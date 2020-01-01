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Глазами инвестора

Как заработать на своем участке. Стратегии развития

Базовая стратегия

Выполнение Базового этапа сформирует
из вашего участка ликвидный актив
с большим потенциалом развития

Таблица доходности инвестиций

ЭТАПЫ Шаг Виды работ Стоимость работ Добавленная стоимость услуги Себестоимость участка Цена участка после услуги Доходность
- - Покупка участка, цена - - 100 000 - -
I 1 Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО 16 000 84 640 116 000 184 640 529%
I 2 Вынос границ участков и установка межевых знаков 6 000 31 740 122 000 216 380 529%
I 3 Подача заявок на электрификацию 3 000 15 870 125 000 232 250 529%
I 4 Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки 20 000 105 800 145 000 338 050 529%
I 5 Подготовка к строительсву дорог 10 000 52 900 155 000 390 950 529%
I 6 Разрешение на строительство дорог 15 000 79 350 170 000 470 300 529%
I 7 Строительство дорог 100 000 529 000 270 000 999 300 529%
- - Итого: 170 000 899 300 270 000 999 300 529%

Капитализация участка на графике

Доходность каждой услуги этапа

Образ результата

Этап 1

Типовой участок после приобретения

Этап 2

Участок после выполнения основных этапов развития

В рамках базовой финансовой стратегии вы вкладываете в развитие инфраструктуры около 170 000 рублей. В течение 1,5 лет вы получите участок в поселке с въездной группой, разрешением на подведение электричества и дорогой.
Цена участка увеличится в 2-6 раз. Доходность при продаже участка после базового этапа развития инфраструктуры — до 200%.

Получите презентацию с расчетом доходности
для базовой стратегии развития участка

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