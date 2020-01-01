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О проекте «Мой гектар»

О проекте Сервисная компания Личный кабинет Партнеры Союз садоводов Отзывы

Роль сервисной компании в развитии поселков

Главная цель cервисной компании «Мой гектар»:

Благоустройство и развитие поселков проекта «Мой гектар», объединение собственников для бесконфликтного решения важных вопросов и коллективного развития территории.

Главная задача cервисной компании «Мой гектар»:

Создавать цифровые услуги и инструменты, чтобы самостоятельно решать любые коллективные задачи по развитию поселков.

Главные принципы сервисной компании
«Мой гектар»:

  1. Сервисная компания «Мой гектар» не берёт никаких ежемесячных / ежегодных взносов.

  2. Все инструменты коллективного развития бесплатны и доступны всем собственникам участков в проекте «Мой гектар».

  3. СК «Мой гектар» ценит мнение и уважает права каждого собственника на распоряжение своим участком (в т. ч. на его развитие или не развитие) и не поддерживает любые ограничения или понуждения собственников к развитию своих участков, кроме их личного желания.

  4. Информация по коллективным проектам открыта, бесплатна и доступна каждому собственнику.

  5. Каждый собственник или кооператив вправе выбрать СК «Мой гектар» в качестве подрядчика на определенные работы (это именно «право», а не «обязательство»).

  6. Собственник непроданных участков (компания «Мой гектар») участвует в развитии поселков наравне с другими собственниками согласно количеству имеющихся в собственности участков.

  7. Для управления поселком — модуль административного доступа в ЛК для членов Правления, выбора и перевыбора органов Правления посёлка.

  8. Юридическое и бухгалтерское консультирование собственников и кооперативов.

Главные инструменты коллективного развития
CК «Мой гектар»:

  • Slide
    1. Для бесконфликтной работы — принципы добрососедства — документ.
    2. Для информирования собственников — модуль рассылки писем и СМС.
    3. Для коллективных решений по вопросам развития посёлка: модуль проведения опросов и голосований, модуль проведения дистанционных встреч, собраний, конференций, вебинаров.
  • Slide
    1. Для облегчения финансовых расчетов — модуль расчёта взносов, модуль расчета и алгоритм компенсации переплат, модуль формирования бюджета и информирование о статусах оплаты взносов.
    2. Для реализации планов по строительству или обработке — модуль отбора подрядчиков.
  • Slide
    1. Для информирования о выполненных работах — модуль загрузки фото- и видеоотчетов, новостей, синхронизации информации о статусах договоров и работах.
    2. Для управления поселком — модуль административного доступа в ЛК для членов Правления, выбора и перевыбора органов Правления поселка.
    3. Юридическое и бухгалтерское консультирование собственников и кооперативов.
    Slide

    1. Для бесконфликтной работы — принципы добрососедства — документ.

    2. Для информирования собственников — модуль рассылки писем и СМС.

    3. Для коллективных решений по вопросам развития посёлка: модуль проведения опросов и голосований, модуль проведения дистанционных встреч, собраний, конференций, вебинаров.

    4. Для облегчения финансовых расчетов — модуль расчёта взносов, модуль расчета и алгоритм компенсации переплат, модуль формирования бюджета и информирование о статусах оплаты взносов.

    5. Для реализации планов по строительству или обработке — модуль отбора подрядчиков.

    6. Для информирования о выполненных работах — модуль загрузки фото- и видеоотчетов, новостей, синхронизации информации о статусах договоров и работах.

    7. Для управления поселком — модуль административного доступа в ЛК для членов Правления, выбора и перевыбора органов Правления поселка.

    8. Юридическое и бухгалтерское консультирование собственников и кооперативов.

    Gadgets
    *Все созданные инструменты варьируются в Личном кабинете собственника на сайте проекта «Мой гектар».

    СК «Мой гектар». Развитие поселков

    Помощь собственникам в решении важных вопросов развития поселков

    СК «Мой гектар» оказывает юридические, проектные и строительные услуги. Мы используем всевозможные инструменты автоматизации и сервисы, позволяющие оперативно решать коллективные вопросы жителей поселка, например, беспилотники и геоинформацонные системы.

    Дорожно-строительное управление «Мой гектар»
    Дорожно-строительное управление «Мой гектар»

    Организация, созданная для осуществления работ по строительству дорог и подъездных путей в поселках проекта «Мой гектар», а также по благоустройству территории.

    Приоритетом нашей организации является предоставление услуг высокого уровня качества, но при этом по самой выгодной цене. При выполнении работ мы учитываем все пожелания собственников участков, а также даем профессиональные рекомендации в каждом конкретном случае.

    Мы покупаем технику, нанимаем бригады рабочих, ежедневно отслеживаем результат работы на территориях поселков. Все это ради того, чтобы собственники участков в проекте «Мой гектар» имели возможность максимально быстро приступить к строительству своего дома и благоустройству участка. Мы не принуждаем пользоваться услугами нашей компании для развития участков, но, если наша помощь понадобится, мы с удовольствием поможем каждому владельцу участка.

    Руководитель отдела развития поселков
    Анастасия Васехина

    Цели и задачи дорожно-строительного управления
    ДСУ организовано исключительно для собственников участков в проекте «Мой гектар»
    Построить дороги в кратчайшие сроки
    Принцип работы
    Прямые договоры с карьерами
    ДСУ «Мой гектар» заключило прямые договоры с карьерами в Тверской области на поставку ПГС для строительства дорог, что позволяет сократить ряд расходов и ускорить процесс строительства.
    Компания приобрела необходимую строительную технику. Обслуживание техники происходит в собственных слесарных мастерских в Тверской области.

    Строительная техника ДСУ «Мой гектар»

    Бульдозер Б10М
    2 единицы
    Бульдозер Т-170
    2 единицы
    Экскаватор ЕТ-25
    2 единицы
    Экскаватор Caterpillar 330DL
    1 единицa
    Погрузчик Амкодор
    1 единицa
    Автогрейдер TGL-20860
    1 единицa
    Мотокаток К 12.1 TGL 33022
    1 единицa
    КАМАЗ
    3 единицы
    • Бульдозер Б10М
      2 единицы
    • Бульдозер Т-170
      2 единицы
    • Экскаватор ЕТ-25
      2 единицы
    • Экскаватор Caterpillar 330DL
      1 единицa
    • Погрузчик Амкодор
      1 единицa
    • Автогрейдер TGL-20860
      1 единицa
    • Мотокаток К 12.1 TGL 33022
      1 единицa
    • КАМАЗ
      3 единицы
      Контакты сервисной компании
      Телефон: 8 (495) 545-43-17
      Исполнительный комитет
      СК «Мой гектар»
      e-mail: avasehina@bigland.ru
      Руководитель отдела развития поселков —
      Анастасия Сергеевна Васехина
      Руководитель дорожного строительства —
      Олег Олегович Киреев

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      Проект «Мой гектар»