Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Стратегия «Фамильная усадьба»
Стратегия строительства фамильной усадьбы
подразумевает долгосрочные инвестиции
для себя и своей семьи
Таблица доходности инвестиций
|ЭТАПЫ
|Шаг
|Виды работ
|Стоимость работ
|Добавленная стоимость услуги
|Себестоимость участка
|Цена участка после услуги
|Доходность
|-
|-
|Покупка участка, цена
|-
|-
|100 000
|-
|-
|I
|1
|Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО
|16 000
|84 640
|116 000
|184 640
|529%
|I
|2
|Вынос границ участков и установка межевых знаков
|6 000
|31 740
|122 000
|216 380
|529%
|I
|3
|Подача заявок на электрификацию
|3 000
|15 870
|125 000
|232 250
|529%
|I
|4
|Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки
|20 000
|105 800
|145 000
|338 050
|529%
|I
|5
|Подготовка к строительсву дорог
|10 000
|52 900
|155 000
|390 950
|529%
|I
|6
|Разрешение на строительство дорог
|15 000
|79 350
|170 000
|470 300
|529%
|I
|7
|Строительство дорог
|100 000
|529 000
|270 000
|999 300
|529%
|II
|8
|Проект развития хозяйства\усадьба(masterplan)
|15 000
|60 000
|285 000
|1 059 300
|400%
|II
|9
|Установка точки учета электроэнергии
|40 000
|160 000
|325 000
|1 219 300
|400%
|II
|10
|Приобретение/строительство хозяйственных построек - бытовки и т. д.
|100 000
|400 000
|425 000
|1 619 300
|400%
|II
|11
|Подключение электричества к постройкам
|15 000
|60 000
|440 000
|1 679 300
|400%
|II
|12
|Планирование земли (расчистка участка от кустарника)
|50 000
|200 000
|490 000
|1 879 300
|400%
|II
|13
|Подготовка участка к освоению - вспашка, боронение
|30 000
|120 000
|520 000
|1 999 300
|400%
|III
|14
|Разрешение на строительство основных объектов
|100 000
|276 000
|620 000
|2 275 300
|276%
|III
|15
|Строительство/покупка бани, беседки
|700 000
|1 932 000
|1 320 000
|4 207 300
|276%
|III
|16
|Организация колодца на участке
|60 000
|165 600
|1 380 000
|4 372 900
|276%
|III
|17
|Благоустройство территории - пруд, дорожкки, декоративные насаждения, уличное освещеение, газон
|250 000
|690 600
|1 630 000
|5 062 900
|276%
|III
|18
|Посадка деревьев, кустовых культур
|200 000
|552 000
|1 830 000
|5 614 900
|276%
|III
|19
|Строительство фермерского забора
|500 000
|1 380 000
|2 330 000
|6 994 900
|276%
|IV
|20
|Разработка проекта дома
|50 000
|154 000
|2 380 000
|7 148 900
|308%
|IV
|21
|Установка септика
|150 000
|462 000
|2 530 000
|7 610 900
|308%
|IV
|22
|Бурение скважины на воду
|100 000
|308 000
|2 630 000
|7 918 900
|308%
|IV
|23
|Строительство гаража для техники, навеса
|500 000
|1 540 000
|3 130 000
|9 458 900
|308%
|V
|20
|Улучшение плодородия почвы и внешнего облика участка - посадка сидератов, заделка, покос, боронение
|30 000
|60 000
|4 960 000
|15 062 900
|200%
|V
|21
|Строительство теплиц, разбивка огорода и цветников
|200 000
|400 000
|5 160 000
|15 462 900
|200%
|V
|22
|Строительство/покупка вольеров/строений для животных
|300 000
|600 000
|5 460 000
|16 062 900
|200%
|-
|-
|Итого:
|5 360 000
|14 902 900
|5 460 000
|16 062 900
|278%
Образ результата
Этап 1
Типовой участок после приобретения
Этап 2
Участок после выполнения основных этапов развития
Этап 3
Создание базовых объектов и подготовка участка к строительству основных объектов
Этап 4
Строительство дома, гаража/навеса для авто, установка основных построек для подведения коммуникаций
Финансовый план «Фамильная усадьба» предполагает объем инвестиций от 5 млн рублей. После реализации стратегии у вас будет готовая семейная усадьба с электричеством, дорогами, водой, домом, баней, хозяйственными и бытовыми постройками, обработанной землей, теплицами, цветниками и благоустроенной территорией. Доходность рассчитывается индивидуально.
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для вашей Фамильной усадьбы
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