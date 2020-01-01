- Подарочный сертификат (далее — Сертификат) представляет собой неперсонифицированный электронный или бумажный документ, содержащий фиксированный номинал (в рублях), который может быть использован на приобретение участка в качестве полной или частичной оплаты в срок, указанный в сертификате;
- Сертификат может быть использован единоразово для покупки или получения участка в рамках проекта «Мой гектар». Для оформления участка Владелец обязан предъявить Сертификат;
- Владелец Сертификата имеет право на передачу его любому другому лицу. При передаче Сертификата Владелец обязан проинформировать о Правилах использования сертификата лицо, которому он был передан;
- Получение Сертификата означает безусловное согласие Владельца Сертификата с настоящими Правилами;
- Обмен Сертификата на денежные средства невозможен. Утерянный Сертификат не восстанавливается.
Илона Абуладзе
Департамент развития
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