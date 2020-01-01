Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Стратегия «Предприниматель»
Стратегия предпринимателя подразумевает
минимальные инвестиции, короткие сроки,
высокую прибыль от продажи участка
Таблица доходности инвестиций
|ЭТАПЫ
|Шаг
|Виды работ
|Стоимость работ
|Добавленная стоимость услуги
|Себестоимость участка
|Цена участка после услуги
|Доходность
|-
|-
|Покупка участка, цена
|-
|-
|100 000
|-
|-
|I
|1
|Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО
|16 000
|84 640
|116 000
|184 640
|529%
|I
|2
|Вынос границ участков и установка межевых знаков
|6 000
|31 740
|122 000
|216 380
|529%
|I
|3
|Подача заявок на электрификацию
|3 000
|15 870
|125 000
|232 250
|529%
|I
|4
|Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки
|20 000
|105 800
|145 000
|338 050
|529%
|I
|5
|Подготовка к строительсву дорог
|10 000
|52 900
|155 000
|390 950
|529%
|I
|6
|Разрешение на строительство дорог
|15 000
|79 350
|170 000
|470 300
|529%
|I
|7
|Строительство дорог
|100 000
|529 000
|270 000
|999 300
|529%
|II
|8
|Проект развития хозяйства\усадьба(masterplan)
|15 000
|45 450
|285 000
|1 044 750
|303%
|II
|9
|Установка точки учета электроэнергии
|40 000
|121 200
|325 000
|1 165 950
|303%
|-
|-
|Итого:
|225 000
|1 065 950
|325 000
|1 165 950
|474%
Образ результата
Этап 1
Типовой участок после приобретения
Этап 2
Участок после выполнения основных этапов развития
Стратегия «Предприниматель» предполагает объем инвестиций от 200 000 до 325 000 рублей. После реализации стратегии вы получите участок с электричеством, дорогами и проектом развития усадьбы. Через 1,5 года вы сможете получить доходность до 238%.
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для стратегии «Предприниматель»
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