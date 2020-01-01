Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Питомник сосен

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Питомник сосен

Специализированная компания производит посадку саженцев сосны на участке в 1 га:

  • Количество посаженных саженцев – 7 000 шт.;
  • Проект рассчитывается исходя из данных параметров;
  • Возможна последующая досадка деревьев по факту.

Реализация деревьев рассчитывается исходя из минимальной отпускной цены, план реализации определяется владельцем участка.

  • Период проекта составляет 10 лет.
  • 1 дерево на 20 кв.м.
  • Для участка в 1 га – 4 200 деревьев

Данный остаток деревьев формирует сосновую рощу на участке. Участок в дальнейшем может быть использован или реализован для последующего строительства усадьбы. При планировании посадки планируется место под будущие постройки, дорогу, водоемы.

Структура затрат владельца:

  • Единоразовые затраты;
  • Ежегодные затраты (уход и полив).

Преимущества

  • Высокий процент всхожести
  • Неприхотливость деревьев
  • Простота ухода
  • Понятный рынок сбыта
  • Возможность самостоятельного ухода за деревьями (позволяет увеличить доходность проекта на 20-30%)
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
788 000 руб.
Прибыльность
5 300 000 руб./год/га
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Бизнес-план

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