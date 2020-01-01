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Глазами инвестора

Как заработать на своем участке. Стратегии развития

Стратегия «Фермер-садовод»

Стратегия садовода-любителя подразумевает
отдых и любимое дело

Таблица доходности инвестиций

ЭТАПЫ Шаг Виды работ Стоимость работ Добавленная стоимость услуги Себестоимость участка Цена участка после услуги Доходность
- - Покупка участка, цена - - 100 000 - -
I 1 Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО 16 000 84 640 116 000 184 640 529%
I 2 Вынос границ участков и установка межевых знаков 6 000 31 740 122 000 216 380 529%
I 3 Подача заявок на электрификацию 3 000 15 870 125 000 232 250 529%
I 4 Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки 20 000 105 800 145 000 338 050 529%
I 5 Подготовка к строительсву дорог 10 000 52 900 155 000 390 950 529%
I 6 Разрешение на строительство дорог 15 000 79 350 170 000 470 300 529%
I 7 Строительство дорог 100 000 529 000 270 000 999 300 529%
II 8 Проект развития хозяйства\усадьба(masterplan) 15 000 45 450 285 000 1 044 750 400%
II 9 Установка точки учета электроэнергии 40 000 121 200 325 000 1 165 950 400%
II 10 Приобретение/строительство хозяйственных построек - бытовки и т. д. 100 000 400 000 425 000 1 619 300 400%
II 11 Подключение электричества к постройкам 15 000 60 000 440 000 1 679 300 400%
II 12 Планирование земли (расчистка участка от кустарника) 50 000 200 000 490 000 1 879 300 400%
II 13 Подготовка участка к освоению - вспашка, боронение 30 000 120 000 520 000 1 999 300 400%
III 14 Разрешение на строительство основных объектов 100 000 80 000 620 000 2 079 300 80%
III 15 Строительство/покупка бани, беседки 700 000 560 000 1 320 000 2 639 300 80%
III 16 Посадка деревьев, кустовых культур 200 000 160 000 1 520 000 2 799 300 80%
III 17 Строительство фермерского забора 500 000 400 000 2 020 000 3 199 300 80%
IV 18 Бурение скважины на воду 100 000 117 000 2 120 000 3 316 300 117%
IV 19 Строительство гаража для техники, навеса 500 000 585 000 2 620 000 3 901 300 117%
V 20 Улучшение плодородия почвы и внешнего облика участка - посадка сидератов, заделка, покос, боронение 30 000 60 000 2 650 000 3 961 300 200%
V 21 Строительство теплиц, разбивка огорода и цветников 200 000 400 000 2 850 000 4 361 300 200%
V 22 Строительство/покупка вольеров/строений для животных 300 000 600 000 3 150 000 4 961 300 200%
- - Итого: 3 050 000 3 801 300 3 150 000 4 961 300 125%

Капитализация участка на графике

Доходность каждой услуги этапа

Образ результата

Этап 1

Типовой участок после приобретения

Этап 2

Участок после выполнения основных этапов развития

Этап 3

Создание базовых объектов для организации фермерского хозяйства и благоустройства территории

Этап 4

Капиталоемкие задачи по строительству, развитие и благоустройство участка дополнительными объектами

Стратегия развития «Фермер» предполагает объем инвестиций от 2,9 млн рублей. Срок реализации — от 2 до 4 лет. После реализации стратегии у вас будет участок со всеми коммуникациями: электричеством, дорогами, водой, хозяйственными и бытовыми постройками, обработанной землей.
Доходность стратегии от 115%.

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для стратегии «Фермер»

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