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Гектар

в собственность

за 100 000 ₽

под дачу | усадьбу | бизнес

Проект «Мой гектар» организован в 2016 году

Гектар
под дачу

за 100 000 ₽

Проект «Мой гектар» организован в 2016 году

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Проект «Мой гектар» — это:

Большие участки
площадью
1 гектар

«Мой гектар» — это уникальный проект доступных
земельных участков. Участки оформляются
в собственность и расположены в лучших локациях
недалеко от Москвы. Стоимость одного участка площадью
1 гектар — от 100 000 руб.

Большая территория позволяет использовать участок под любые цели:

  • для строительства усадьбы или дачи;
  • для организации фермерского хозяйства;
  • под организацию бизнеса, экокурорта, базы отдыха.
Гектар — это 10 000 м2, или 100 соток.

Поселки в лучших локациях
недалеко от Москвы

Поселки проекта расположены в лучших локациях, таких как Селигер, Волга, Валдай, Вазузское водохранилище. Это места силы с богатой историей и уникальной
природой. Здесь вы сможете насладиться чистым
воздухом, гладью водных объектов, атмосферой тишины
и спокойствия. Вы сами выбираете, какой участок
вам по душе — гектар на берегу реки или водохранилища.
А может, вам нравится полностью лесной участок,
или же наоборот, без растительности.
Все поселки имеют круглогодичную транспортную
доступность, городскую инфраструктуру
в непосредственной близости.

Сервисная компания —
гарантия развития территории

Организована сервисная компания, которая
занимается развитием поселков, оказывает
юридические, проектные и строительные услуги для
резидентов проекта «Мой гектар». Сервисная компания имеет необходимый опыт,
собственный парк техники, дорожно–строительное
управление, высококвалифицированных
специалистов в штате. А также IT-разработки
и системы автоматизации, которые необходимы
для качественного оказания услуг. Более 50 специалистов и 30 единиц техники Посмотреть новости развития

Современные инструменты
коллективного развития

Собственники участков в проекте «Мой гектар» —
единомышленники, готовые формировать вокруг себя
правильную среду и, самое главное, развивать ее. Каждый собственник проекта «Мой гектар» принимает
участие в развитии поселка, используя IT-платформу —
Личный кабинет. В Личном кабинете можно управлять участком
и поселком, не выходя из дома, используя лишь
мобильный телефон, всегда быть в курсе новостей
проекта, общаться с соседями, отслеживать результаты
работ онлайн, проводить собрания и голосования. Личный кабинет | Онлайн-опросы | ГИС-система

  • Модуль голосований

  • Разработка проектов

  • Конструктор участка

  • Услуги на земле

  • Расчет капитализации

  • Управление услугами

  • Мобильные сервисы

  • Личный кабинет

  • Электрификация

  • Скидки и бонусы

Каждый собственник —
девелопер

По мере развития поселка в целом, увеличивается
стоимость каждого участка. Каждое действие,
нацеленное на развитие участка, приводит
к дальнейшему росту его стоимости. Каждый собственник является девелопером, который
не только выгодно проинвестировал и сохранил
сбережения, но и приумножил их. Заставить участок
стабильно приносить прибыль — посильная задача,
и в этом вам сможет помочь база знаний, собранная
Сервисной компанией «Мой гектар» из ведущих
мировых практик. «Лучший инвестпроект 2022 года» Узнать подробнее

Новые возможности
и взгляд в будущее

Собственная земля — это главное богатство и достояние
человека. Это серьезный вклад в будущее вашей семьи,
основа правильного воспитания детей и внуков. В век развитых технологий, когда есть масса
возможностей работать из любого уголка страны, жить
в чистой экологии — отличное решение перебраться
на свой участок. Кроме того, 2022–2027 гг., по мнению аналитиков, будут
сопровождаться ростом цен на земельные участки
по наиболее интересным направлениям в 150–350 км
от Москвы, а также развитием сопутствующей инфраструктуры.

Субсидии, гранты
поддержка государства

Развитие территорий является важной задачей
государства на ближайшие 5 лет. К числу наиболее
значимых мер поддержки относятся: выделение
грантов на развитие агробизнеса, льготное
кредитование на покупку или строительство дома,
котельной, септика и приобретение техники. Кроме того, в настоящее время можно строить дом
на землях с/х назначения, в том числе —
капитальный, благодаря новому закону N 299-ФЗ
от 02.07.2021 г. Гранты от 1 500 000 до 30 000 000

Государственная поддержка отрасли

    Награды проекта «Мой гектар»
      Отзывы о проекте
          Посмотреть больше

          Гектар под ваши цели

          • Дача, усадьба,
            поместье

            Отдыхайте на природе,
            обеспечьте продуктовую
            безопасность семьи

          • Ферма
            или агробизнес

            Реализуйте агробизнес
            с помощью грантов
            и субсидий

          • Инвестиции
            в будущее

            Рост стоимости участка
            до 200% в год

          • Ваш остров
            безопасности

            Запасной аэродром
            на случай любой
            неопределенности

          • Продуктовая
            безопасность
            семьи

            Подготовьтесь к жизни
            в изменяющихся условиях

          • Территория
            спокойной жизни

            Организуйте жизнь
            по своим правилам

          • Увлечь своих
            родителей

            Родители будут рады
            проводить время
            на природе

          • Использовать
            в качестве залога

            Получить кредит
            проще, если вы
            собственник участка

          • Отдохнуть на
            свежем воздухе

            Отдых на собственном
            участке позволит получить
            массу удовольствий

          • Удивить друзей
            участком

            Приглашайте друзей
            отдохнуть за городом

          • Вырастить
            свой сад

            Здоровые продукты —
            это профилактика
            большинства заболеваний

          • Построить усадьбу
            своей мечты

            Благодаря проекту каждый
            может построить дом
            для комфортной жизни

          • Сдать в аренду
            фермеру

            Вы можете сдать участок
            в аренду фермерскому
            хозяйству и получать доход

          • Сделать подарок
            своим близким

            Земельный участок —
            нестандартный
            и приятный подарок близким

          • Приобщить
            детей к труду

            Обеспечьте детям полезный
            и здоровый досуг на свежем
            воздухе

            • Показать еще Скрыть

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            Поселок:
            Лесные озера
            Участок:
            № 146
            Площадь:
            1,084 га
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            от 20 000 ₽ / мес без %
            Поселок:
            Лесные озера
            Участок:
            № 139
            Площадь:
            1,073 га
            Гектар у леса
            Участки по специальной цене
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            № 36
            Площадь:
            1,029 га
            Гектар у леса
            Участки по специальной цене
            Стоимость:
            100 000 ₽ 670 000 ₽
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            Лесные озера
            Участок:
            № 87
            Площадь:
            1,007 га
            Гектар у леса
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            Поселок:
            Лесные озера
            Участок:
            № 110
            Площадь:
            0,938 га
            Гектар у леса
            Участки по специальной цене
            Стоимость:
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            Скидка:
            -80 %
            от 20 000 ₽ / мес без %
            Поселок:
            Лесные озера
            Участок:
            № 29
            Площадь:
            0,904 га
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          Снежанна Ермакова, земельный эксперт

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          Илона Абуладзе
          Департамент развития

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            +7 495 545-43-23

          Лучшие поселки проекта «Мой гектар»

          «Усадьба в Подмосковье»

          Шоссе: Новорижское (М-9)
          Цена участков:
          от 500 000 до 4 000 000 ₽ за гектар
          Поселок «Усадьба в Подмосковье» расположен в Шаховском городском округе, по Новорижскому шоссе. Удобная транспортная доступность круглый год, земельные участки площадью от 20 соток до 1 гектара, — хороший старт для организации дачи или дома для постоянного проживания.Поселок находится в окружении леса и природных заказников. В районе преобладают еловые и березовые леса. Рядом с поселком протекают речки Малая Иночь и Иванщина.В поселке выделены территории для общественных мест: пруд, зона для досуга и спортивные площадки... Перейти на сайт

          Степень готовности поселка

          Дороги
          Въездная группа
          Электричество

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          «Лесные озера»

            

          Шоссе: Новорижское (М-9)
          Цена участков:
          от 100 000 до 1 000 000 ₽ за гектар
          Поселок «Лесные озера» находится в Торопецком районе Тверской области, имеет круглогодичную транспортную доступность и всю необходимую инфраструктуру поблизости. В поселке выделены территории под экоферму, глэмпинг, магазин экопродуктов, хозяйственный магазин, стрелковый клуб, контактный зоопарк. Предусмотрена модель коллективного развития инфраструктуры через современные цифровые сервисы с использованием механизмов краудфандинга... Перейти на сайт

          Степень готовности поселка

          Дороги
          Электричество
          Скважина

          Узнать подробнее

          «Парк Патриот»

          Шоссе: Новорижское (М-9)
          Цена участков:
          от 200 000 до 1 500 000 ₽ за гектар
          «Парк Патриот» расположен в экологически чистом районе Тверской области в окружении леса и рек. Часть участков расположена на первой линии Волги. Эти места особенно понравятся любителям охоты, рыбалки и водных видов спорта. В окружении свежего воздуха, первозданной природы и особой атмосферы идеальным будет построить загородную усадьбу или организовать фермерское хозяйство для всей семьи... Перейти на сайт

          Степень готовности поселка

          Дороги
          Въездная группа
          Электричество
          Скважина

          Узнать подробнее

          «Новая жизнь»

          Шоссе: Новорижское (М-9)
          Цена участков:
          от 599 000 до 3 000 000 ₽ за гектар
          Поселок «Новая жизнь» находится в живописном и экологически чистом Ржевском районе Тверской области между деревнями Збоево и Появилово, неподалеку от впадения реки Большая Лоча в Волгу. Береговые участки расположены всего в 20-70 м от Волги. Поселок окружен смешанным лесом с грибами и ягодами. Рядом — река Вазуза. Здесь всегда чистая вода и отменная рыбалка. При этом инфраструктура города Ржева — всего в 15 минутах езды на автомобиле... Перейти на сайт

          Степень готовности поселка

          Дороги
          Въездная группа
          Электричество
          Газ
          Скважина

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            Поселки в развитии

            Этап развития: благоустройство и развитие инфраструктуры строительства мест общего пользования

            • «Лесная усадьба»

              1 000 000 ₽

              от 10 000 ₽ за сотку

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              Ленинградское шоссе

            • «Мое поместье»

              300 000 ₽

              от 3000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 30 000 ₽/МЕС

              Ленинградское шоссе

            • «Москва-тверская»

              200 000 ₽

              от 2000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 30 000 ₽/МЕС

              Ленинградское шоссе

            • «Междуречье на валдае»

              300 000 ₽

              от 3000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 25 000 ₽/МЕС

              Ленинградское шоссе

            • «Долина озер»

              300 000 ₽

              от 3000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 25 000 ₽/МЕС

              Ленинградское шоссе

            • «Усадьба в Подмосковье 1»

              1 000 000 ₽

              от 40 000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 80 000 ₽/МЕС

              Новорижское шоссе

            • «Усадьба в Завидово»

              2 999 000

              от 29 950 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 240 000 ₽/МЕС

              Ленинградское шоссе

            • «Имение Алексеевское»

              1 000 000 ₽

              от 70 000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 95 000 ₽/МЕС

              Новорижское шоссе

            • «Усадьба Бельгардов»

              1 710 000 ₽

              от 180 000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 140 000 ₽/МЕС

              Новорижское шоссе

            • «Бологое»

              300 000 ₽

              от 3000 ₽ за сотку

              Купить в рассрочку без %
              от 25 000 ₽/МЕС

              Ленинградское шоссе

              • «Лесная усадьба»

                1 000 000 ₽

                от 10 000 ₽ за сотку

                Купить в рассрочку без %
                от 50 000 ₽/МЕС

                Ленинградское шоссе

              • «Мое поместье»

                300 000 ₽

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                Ленинградское шоссе

                Анастасия Горбунова, земельный эксперт

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                проекта «Мой Гектар»
                Для тех, кто выезжает на просмотр поселков,
                мы предлагаем остановиться в усадьбе проекта.
                Вы можете отдохнуть и пользоваться всеми удобствами усадьбы с размещением в номерах и без.
                Почувствуйте, что такое настоящая загородная жизнь на большом участке.
                Вас ждут:
                • Большая территория усадьбы
                • Березовая роща и пруд
                • Зона барбекю и отдыха

                Популярные вопросы:

                Ответили на самые распространенные вопросы честно и открыто

                • Участки правда по гектару?
                • Гектар — это сколько? Зачем так много?
                • 100 000 руб за гектар — звучит неправдоподобно. Как это возможно? Откуда такая цена? Вы не обманываете?
                • От чего зависит цена на участок?
                • Наверное, вы продаете неликвидные земли? Кладбища? Свалки?
                • Предложение заинтересовало, звучит и выглядит заманчиво. Хочу купить, но что мне делать с участком?
                • Где гарантия, что поселок будет развиваться и соседи будут готовы коллективно его развивать? Это сложно, невозможно договориться, нужно ездить на участок и проводить собрания.
                • Участки расположены слишком далеко от Москвы
                • Увидел в интернете негативные отзывы, смутило.
                • Я слышал, что землю могут отобрать, это правда?
                • Кто занимается развитием инфраструктуры поселка?
                • Сколько нужно еще вложить в развитие участка после покупки?
                • А участки поменьше есть?
                • Участки правда по гектару?
                • Гектар — это сколько? Зачем так много?
                • 100 000 руб за гектар — звучит неправдоподобно. Как это возможно? Откуда такая цена? Вы не обманываете?
                • От чего зависит цена на участок?
                • Наверное, вы продаете неликвидные земли? Кладбища? Свалки?
                • Предложение заинтересовало, звучит и выглядит заманчиво. Хочу купить, но что мне делать с участком?
                • Где гарантия, что поселок будет развиваться и соседи будут готовы коллективно его развивать? Это сложно, невозможно договориться, нужно ездить на участок и проводить собрания.
                • Участки расположены слишком далеко от Москвы
                • Увидел в интернете негативные отзывы, смутило.
                • Я слышал, что землю могут отобрать, это правда?
                • Кто занимается развитием инфраструктуры поселка?
                • Сколько нужно еще вложить в развитие участка после покупки?
                • А участки поменьше есть?

                Директор дорожно-строительного управления проекта «Мой гектар»
                Олег Киреев

                Здравствуйте, друзья!

                Каждый день более 50 человек и более 30 единиц техники работают для того, чтобы создать комфортные условия на ваших участках.

                Мы строим дороги, подводим коммуникации, проводим сельскохозяйственные работы, а также обустраиваем места общего пользования.

                В жизни всегда важно опираться на крепкое плечо, и мы, Сервисная компания проекта «Мой гектар», — то самое крепкое плечо, на которое вы можете опереться в любой момент. Мы всегда готовы прийти на помощь и сделать вашу жизнь еще более комфортной, более качественной.

                Следите за новостями развития поселков, обращайтесь в нашу Сервисную компанию, и мы с радостью вам поможем!

                Директор дорожно-строительного управления проекта «Мой гектар»
                Олег Киреев

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                1. Что такое проект «Мой гектар»?
                Постройте усадьбу или дачу, организуйте агробизнес, выращивайте экологически чистые продукты.
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                2. Отвечаем на вопросы о проекте
                Разбираем вопросы: интервью
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                3. Как выбрать участок и поселок?
                Изучение рынка, проверка участка.
                Общение с управляющим и местными.
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                100%
                4. Как развиваются поселки?
                Как можно использовать землю, почему
                такие цены, кто развивает территорию?
                11 318 просмотров просм. / 06.04.2021
                100%
                5. Поместье Пономаревых. Часть 1
                Валерий Петрович мечтал о большом доме,
                где будут собираться его дети и внуки.
                4 472 просмотра просм. / 01.10.2022
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                6. Поместье Пономаревых. Часть 2
                Как изменилась их жизнь спустя год?
                Что нового появилось? Какие планы?
                2 419 просмотров просм. / 09.06.2022
                100%
                7. Кооперативы на гектарах.
                Как проявлять себя в кооперативе? По каким критериям выбирать участок? Как строят дороги в поселках?
                182 просмотра просм. / 24.01.2023
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                8. Заработок 1 000 000₽ на участке?
                Расскажем, как заработать куплей-продажей
                земельного участка.
                4 430 просмотров просм. / 21.04.2021
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                9. Какую категорию земли выбрать?
                Где можно выращивать овощи на продажу,
                а где строить дом?
                1 462 просмотра просм. / 07.09.2021
                100%
                10. Строительство дорог в поселках.
                Где испытывают грунт и как делают дороги
                с помощью ресайклера.
                2 479 просмотров просм. / 12.08.2021
                100%
                11. Что открыть? Экоферма и глэмпинг.
                Бизнес-идея строительства семейной экофермы
                на Вазузском водохранилище.
                5 241 просмотра просм. / 08.07.2021
                100%
                12. Усадьба мечты: жизнь на гектаре
                Расскажем, можно организовать бизнес
                по аренде домов на своей земле
                614 просмотров просм. / 24.01.2023
                100%
                13. Как выбрать участок?
                Бюджет, зоны расположения с учетом
                предпочтений покупателей
                122 просмотра просм. / 30.11.2022
                100%
                14. Личный кабинет собственника
                Расскажем, как работает Личный кабинет,
                в чем его уникальные возможности
                  СМИ о проекте «Мой гектар»
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                  «Мой гектар» на радио Москва FM: результаты за 6 лет работы

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                  Юлия Адамова, земельный эксперт

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                  01
                  Земля — надежный актив
                  Земля — надежный актив
                  Земля — самый надежный объект инвестирования, которому не страшны стихийные бедствия, экономические кризисы и потеря ликвидности.
                  Земельный рынок в России — один из самых стабильных, стоимость земли продолжает неуклонно расти.
                  02
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                  Гарантия роста капитализации
                  В 2022 году обрушилось все — валюта, акции, недвижимость, биткоины. Банковские вклады не успевали за разгоняющейся инфляцией. Многие инвесторы безвозвратно потеряли свои активы. При нестабильной ситуации покупка земельного участка может стать самым разумным вложением денег.
                  03
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                  Безопасно от инфляции
                  Все финансовые инструменты зависят от высказываний политиков, геополитики и др. Вложения в ПИФы, облигации, фондовый рынок — стали еще более рискованными и только для профессиональных инвесторов.
                  Земля — самый безопасный вариант инвестиции на все времена.
                  Время вкладывать в землю!
                  Ознакомьтесь с анализом вариантов инвестирования и возможностями сохранения и приумножения капитала в проекте «Мой гектар» См. Стр.73 «Стратегии инвестирования»
                  • Волга — одна из самых величественных и красивых рек в России, а также самая многоводная в Европе. Ее путь простирается через обширные леса, горы и холмы. Растительный и животный мир реки впечатляет своим многообразием. Это место силы с богатой историей и уникальной природой, идеальное для жизни, отдыха и ведения бизнеса.
                    Смотреть участки
                  • Валдай по праву называется озерным краем, здесь расположено несколько десятков озер. Самые крупные из них — Велье, Селигер, Ужин, Ильмень, Боровно. Район отличается кристально чистым воздухом, а незабываемые виды на чистые и глубокие лесные озера Валдая делают это место особенным.
                    Смотреть участки
                  • Территория подойдет тем, кто высоко ценит индивидуальность, высококлассную инфраструктуру. Здесь есть все, что необходимо для жизни и отдыха в гармонии: прекрасная экология, ощущение свободы и городской уровень комфорта. Открывается много возможностей для отдыха: прогулки на лодках и яхтах, дайвинг, катание на гидроциклах, пейнтбол, купание, рыбалка, охота, зимние виды спорта, зимняя рыбалка.
                    Смотреть участки
                  • Селигер — одно из красивейших озер европейской части России. Это не просто озеро, а система озер, соединенных между собой короткими проливами, которые образуют настоящий водный лабиринт. Здесь можно насладиться отличной рыбалкой, собирать грибы и ягоды, а также отправиться в увлекательное путешествие по озеру на лодке, чтобы посетить Нилову пустынь — овеянный легендами действующий монастырь.
                    Смотреть участки
                  • Завидово — это локация с богатой историей и уникальной природой, идеальная для жизни и отдыха, находящаяся между Москвой и Тверью. Сейчас Завидово — модный, деловой, благоустроенный и комфортабельный курорт, сочетающий в себе динамичный темп жизни и возможность для релакса в экологически чистой зоне на свежем воздухе. Это место с историческим наследием. На территории Завидово находится заповедник, который признан ЮНЕСКО одним из самых экологически чистых мест на планете.
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                            Почему нам доверяют
                            Оформление услуг дистанционно

                            Вы можете заказать и оформить услугу по развитию участка, не приезжая в офис. Все необходимые документы, подтверждения, выписки и отчетность будут загружены к вам в Личный кабинет.

                            Во-первых, это экономия времени, если вы житель большого города. Во-вторых, это доступность услуги, если вы житель другого региона.

                            Модуль голосования

                            Голосование и опросы собственников поселка — это современный инструмент развития территории.

                            Вы можете выражать собственное мнение, узнавать мнение соседей или принимать коллективные решения по вопросам строительства инфраструктуры в поселке.

                            Капитализация участка

                            В рамках проекта «Мой гектар» для каждого поселка рассчитан индивидуальный план капитализации (роста стоимости) участков, основанный на плане развития поселка.

                            Приобретая участок и занимаясь его развитием, вне зависимости от вашей цели приобретения вы будете получать финансовую выгоду в виде роста стоимости вашего участка.

                            Команда профессионалов и парк собственной техники

                            В штате компании есть геодезисты, инженеры, бригадиры и строители. Команда укомплектована всей необходимой техникой — вы не переплачиваете за посреднические услуги и всегда можете общаться с теми, кто отвечает за результат.

                            Модуль расчета стоимости дороги

                            В поселках проекта много собственников, участки которых находятся на разном расстоянии от шоссе, удалены от основных трасс. Мы разработали алгоритм справедливого расчета, когда любая дорога делится на сегменты и количество людей, которые по ним ездят.

                            Собственники платят только за тот участок, которым пользуются. Алгоритм зарекомендовал себя: затраты на строительство дорог стали справедливее, а сбор взносов и скорость строительства увеличились.

                            Стратегии развития

                            Мы сформулировали основные стратегии развития участка (предприниматель, фермер, садовод) и дали конкретный план по их реализации.

                            В разделе вы увидите, какие шаги нужно реализовать и как каждый из них повлияет на стоимость вашего земельного участка.

                            Принципы добрососедства

                            Мы создали набор общих установок и правил, которыми обязуются руководствоваться все собственники с целью бесконфликтного и эффективного решения вопросов, возникающих в процессе совместной деятельности на территории поселка.

                              Подобрать участок