Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Стратегия «Фермер-садовод»
Стратегия садовода-любителя подразумевает
отдых и любимое дело
Таблица доходности инвестиций
|ЭТАПЫ
|Шаг
|Виды работ
|Стоимость работ
|Добавленная стоимость услуги
|Себестоимость участка
|Цена участка после услуги
|Доходность
|-
|-
|Покупка участка, цена
|-
|-
|100 000
|-
|-
|I
|1
|Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО
|16 000
|84 640
|116 000
|184 640
|529%
|I
|2
|Вынос границ участков и установка межевых знаков
|6 000
|31 740
|122 000
|216 380
|529%
|I
|3
|Подача заявок на электрификацию
|3 000
|15 870
|125 000
|232 250
|529%
|I
|4
|Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки
|20 000
|105 800
|145 000
|338 050
|529%
|I
|5
|Подготовка к строительсву дорог
|10 000
|52 900
|155 000
|390 950
|529%
|I
|6
|Разрешение на строительство дорог
|15 000
|79 350
|170 000
|470 300
|529%
|I
|7
|Строительство дорог
|100 000
|529 000
|270 000
|999 300
|529%
|II
|8
|Проект развития хозяйства\усадьба(masterplan)
|15 000
|45 450
|285 000
|1 044 750
|400%
|II
|9
|Установка точки учета электроэнергии
|40 000
|121 200
|325 000
|1 165 950
|400%
|II
|10
|Приобретение/строительство хозяйственных построек - бытовки и т. д.
|100 000
|400 000
|425 000
|1 619 300
|400%
|II
|11
|Подключение электричества к постройкам
|15 000
|60 000
|440 000
|1 679 300
|400%
|II
|12
|Планирование земли (расчистка участка от кустарника)
|50 000
|200 000
|490 000
|1 879 300
|400%
|II
|13
|Подготовка участка к освоению - вспашка, боронение
|30 000
|120 000
|520 000
|1 999 300
|400%
|III
|14
|Разрешение на строительство основных объектов
|100 000
|80 000
|620 000
|2 079 300
|80%
|III
|15
|Строительство/покупка бани, беседки
|700 000
|560 000
|1 320 000
|2 639 300
|80%
|III
|16
|Посадка деревьев, кустовых культур
|200 000
|160 000
|1 520 000
|2 799 300
|80%
|III
|17
|Строительство фермерского забора
|500 000
|400 000
|2 020 000
|3 199 300
|80%
|IV
|18
|Бурение скважины на воду
|100 000
|117 000
|2 120 000
|3 316 300
|117%
|IV
|19
|Строительство гаража для техники, навеса
|500 000
|585 000
|2 620 000
|3 901 300
|117%
|V
|20
|Улучшение плодородия почвы и внешнего облика участка - посадка сидератов, заделка, покос, боронение
|30 000
|60 000
|2 650 000
|3 961 300
|200%
|V
|21
|Строительство теплиц, разбивка огорода и цветников
|200 000
|400 000
|2 850 000
|4 361 300
|200%
|V
|22
|Строительство/покупка вольеров/строений для животных
|300 000
|600 000
|3 150 000
|4 961 300
|200%
|-
|-
|Итого:
|3 050 000
|3 801 300
|3 150 000
|4 961 300
|125%
Образ результата
Этап 1
Типовой участок после приобретения
Этап 2
Участок после выполнения основных этапов развития
Этап 3
Создание базовых объектов для организации фермерского хозяйства и благоустройства территории
Этап 4
Капиталоемкие задачи по строительству, развитие и благоустройство участка дополнительными объектами
Стратегия развития «Фермер» предполагает объем инвестиций от 2,9 млн рублей. Срок реализации — от 2 до 4 лет. После реализации стратегии у вас будет участок со всеми коммуникациями: электричеством, дорогами, водой, хозяйственными и бытовыми постройками, обработанной землей.
Доходность стратегии от 115%.
Получите презентацию с расчетом доходности
для стратегии «Фермер»
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