О проекте «Мой гектар»

Дорожно-строительное управление «Мой гектар»

Организация, созданная для осуществления работ по строительству дорог и подъездных путей в поселках проекта «Мой гектар», а также по благоустройству территории.

Приоритетом нашей организации является предоставление услуг высокого уровня качества, но при этом по самой выгодной цене. При выполнении работ мы учитываем все пожелания собственников участков, а также даем профессиональные рекомендации в каждом конкретном случае.