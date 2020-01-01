Формирование ликвидного актива с большим потенциалом развития
Вне зависимости от ваших планов на участок ‒ перепродажа, инвестиции, создание фермерского хозяйства или родового поместья ‒ реализация «Базового этапа» развития участка принесет вам максимальную выгоду.
Выполнение «Базового этапа» сформирует из вашего участка ликвидный актив с большим потенциалом развития.
Базовый этап развития
|Виды работ
|Стоимость работ
|Оформление заявления на вступление в кооператив
|Бесплатно
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|Вынос границ участка и установка капитальных межевых знаков
|18 000 руб.
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Я хочу заказать услугу «Вынос границ участка и установка капитальных межевых знаков»
|Разработка проектной документации и регистрации с/х кооператива
(разработка ТЭО, агрохиманализ)
|16 000 руб.
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(разработка ТЭО, агрохиманализ)»
|Оформление заявки на электрификацию в МРСК Центр по госпрограмме
+ пакет юридического сопровождения
|12 500 руб.
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Я хочу заказать услугу «Оформление заявки на электрификацию в МРСК Центр по госпрограмме
+ пакет юридического сопровождения»
|Благоустройство МОП – организация базовой входной группы поселка
|15 000 руб.
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|Подготовка ТЗ на строительство дороги до участка в ЛК собственника
(аэрофотосъемка, карта высот, загрузка материалов, сметный расчет)
|10 000 руб.
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Я хочу заказать услугу «Подготовка ТЗ на строительство дороги до участка в ЛК собственника
(аэрофотосъемка, карта высот, загрузка материалов, сметный расчет)»
|Первый этап строительства дороги: срезка растительного грунта и
оканавливание дороги до участка.
*Рассчитывается индивидуально для каждого собственника
|100 000 руб.*
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Я хочу заказать услугу «Первый этап строительства дороги: срезка растительного грунта и
оканавливание дороги до участка.
*Рассчитывается индивидуально для каждого собственника»
|171 500 руб.
После реализации базового комплекта услуг ваш участок существенно преобразится за счет подведенной дороги и базовых коммуникаций
Такой продукт обладает высокой ликвидностью и его легко продать на рынке.
Образ результата
Участок до базового этапа развития
Участок после базового этапа развития
После реализации базовых услуг рыночная стоимость вашего участка существенно вырастет. По предварительным расчётам
Если расходы повышают стоимость вашего имущества, их следует считать инвестициями
Получите скидку при заказе комплекса услуг!
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