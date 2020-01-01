Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Базовая стратегия
Выполнение Базового этапа сформирует
из вашего участка ликвидный актив
с большим потенциалом развития
Таблица доходности инвестиций
|ЭТАПЫ
|Шаг
|Виды работ
|Стоимость работ
|Добавленная стоимость услуги
|Себестоимость участка
|Цена участка после услуги
|Доходность
|-
|-
|Покупка участка, цена
|-
|-
|100 000
|-
|-
|I
|1
|Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО
|16 000
|84 640
|116 000
|184 640
|529%
|I
|2
|Вынос границ участков и установка межевых знаков
|6 000
|31 740
|122 000
|216 380
|529%
|I
|3
|Подача заявок на электрификацию
|3 000
|15 870
|125 000
|232 250
|529%
|I
|4
|Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки
|20 000
|105 800
|145 000
|338 050
|529%
|I
|5
|Подготовка к строительсву дорог
|10 000
|52 900
|155 000
|390 950
|529%
|I
|6
|Разрешение на строительство дорог
|15 000
|79 350
|170 000
|470 300
|529%
|I
|7
|Строительство дорог
|100 000
|529 000
|270 000
|999 300
|529%
|-
|-
|Итого:
|170 000
|899 300
|270 000
|999 300
|529%
Образ результата
Этап 1
Типовой участок после приобретения
Этап 2
Участок после выполнения основных этапов развития
В рамках базовой финансовой стратегии вы вкладываете в развитие инфраструктуры около 170 000 рублей. В течение 1,5 лет вы получите участок в поселке с въездной группой, разрешением на подведение электричества и дорогой.
Цена участка увеличится в 2-6 раз. Доходность при продаже участка после базового этапа развития инфраструктуры — до 200%.
Получите презентацию с расчетом доходности
для базовой стратегии развития участка
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