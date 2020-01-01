О проекте «Мой гектар»
Роль сервисной компании в развитии поселков
Главная цель cервисной компании «Мой гектар»:
Благоустройство и развитие поселков проекта «Мой гектар», объединение собственников для бесконфликтного решения важных вопросов и коллективного развития территории.
Главная задача cервисной компании «Мой гектар»:
Создавать цифровые услуги и инструменты, чтобы самостоятельно решать любые коллективные задачи по развитию поселков.
Главные принципы сервисной компании
«Мой гектар»:
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Сервисная компания «Мой гектар» не берёт никаких ежемесячных / ежегодных взносов.
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Все инструменты коллективного развития бесплатны и доступны всем собственникам участков в проекте «Мой гектар».
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СК «Мой гектар» ценит мнение и уважает права каждого собственника на распоряжение своим участком (в т. ч. на его развитие или не развитие) и не поддерживает любые ограничения или понуждения собственников к развитию своих участков, кроме их личного желания.
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Информация по коллективным проектам открыта, бесплатна и доступна каждому собственнику.
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Каждый собственник или кооператив вправе выбрать СК «Мой гектар» в качестве подрядчика на определенные работы (это именно «право», а не «обязательство»).
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Собственник непроданных участков (компания «Мой гектар») участвует в развитии поселков наравне с другими собственниками согласно количеству имеющихся в собственности участков.
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Для управления поселком — модуль административного доступа в ЛК для членов Правления, выбора и перевыбора органов Правления посёлка.
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Юридическое и бухгалтерское консультирование собственников и кооперативов.
Главные инструменты коллективного развития
CК «Мой гектар»:
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Для бесконфликтной работы — принципы добрососедства — документ.
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Для информирования собственников — модуль рассылки писем и СМС.
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Для коллективных решений по вопросам развития посёлка: модуль проведения опросов и голосований, модуль проведения дистанционных встреч, собраний, конференций, вебинаров.
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Для облегчения финансовых расчетов — модуль расчёта взносов, модуль расчета и алгоритм компенсации переплат, модуль формирования бюджета и информирование о статусах оплаты взносов.
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Для реализации планов по строительству или обработке — модуль отбора подрядчиков.
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Для информирования о выполненных работах — модуль загрузки фото- и видеоотчетов, новостей, синхронизации информации о статусах договоров и работах.
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Для управления поселком — модуль административного доступа в ЛК для членов Правления, выбора и перевыбора органов Правления поселка.
-
Юридическое и бухгалтерское консультирование собственников и кооперативов.
-
-
Для бесконфликтной работы — принципы добрососедства — документ.
-
Для информирования собственников — модуль рассылки писем и СМС.
-
Для коллективных решений по вопросам развития посёлка: модуль проведения опросов и голосований, модуль проведения дистанционных встреч, собраний, конференций, вебинаров.
-
Для облегчения финансовых расчетов — модуль расчёта взносов, модуль расчета и алгоритм компенсации переплат, модуль формирования бюджета и информирование о статусах оплаты взносов.
-
Для реализации планов по строительству или обработке — модуль отбора подрядчиков.
-
Для информирования о выполненных работах — модуль загрузки фото- и видеоотчетов, новостей, синхронизации информации о статусах договоров и работах.
-
Для управления поселком — модуль административного доступа в ЛК для членов Правления, выбора и перевыбора органов Правления поселка.
-
Юридическое и бухгалтерское консультирование собственников и кооперативов.
СК «Мой гектар». Развитие поселков
СК «Мой гектар» оказывает юридические, проектные и строительные услуги. Мы используем всевозможные инструменты автоматизации и сервисы, позволяющие оперативно решать коллективные вопросы жителей поселка, например, беспилотники и геоинформацонные системы.
Организация, созданная для осуществления работ по строительству дорог и подъездных путей в поселках проекта «Мой гектар», а также по благоустройству территории.
Приоритетом нашей организации является предоставление услуг высокого уровня качества, но при этом по самой выгодной цене. При выполнении работ мы учитываем все пожелания собственников участков, а также даем профессиональные рекомендации в каждом конкретном случае.
Руководитель отдела развития поселков
Анастасия Васехина
Строительная техника ДСУ «Мой гектар»
2 единицы
2 единицы
2 единицы
1 единицa
1 единицa
1 единицa
1 единицa
3 единицы
-
Бульдозер Б10М
2 единицы
-
Бульдозер Т-170
2 единицы
-
Экскаватор ЕТ-25
2 единицы
-
Экскаватор Caterpillar 330DL
1 единицa
-
Погрузчик Амкодор
1 единицa
-
Автогрейдер TGL-20860
1 единицa
-
Мотокаток К 12.1 TGL 33022
1 единицa
-
КАМАЗ
3 единицы
СК «Мой гектар»
Анастасия Сергеевна Васехина
Олег Олегович Киреев
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