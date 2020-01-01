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Глазами инвестора

Как заработать на своем участке. Стратегии развития

Капитализация – рыночное удорожание цены вашего участка.

Приобретая участок в проекте «Мой гектар» и занимаясь его развитием, вне зависимости от вашей цели приобретения вы будете получать финансовую выгоду в виде роста стоимости вашего участка – мы называем ее капитализацией.

Предприниматель

Период инвестиций
0.5 - 1.5 года
Объем инвестиций
325 000 руб.
Доходность инвестиций
240 %
Рыночная стоимость участка
1 165 950 руб.
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Фермер-садовод

Период инвестиций
2 - 4 года
Объем инвестиций
~2,8 млн. руб.
Доходность инвестиций
125 %
Рыночная стоимость участка
3 900 000 руб.
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Фамильная усадьба

Период инвестиций
3 - 5 лет
Объем инвестиций
3 900 000 руб.
Доходность инвестиций
280 %
Рыночная стоимость участка
15 000 000 руб.
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