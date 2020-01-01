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Комплекс базовых услуг

Формирование ликвидного актива с большим потенциалом развития

Вне зависимости от ваших планов на участок ‒ перепродажа, инвестиции, создание фермерского хозяйства или родового поместья ‒ реализация «Базового этапа» развития участка принесет вам максимальную выгоду.

Выполнение «Базового этапа» сформирует из вашего участка ликвидный актив с большим потенциалом развития.

Базовый этап развития

Виды работСтоимость работ
Оформление заявления на вступление в кооперативБесплатно
Вынос границ участка и установка капитальных межевых знаков18 000 руб.
Разработка проектной документации и регистрации с/х кооператива
(разработка ТЭО, агрохиманализ)		16 000 руб.
Оформление заявки на электрификацию в МРСК Центр по госпрограмме
+ пакет юридического сопровождения		12 500 руб.
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Благоустройство МОП – организация базовой входной группы поселка15 000 руб.
Подготовка ТЗ на строительство дороги до участка в ЛК собственника
(аэрофотосъемка, карта высот, загрузка материалов, сметный расчет)		10 000 руб.
Первый этап строительства дороги: срезка растительного грунта и
оканавливание дороги до участка.
*Рассчитывается индивидуально для каждого собственника		100 000 руб.*
  171 500 руб. 

После реализации базового комплекта услуг ваш участок существенно преобразится за счет подведенной дороги и базовых коммуникаций

Такой продукт обладает высокой ликвидностью и его легко продать на рынке.

Образ результата

Участок до базового этапа развития
Участок после базового этапа развития

После реализации базовых услуг рыночная стоимость вашего участка существенно вырастет. По предварительным расчётам до 1 млн. рублей см. раздел «Глазами инвестора»

Если расходы повышают стоимость вашего имущества, их следует считать инвестициями Расход = Инвестиция

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