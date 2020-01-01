О проекте «Мой гектар»
Личный кабинет создан, чтобы вы были в курсе новостей проекта, могли общаться с собственниками других участков, имели возможность заказывать услуги Управляющей компании в одном месте, всегда имели под рукой необходимые контакты для связи, могли голосовать, отслеживать шаги по развитию поселка и могли видеть отчеты по результатам заказанных услуг.
Основные цели Личного кабинета: управление своей земельной собственностью, лёгкий заказ услуг управляющей компании, принятие решений по развитию поселка.
На главной странице кабинета отображается сводная информация о вашей собственности — ваши поселки и участки, текущая стоимость и изменение цены, заказанные вами услуги или шаги, которые нужно сделать, чтобы повысить капитализацию. А также раздел «Голосования».
Информация раздела обновляется в реальном времени. Каждый раз, когда вы будете заказывать услуги или голосовать, данные будут меняться.
В этом разделе вы найдете подробную информацию о поселках, в которых расположены ваши участки. При переходе на карточку поселка вы найдете: документы, материалы ФГИСТП, интерактивную карту с генпланом поселка, виртуальные туры. А еще контуры участков, градостроительную документацию и отчет о развитии поселка.
Зачем это всё вам? Именно в этом разделе вы сможете наблюдать, как меняется инфраструктура поселка, растет цена вашего актива, вступить в кооператив или заказать самостоятельно услуги Сервисной компании.
Раздел «Мои участки» отображает все купленные вами участки. Это актуально, если вы, например, приобрели не 1, а несколько участков. Или ваши участки в разных поселках.
Карточка участка отображает всё, что нужно вам, как собственнику: описание района, адрес, кадастровый номер, кадастровую стоимость.
Раздел «Капитализация»
Этот раздел — наглядное пособие о том, как поднять цену вашему активу. Именно здесь размещены расчеты, обоснования цен, несколько стратегий, которыми вы можете воспользоваться. В разделе вы найдете пошаговый план, что делать, чтобы увеличивать стоимость участка.
Если вы развиваете участок самостоятельно, вы несете единолично все расходы, не только финансовые, но и организационные. Если вы готовы разделить работу и затраты со своими соседями, то добро пожаловать в раздел «Кооператив». Здесь есть: модуль расчета по строительству дорог в поселке, реестр членов кооператива, реестр должников, модуль онлайн-голосования, задачи, требующие общего участия, задачи по развитию поселка, документы кооператива.
Это уникальный модуль в Личном кабинете. В разделе «Конструктор участков» дан максимально возможный перечень услуг по развитию участка. Любой владелец может выбрать одну или несколько услуг или проектов, которые хотел бы реализовать на участке. В зависимости от его выбора на карте будет изображен желаемый результат работ. Модуль удобен для расставления приоритетов в работе и принятия решений.
Для решения вопросов коллективного развития территории в личном кабинете каждому землевладельцу доступен раздел «Голосования». Этот раздел создан, чтобы можно было онлайн проголосовать как по юридическим вопросам, так и по вопросам развития территории. Нужна ли охрана? Нужен ли общий дом? Как обустроить прибрежную зону? Как зарегистрировать кооператив? Все голосования разбиты на соответствующие категории: кооператив, охрана, перевод земель, межевание, обустройство, строительство, с/х обработка, электрификация. Результаты голосований прозрачны и доступны всем владельцам участков в поселках.
Построенные дороги — это не только возможность проезда легковой или сельскохозяйственной техники. Готовые дороги поднимают стоимость участков, от чего выигрывают все собственники поселка. Мы разработали честный алгоритм расчета стоимости дорог, в котором нет принципа «со всех одинаково», зато учтены все нюансы: удаленность участков, количество участков, количество подъездных путей. Алгоритм прозрачен, любой собственник может рассчитать стоимость дороги до участка онлайн и выбрать для себя приемлемый вариант. За счет этого взносы на строительство собираются легче, а развитие территории идет быстрее.
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