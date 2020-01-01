Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Капитализация – рыночное удорожание цены вашего участка.
Приобретая участок в проекте «Мой гектар» и занимаясь его развитием, вне зависимости от вашей цели приобретения вы будете получать финансовую выгоду в виде роста стоимости вашего участка – мы называем ее капитализацией.
- Период инвестиций
- 0.5 - 1.5 года
- Объем инвестиций
- 325 000 руб.
- Доходность инвестиций
- 240 %
- Рыночная стоимость участка
- 1 165 950 руб.
- Период инвестиций
- 2 - 4 года
- Объем инвестиций
- ~2,8 млн. руб.
- Доходность инвестиций
- 125 %
- Рыночная стоимость участка
- 3 900 000 руб.
- Период инвестиций
- 3 - 5 лет
- Объем инвестиций
- 3 900 000 руб.
- Доходность инвестиций
- 280 %
- Рыночная стоимость участка
- 15 000 000 руб.
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применительно к участку в вашем поселке:
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