительство инфраструктурных объектов, линий электропередач) стоимость участка растет. Поэтому выгоднее покупать землю на начальном этапе на старте продаж.
Нет, это не так.
Все наши поселки расположены в экологически чистых районах, вблизи лесных, водных объектов. Рассказываем, как формируются и готовятся к продаже участки в поселках.
Показать еще
Перед тем, как вывести участки в продажу, мы проводим комплексный анализ территории.
Что это за анализ:
🌐 Именно эти карты наглядно отображают наличие или отсутствие таких объектов, как кладбища, свалки, скотомогильники и пр.
🏞️ Все эти материалы аэрофотосъемки мы предоставляем на встречах и размещаем на сайтах поселков в публичном доступе.
🚧 Наша собственная Сервисная компания проекта имеет более 40 единиц спецтехники и более 50 специалистов, которые в дальнейшем отвечают на все вопросы собственников.
На основе полученных данных мы проектируем генеральный план поселка, определяем, в каких зонах в поселке будут детские площадки, въезды, зоны для отдыха и т. д.
🚩 Для проведения анализа и обработки полученных данных мы используем собственную геоинформационную систему. Эти инструменты доступны собственникам участков в поселках проекта «Мой гектар».
Территории, которые по тем или иным причинам не подходят для организации хозяйства и строительства усадьбы, проектируются для иных целей или же исключаются из территории поселка вообще.
Мы придерживаемся политики открытости и прозрачности, мы всегда открыты и честны.
Каждый поселок проектируется с душой, заботой, любовью и желанием дать возможность каждому приобрести свой гектар по разумной цене. У нас масштабные цели и достичь их путем обмана точно не получится.
Кстати, у многих наших сотрудников есть собственный гектар земли. Где еще сотрудники приобретают то, что сами создают и продают? Покажете? :)
Вы не первый, кто захотел приобрести гектар, но пока не решил, что с ним делать.
Вариантов использования множество: усадьба, агробизнес, отдых на природе. В вашем случае самый подходящий — инвестиция.
Вы приобретаете участок по самой выгодной цене. Совместно с соседями коллективно развиваете инфраструктуру в поселке и спустя некоторое время ваш участок вырастет в цене. Например, вы подвели к участку электричество — участок подорожал, вы установили межевые знаки — участок возрос в цене, и далее по каждому пункту со временем ваша недвижимость будет стоить дороже, а с учетом инфляции и роста цен в целом, капитализация неминуема. В хорошем смысле :)
Показать еще
Дальше решать вам — продать участок и заработать, построить усадьбу, организовать агробизнес или подождать еще.
Наглядно капитализацию можно увидеть в этом разделе, а для тех, кто хочет использовать землю для организации агробизнеса или, например, хочет организовать питомник сосен или выращивать иван-чай — разработаны бизнес-планы.
Кстати, все услуги развития участков и поселков предоставляет Сервисная компания проекта при необходимости и вашем желании.
Более 10 лет мы являемся Исполнительным органом Организации Союза Садоводов России. В настоящий момент в России более 23 000 садовых товариществ. Мы собрали опыт самых успешных из них и внедрили в модель работы проекта, добавив автоматизацию.
Мы уже упомянули про собственную геоинформационную систему, про собственную Сервисную компанию. Рассказываем про Личный кабинет собственников.
После покупки участка вам предоставляется персональный доступ.
В Личном кабинете вы видите всю информацию по своим участкам: кадастровые номера, кадастровую стоимость, точное местоположение, аэрофотосъемку.
Показать еще
Там же вы можете решать вопросы коллективного развития поселка, проводить онлайн-голосования, не выходя из дома, участвовать в выборе кандидатов в члены правления поселка, заказывать услуги Сервисной компании для своего участка.
Напомним, что на все поселки «Мой гектар» разработана проектная документация. Мы проводим предпроектную подготовку, готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Все эти документы доступны для вас в Личном кабинете собственника, по ним и осуществляется коллективная реализация намеченных планов.
Кроме того, вам открывается доступ к программе лояльности проекта «Мой гектар», где вы можете зарабатывать баллы и использовать их при оплате услуг в Личном кабинете.
Проект «Мой гектар» существует с 2016 года и за время существования проекта не было ни одного дня, когда мы не думали о том, как упростить владельцам участков жизнь во всех перечисленных вопросах.
Мы ежедневно разрабатываем и улучшаем сервис, чтобы каждому собственнику было удобно. Все вопросы решаются гораздо быстрее, чем если бы мы использовали стандартные очные общие собрания и сбор подписей на бумажных бланках.
Посмотрите примеры наших решений в Демо-версии Личного кабинета.
Наши поселки, без скромности, расположены в лучших локациях ЦФО: это Валдай, Селигер, Волга, Вазузское водохранилище.
Москва расширяется, и уже через несколько десятков лет участки, расположенные на расстоянии даже 100 км от Москвы, будут испорчены и загрязнены отходами городской среды.
Проект «Мой гектар» подразумевает совершенно другой формат загородной жизни и отдыха. Участок в рамках проекта «Мой гектар» — это не просто участок под дачу, это больше, чем просто «рядом с МКАД», это больше, чем то, к чему мы с вами привыкли…
Показать еще
Вы должны выйти за границы шаблонного мышления, навязанного нам городской суетой и вечной конкуренцией в погоне за «фантиками». Город и его энергетика не смогут дать вам настоящего счастья — удивительно, но большинство людей осознают это слишком поздно.
Это свобода, это здоровье, это будущее для вас и вашей семьи, это экология и чистый воздух, это соседи-единомышленники, это большая территория для активного отдыха, это спокойствие и гармония, это семейный очаг в масштабах 10 000 м2, остров безопасности и поле свободы.
Каждый поселок проекта «Мой гектар» расположен в экологически чистом районе, и следует отметить, что добраться до поселков можно не только на авто, но и на скорых поездах.
Каждый поселок расположен вблизи населенных пунктов и иногда дорога до поселка занимает меньше времени, чем пробки в столице по утрам или вечерам в час-пик. Рядом есть вся необходимая инфраструктура.
У проекта «Мой гектар» своя идеология, свои единомышленники, которые сделали шаг навстречу новому, нестандартному и обширному. Выбор всегда за вами.
Для нас негативные отзывы — это отличная возможность для роста и развития. Более 7000 довольных клиентов нас вдохновляют, и если кого-то из них что-то не устроило, смутило, напугало или не понравилось — мы никогда не оставим это без внимания.
В команде проекта «Мой гектар» ежедневно трудится более 350 человек (и это только в офисе). Еще более 100 внештатных специалистов решают важные задачи, работая над улучшениями и развитием.
В команде земельные эксперты, юридический департамент, специалисты отдела сопровождения и развития поселков, специалисты дорожно-строительного управления Сервисной компании — все они работают над тем, чтобы ответить на все ваши вопросы и решить любой нерешаемый вопрос.
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Проект постоянно развивается и движется вперед, учитывая все пожелания наших клиентов. И то, что вчера у нас было плохо, сегодня мы уже исправили или активно работаем над этим.
Хочется отметить, что часть негативных отзывов — от людей, которые проходили мимо: не разобрались в проекте и не изучили его возможности.
Мы предоставляем всю информацию об участках и поселках: на сайтах поселков или по личному запросу от клиента.
Безусловно, приобретение земельного участка — серьезный осознанный шаг, и на вашем пути будут возникать вопросы, которые вы можете задать нашим специалистам.
Команду проекта можно посмотреть здесь.
В проекте организован Центр правовой поддержки собственников для консультации клиентов по всем нормативно-правовым вопросам градостроительства.
Законом предусмотрены некоторые случаи изъятия земли, рассмотрим их подробнее:
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Сервисная компания обладает всеми необходимыми ресурсами, предоставляет полный спектр услуг по расчистке участка, а если вы планируете выращивать продукты и вам необходимо подготовить почву для этого, то и в этом вопросе специалисты вам помогут. В случае, если вы получили письмо-претензию от местной администрации (а таких были единицы), можете обратиться к команде проекта и мы вас проконсультируем.
Услуги, которые оказывает Сервисная компания проекта «Мой гектар», вы можете изучить на этой странице.
На все поселки разработана проектная документация. Это не просто поля: мы проводим тщательную предпроектную подготовку, готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Мы используем стандарты работы ISO 9001 — все процессы подготовки и проектирования поселков у нас описаны и регламентированы. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас как для покупателей, а главное — повышает качество результата.
Показать еще
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом поселке — и это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Мы создали свое дорожно-строительное управление (ДСУ), укомплектовали парк техники и штат специалистов. Мы занимаемся расчисткой территории,
прорезкой дорог, установкой ЛЭП, строительством въездных групп и другими работами. Мы разработали и запатентовали модуль расчета стоимости строительства
дорог и справедливый алгоритм расчета взносов каждого собственника относительно длительности и дальности проезда до участка.
Многие не совсем верно оценивают скорость строительства на больших площадях. На среднюю площадь наших поселков (300 гектаров) первичная прорезка дорог занимает 4 месяца.
Новости развития поселков можно посмотреть по ссылке.
Проект «Мой гектар» предлагает собственникам инвестировать в собственные активы, а именно участвовать в строительстве инфраструктуры в поселках. Мы отбираем лучшие бизнес-планы, предоставляем участки под их реализацию, ищем сильных управленцев и участвуем в инвестициях вместе с вами. Это коллективные инвестпроекты (строительство дорог, въездной группы, центрального дома, электрификация), индивидуальные и инфраструктурные проекты (магазин экопродуктов, база стройматериалов, глэмпинг, база отдыха, ресторан и другие).
По решению собственников, силами Сервисной компании в поселке, в местах, выделенных под общее пользование, могут быть построены объекты инфраструктуры.
Объекты, предлагаемые СК «Мой гектар» для развития инфраструктуры:
Вы не просто собственник участка — вы художник, который на своем холсте-гектаре земли выбирает с единомышленниками, какие объекты нужны в поселке. А благодаря системам автоматизации и Личному кабинету — делать это легко и просто. Вы — творец, вы вкладываете душу в развитие территории жизни.
В этом и смысл проекта «Мой гектар».
Все зависит от целей приобретения земли и целей использования. Например, объем вложений для строительства усадьбы — один, а для организации агробизнеса — другой. Или можно построить кемпинг и сдавать его в аренду.
Кроме того, все зависит о того, какими силами вы планируете развивать участок — самостоятельно или воспользуетесь услугами Сервисной компании проекта.
Например, стоимость базовых услуг развития участка составляет 185 000 рублей. В эти услуги входят: Создание кооператива, вынос границ участка, подача заявки на технологическое присоединение, строительство въездной группы, подготовка и строительство дорог. Стоимость базового этапа развития представлена в Личном кабинете. Вы можете найти другого подрядчика и произвести некоторые работы самостоятельно при желании.
Для тех, кто планирует строительство в ближайшее время, в поселках предусмотрена зона индивидуального развития (ЗИР). Ваши соседи по зоне интенсивного развития — люди, нацеленные на быстрый результат. За счет совместных усилий и первоначального взноса за базовые работы, территория будет развиваться быстрее. Приобретая участок в этой зоне, вы должны быть готовы двигаться ускоренными темпами сообща с соседями. Стоимость первоначального взноса в ЗИР — 100 000 рублей. При этом Сервисная компания обеспечивает выполнение работ в фиксированные сроки — 1,5 года. Хотите узнать больше про зону интентивного развития? Оставьте заявку, наш специалист вас проконсультирует.
Мы используем стандарты развития поселков — все процессы подготовки и проектирования поселков описаны и регламентированы. Посчитаны бюджеты и сформированы планы работ. Собственники путем голосования коллективно принимают решения, какие из этих планов они готовы начать реализовывать в своем поселке. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас, как для покупателей. А главное — повышает качество результата.
Показать еще
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом поселке — это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Важно помнить, что сейчас государство активно развивает сельские территории, агротуризм и любые формы малого предпринимательства на селе. Государство и региональные власти предоставляют гранты и субсидии на спецтехнику, закупку семян и строительство построек.
У Сервисной компании есть типовые, проработанные бизнес-планы, где вы сможете грамотно распределить свой финансовый ресурс и успешно воспользоваться поддержкой и субсидированием.
Да, есть участки меньше по площади: от 6 соток. Обычно это участки категории ИЖС в дачных поселках. Там в стоимость участка входит базовая инфраструктура: дороги, ЛЭП. Подходит для тех, кто готов начать строительство дачи или усадьбы в течение года. Пример — участки в поселке «Новая жизнь».
Да, участки площадью 1 гектар. Можно проверить на карте Росреестра. Вот пример участка №161 в поселке Москва Тверская
1 гектар = 100 соток = 10 000 кв.м.
или: 300 однушек в Москве площадью 33 м2.
За 2021 год 37 % наших клиентов, купивших участок, спустя год приобрели второй гектар: для себя, для своих родных или в качестве инвестиций. Мы гордимся этим показателем — как результатом хорошей работы нашей Сервисной компании.
«Покупайте землю, ее больше не производят» — сказал Марк Твен
Показать еще
С каждым годом земля обретает все большую актуальность. Население земли растет в геометрической прогрессии, а вот земли больше не становится. У россиян есть уникальная возможность прекратить ютиться в маленьких квартирах или на маленьких участках в 7-10 соток и переехать на свою собственную землю — создать свою усадьбу, свое родовое поместье, реализовать все свои задумки и даже больше, чем планировали. Это не просто земельные участки: это вклад в ваше будущее, в будущее ваших детей и родных, это ваша свобода и уверенность в завтрашнем дне.
Жить на своей земле — богатство для человека! Выращивать собственные продукты, отдыхать в кругу большой семьи. А еще можно использовать землю в качестве инвестиции — организовать доходное хозяйство, базу отдыха или построить глэмпинг на берегу озера!
Самый распространенный вопрос среди наших клиентов звучит именно так. И этот вопрос вполне логичен, ведь кажется, будто такое невозможно или это какой-то обман. Вы увидели рекламу, вас смутила и одновременно заинтересовала эта возможность, ведь такого больше нигде нет.
Давайте все поясним:
Показать еще
Цена на участок зависит от ряда факторов:
Показать еще
Вы сами делаете выбор: приобрести гектар за 100 000 руб. или выбрать участок подороже. В проекте «Мой гектар» действительно есть участки стоимостью 100 000 руб., но есть и более дорогие предложения. Все зависит от ваших целей покупки и вариантов использования земли.
По мере развития поселка (проведение коммуникаций, строительство инфраструктурных объектов, линий электропередач) стоимость участка растет. Поэтому выгоднее покупать землю на начальном этапе на старте продаж.
Нет, это не так.
Все наши поселки расположены в экологически чистых районах, вблизи лесных, водных объектов. Рассказываем, как формируются и готовятся к продаже участки в поселках.
Показать еще
Перед тем, как вывести участки в продажу, мы проводим комплексный анализ территории.
Что это за анализ:
🌐 Именно эти карты наглядно отображают наличие или отсутствие таких объектов, как кладбища, свалки, скотомогильники и пр.
🏞️ Все эти материалы аэрофотосъемки мы предоставляем на встречах и размещаем на сайтах поселков в публичном доступе.
🚧 Наша собственная Сервисная компания проекта имеет более 40 единиц спецтехники и более 50 специалистов, которые в дальнейшем отвечают на все вопросы собственников.
На основе полученных данных мы проектируем генеральный план поселка, определяем, в каких зонах в поселке будут детские площадки, въезды, зоны для отдыха и т. д.
🚩 Для проведения анализа и обработки полученных данных мы используем собственную геоинформационную систему. Эти инструменты доступны собственникам участков в поселках проекта «Мой гектар».
Территории, которые по тем или иным причинам не подходят для организации хозяйства и строительства усадьбы, проектируются для иных целей или же исключаются из территории поселка вообще.
Мы придерживаемся политики открытости и прозрачности, мы всегда открыты и честны.
Каждый поселок проектируется с душой, заботой, любовью и желанием дать возможность каждому приобрести свой гектар по разумной цене. У нас масштабные цели и достичь их путем обмана точно не получится.
Кстати, у многих наших сотрудников есть собственный гектар земли. Где еще сотрудники приобретают то, что сами создают и продают? Покажете? :)
Вы не первый, кто захотел приобрести гектар, но пока не решил, что с ним делать.
Вариантов использования множество: усадьба, агробизнес, отдых на природе. В вашем случае самый подходящий — инвестиция.
Вы приобретаете участок по самой выгодной цене. Совместно с соседями коллективно развиваете инфраструктуру в поселке и спустя некоторое время ваш участок вырастет в цене. Например, вы подвели к участку электричество — участок подорожал, вы установили межевые знаки — участок возрос в цене, и далее по каждому пункту со временем ваша недвижимость будет стоить дороже, а с учетом инфляции и роста цен в целом, капитализация неминуема. В хорошем смысле :)
Показать еще
Дальше решать вам — продать участок и заработать, построить усадьбу, организовать агробизнес или подождать еще.
Наглядно капитализацию можно увидеть в этом разделе, а для тех, кто хочет использовать землю для организации агробизнеса или, например, хочет организовать питомник сосен или выращивать иван-чай — разработаны бизнес-планы.
Кстати, все услуги развития участков и поселков предоставляет Сервисная компания проекта при необходимости и вашем желании.
Более 10 лет мы являемся Исполнительным органом Организации Союза Садоводов России. В настоящий момент в России более 23 000 садовых товариществ. Мы собрали опыт самых успешных из них и внедрили в модель работы проекта, добавив автоматизацию.
Мы уже упомянули про собственную геоинформационную систему, про собственную Сервисную компанию. Рассказываем про Личный кабинет собственников.
После покупки участка вам предоставляется персональный доступ.
В Личном кабинете вы видите всю информацию по своим участкам: кадастровые номера, кадастровую стоимость, точное местоположение, аэрофотосъемку.
Показать еще
Там же вы можете решать вопросы коллективного развития поселка, проводить онлайн-голосования, не выходя из дома, участвовать в выборе кандидатов в члены правления поселка, заказывать услуги Сервисной компании для своего участка.
Напомним, что на все поселки «Мой гектар» разработана проектная документация. Мы проводим предпроектную подготовку, готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Все эти документы доступны для вас в Личном кабинете собственника, по ним и осуществляется коллективная реализация намеченных планов.
Кроме того, вам открывается доступ к программе лояльности проекта «Мой гектар», где вы можете зарабатывать баллы и использовать их при оплате услуг в Личном кабинете.
Проект «Мой гектар» существует с 2016 года и за время существования проекта не было ни одного дня, когда мы не думали о том, как упростить владельцам участков жизнь во всех перечисленных вопросах.
Мы ежедневно разрабатываем и улучшаем сервис, чтобы каждому собственнику было удобно. Все вопросы решаются гораздо быстрее, чем если бы мы использовали стандартные очные общие собрания и сбор подписей на бумажных бланках.
Посмотрите примеры наших решений в Демо-версии Личного кабинета.
Наши поселки, без скромности, расположены в лучших локациях ЦФО: это Валдай, Селигер, Волга, Вазузское водохранилище.
Москва расширяется, и уже через несколько десятков лет участки, расположенные на расстоянии даже 100 км от Москвы, будут испорчены и загрязнены отходами городской среды.
Проект «Мой гектар» подразумевает совершенно другой формат загородной жизни и отдыха. Участок в рамках проекта «Мой гектар» — это не просто участок под дачу, это больше, чем просто «рядом с МКАД», это больше, чем то, к чему мы с вами привыкли…
Показать еще
Вы должны выйти за границы шаблонного мышления, навязанного нам городской суетой и вечной конкуренцией в погоне за «фантиками». Город и его энергетика не смогут дать вам настоящего счастья — удивительно, но большинство людей осознают это слишком поздно.
Это свобода, это здоровье, это будущее для вас и вашей семьи, это экология и чистый воздух, это соседи-единомышленники, это большая территория для активного отдыха, это спокойствие и гармония, это семейный очаг в масштабах 10 000 м2, остров безопасности и поле свободы.
Каждый поселок проекта «Мой гектар» расположен в экологически чистом районе, и следует отметить, что добраться до поселков можно не только на авто, но и на скорых поездах.
Каждый поселок расположен вблизи населенных пунктов и иногда дорога до поселка занимает меньше времени, чем пробки в столице по утрам или вечерам в час-пик. Рядом есть вся необходимая инфраструктура.
У проекта «Мой гектар» своя идеология, свои единомышленники, которые сделали шаг навстречу новому, нестандартному и обширному. Выбор всегда за вами.
Для нас негативные отзывы — это отличная возможность для роста и развития. Более 7000 довольных клиентов нас вдохновляют, и если кого-то из них что-то не устроило, смутило, напугало или не понравилось — мы никогда не оставим это без внимания.
В команде проекта «Мой гектар» ежедневно трудится более 350 человек (и это только в офисе). Еще более 100 внештатных специалистов решают важные задачи, работая над улучшениями и развитием.
В команде земельные эксперты, юридический департамент, специалисты отдела сопровождения и развития поселков, специалисты дорожно-строительного управления Сервисной компании — все они работают над тем, чтобы ответить на все ваши вопросы и решить любой нерешаемый вопрос.
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Проект постоянно развивается и движется вперед, учитывая все пожелания наших клиентов. И то, что вчера у нас было плохо, сегодня мы уже исправили или активно работаем над этим.
Хочется отметить, что часть негативных отзывов — от людей, которые проходили мимо: не разобрались в проекте и не изучили его возможности.
Мы предоставляем всю информацию об участках и поселках: на сайтах поселков или по личному запросу от клиента.
Безусловно, приобретение земельного участка — серьезный осознанный шаг, и на вашем пути будут возникать вопросы, которые вы можете задать нашим специалистам.
Команду проекта можно посмотреть здесь.
В проекте организован Центр правовой поддержки собственников для консультации клиентов по всем нормативно-правовым вопросам градостроительства.
Законом предусмотрены некоторые случаи изъятия земли, рассмотрим их подробнее:
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Сервисная компания обладает всеми необходимыми ресурсами, предоставляет полный спектр услуг по расчистке участка, а если вы планируете выращивать продукты и вам необходимо подготовить почву для этого, то и в этом вопросе специалисты вам помогут. В случае, если вы получили письмо-претензию от местной администрации (а таких были единицы), можете обратиться к команде проекта и мы вас проконсультируем.
Услуги, которые оказывает Сервисная компания проекта «Мой гектар», вы можете изучить на этой странице.
На все поселки разработана проектная документация. Это не просто поля: мы проводим тщательную предпроектную подготовку, готовим разрешительную документацию на линейные коммуникации и инфраструктуру — дороги, электричество. Проводим анализ водоносных слоев, уклонов. Делаем топосъемку и геодезию поселков, проводим тщательный ландшафтно-визуальный осмотр. В большинстве поселков устанавливаются въездные группы и центральные дома, подводится электричество.
Мы используем стандарты работы ISO 9001 — все процессы подготовки и проектирования поселков у нас описаны и регламентированы. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас как для покупателей, а главное — повышает качество результата.
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Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом поселке — и это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Мы создали свое дорожно-строительное управление (ДСУ), укомплектовали парк техники и штат специалистов. Мы занимаемся расчисткой территории,
прорезкой дорог, установкой ЛЭП, строительством въездных групп и другими работами. Мы разработали и запатентовали модуль расчета стоимости строительства
дорог и справедливый алгоритм расчета взносов каждого собственника относительно длительности и дальности проезда до участка.
Многие не совсем верно оценивают скорость строительства на больших площадях. На среднюю площадь наших поселков (300 гектаров) первичная прорезка дорог занимает 4 месяца.
Новости развития поселков можно посмотреть по ссылке.
Проект «Мой гектар» предлагает собственникам инвестировать в собственные активы, а именно участвовать в строительстве инфраструктуры в поселках. Мы отбираем лучшие бизнес-планы, предоставляем участки под их реализацию, ищем сильных управленцев и участвуем в инвестициях вместе с вами. Это коллективные инвестпроекты (строительство дорог, въездной группы, центрального дома, электрификация), индивидуальные и инфраструктурные проекты (магазин экопродуктов, база стройматериалов, глэмпинг, база отдыха, ресторан и другие).
По решению собственников, силами Сервисной компании в поселке, в местах, выделенных под общее пользование, могут быть построены объекты инфраструктуры.
Объекты, предлагаемые СК «Мой гектар» для развития инфраструктуры:
Вы не просто собственник участка — вы художник, который на своем холсте-гектаре земли выбирает с единомышленниками, какие объекты нужны в поселке. А благодаря системам автоматизации и Личному кабинету — делать это легко и просто. Вы — творец, вы вкладываете душу в развитие территории жизни.
В этом и смысл проекта «Мой гектар».
Все зависит от целей приобретения земли и целей использования. Например, объем вложений для строительства усадьбы — один, а для организации агробизнеса — другой. Или можно построить кемпинг и сдавать его в аренду.
Кроме того, все зависит о того, какими силами вы планируете развивать участок — самостоятельно или воспользуетесь услугами Сервисной компании проекта.
Например, стоимость базовых услуг развития участка составляет 185 000 рублей. В эти услуги входят: Создание кооператива, вынос границ участка, подача заявки на технологическое присоединение, строительство въездной группы, подготовка и строительство дорог. Стоимость базового этапа развития представлена в Личном кабинете. Вы можете найти другого подрядчика и произвести некоторые работы самостоятельно при желании.
Для тех, кто планирует строительство в ближайшее время, в поселках предусмотрена зона индивидуального развития (ЗИР). Ваши соседи по зоне интенсивного развития — люди, нацеленные на быстрый результат. За счет совместных усилий и первоначального взноса за базовые работы, территория будет развиваться быстрее. Приобретая участок в этой зоне, вы должны быть готовы двигаться ускоренными темпами сообща с соседями. Стоимость первоначального взноса в ЗИР — 100 000 рублей. При этом Сервисная компания обеспечивает выполнение работ в фиксированные сроки — 1,5 года. Хотите узнать больше про зону интентивного развития? Оставьте заявку, наш специалист вас проконсультирует.
Мы используем стандарты развития поселков — все процессы подготовки и проектирования поселков описаны и регламентированы. Посчитаны бюджеты и сформированы планы работ. Собственники путем голосования коллективно принимают решения, какие из этих планов они готовы начать реализовывать в своем поселке. Кроме стандартов, в работе с подготовкой поселков мы используем современную цифровую геоинформационную систему ГИС «Большая земля» и целый набор цифровых сервисов для автоматизации всех процессов. Это сильно упрощает нашу работу и удешевляет стоимость конечного продукта для вас, как для покупателей. А главное — повышает качество результата.
Показать еще
Мы используем принцип коллективного развития территории, который экономит средства собственников на организацию достойной инфраструктуры в каждом поселке — это наша главная особенность и гордость! Как это реализуется на примере других посёлков — Вам обязательно покажут в офисе компании при встрече.
Важно помнить, что сейчас государство активно развивает сельские территории, агротуризм и любые формы малого предпринимательства на селе. Государство и региональные власти предоставляют гранты и субсидии на спецтехнику, закупку семян и строительство построек.
У Сервисной компании есть типовые, проработанные бизнес-планы, где вы сможете грамотно распределить свой финансовый ресурс и успешно воспользоваться поддержкой и субсидированием.
Да, есть участки меньше по площади: от 6 соток. Обычно это участки категории ИЖС в дачных поселках. Там в стоимость участка входит базовая инфраструктура: дороги, ЛЭП. Подходит для тех, кто готов начать строительство дачи или усадьбы в течение года. Пример — участки в поселке «Новая жизнь».
Каждый день более 50 человек и более 30 единиц техники работают для того, чтобы создать комфортные условия на ваших участках.
Мы строим дороги, подводим коммуникации, проводим сельскохозяйственные работы, а также обустраиваем места общего пользования.
В жизни всегда важно опираться на крепкое плечо, и мы, Сервисная компания проекта «Мой гектар», — то самое крепкое плечо, на которое вы можете опереться в любой момент. Мы всегда готовы прийти на помощь и сделать вашу жизнь еще более комфортной, более качественной.
Директор дорожно-строительного управления проекта «Мой гектар»
Олег Киреев
Юлия Адамова, земельный эксперт
Вы можете заказать и оформить услугу по развитию участка, не приезжая в офис. Все необходимые документы, подтверждения, выписки и отчетность будут загружены к вам в Личный кабинет.
Во-первых, это экономия времени, если вы житель большого города. Во-вторых, это доступность услуги, если вы житель другого региона.
Голосование и опросы собственников поселка — это современный инструмент развития территории.
Вы можете выражать собственное мнение, узнавать мнение соседей или принимать коллективные решения по вопросам строительства инфраструктуры в поселке.
В рамках проекта «Мой гектар» для каждого поселка рассчитан индивидуальный план капитализации (роста стоимости) участков, основанный на плане развития поселка.
Приобретая участок и занимаясь его развитием, вне зависимости от вашей цели приобретения вы будете получать финансовую выгоду в виде роста стоимости вашего участка.
В штате компании есть геодезисты, инженеры, бригадиры и строители. Команда укомплектована всей необходимой техникой — вы не переплачиваете за посреднические услуги и всегда можете общаться с теми, кто отвечает за результат.
В поселках проекта много собственников, участки которых находятся на разном расстоянии от шоссе, удалены от основных трасс. Мы разработали алгоритм справедливого расчета, когда любая дорога делится на сегменты и количество людей, которые по ним ездят.
Собственники платят только за тот участок, которым пользуются. Алгоритм зарекомендовал себя: затраты на строительство дорог стали справедливее, а сбор взносов и скорость строительства увеличились.
Мы сформулировали основные стратегии развития участка (предприниматель, фермер, садовод) и дали конкретный план по их реализации.
В разделе вы увидите, какие шаги нужно реализовать и как каждый из них повлияет на стоимость вашего земельного участка.
Мы создали набор общих установок и правил, которыми обязуются руководствоваться все собственники с целью бесконфликтного и эффективного решения вопросов, возникающих в процессе совместной деятельности на территории поселка.
Инна Демкина
Юридический департамент