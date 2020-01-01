Баннер
Заявка
Позвонить
Глазами инвестора

Как заработать на своем участке. Стратегии развития

Стратегия «Предприниматель»

Стратегия предпринимателя подразумевает
минимальные инвестиции, короткие сроки,
высокую прибыль от продажи участка

Таблица доходности инвестиций

ЭТАПЫ Шаг Виды работ Стоимость работ Добавленная стоимость услуги Себестоимость участка Цена участка после услуги Доходность
- - Покупка участка, цена - - 100 000 - -
I 1 Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО 16 000 84 640 116 000 184 640 529%
I 2 Вынос границ участков и установка межевых знаков 6 000 31 740 122 000 216 380 529%
I 3 Подача заявок на электрификацию 3 000 15 870 125 000 232 250 529%
I 4 Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки 20 000 105 800 145 000 338 050 529%
I 5 Подготовка к строительсву дорог 10 000 52 900 155 000 390 950 529%
I 6 Разрешение на строительство дорог 15 000 79 350 170 000 470 300 529%
I 7 Строительство дорог 100 000 529 000 270 000 999 300 529%
II 8 Проект развития хозяйства\усадьба(masterplan) 15 000 45 450 285 000 1 044 750 303%
II 9 Установка точки учета электроэнергии 40 000 121 200 325 000 1 165 950 303%
- - Итого: 225 000 1 065 950 325 000 1 165 950 474%

Капитализация участка на графике

Доходность каждой услуги этапа

Образ результата

Этап 1

Типовой участок после приобретения

Этап 2

Участок после выполнения основных этапов развития

Стратегия «Предприниматель» предполагает объем инвестиций от 200 000 до 325 000 рублей. После реализации стратегии вы получите участок с электричеством, дорогами и проектом развития усадьбы. Через 1,5 года вы сможете получить доходность до 238%.

Получите презентацию с расчетом доходности
для стратегии «Предприниматель»

Хотите узнать
подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Проект «Мой гектар»