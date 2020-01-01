Главная страница

На главной странице кабинета отображается сводная информация о вашей собственности — ваши поселки и участки, текущая стоимость и изменение цены, заказанные вами услуги или шаги, которые нужно сделать, чтобы повысить капитализацию. А также раздел «‎Голосования».

Информация раздела обновляется в реальном времени. Каждый раз, когда вы будете заказывать услуги или голосовать, данные будут меняться.