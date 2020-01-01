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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, собственники могут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 собственники могут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.
Подключение участка к сетям электроэнергии состоит из двух этапов: подача заявки на электрификацию участка и физическая установка точки учета электроэнергии.
Илона Абуладзе
Департамент развития
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Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.