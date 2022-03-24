Участие проекта «Мой гектар» в заседании «ОПОРЫ РОССИИ»

Опубликовано: 24.03.2022

Руководитель проекта «Мой гектар» принял участие в заседании комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию территорий

23 марта в очно-заочном формате прошло очередное заседание Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по комплексному развитию территорий и формированию комфортной городской среды. В заседании приняли участие руководитель проекта «Мой гектар», член Президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» Денис Бучельников; руководитель Центра правовой поддержки собственников проекта, председатель Ассоциации территориального планирования и градостроительного зонирования Алексей Чернышов.

Участие в заседании комитета по КРТ принимали члены Комитета, владельцы и руководители компаний застройщиков, генподрядных организаций, региональные представители строительного сектора. Посредством видеоконференцсвязи приняли участие более 50 человек из 12 регионов России.

Основной темой для обсуждения стала реализация пилотных проектов комплексного развития территорий в регионах РФ, в том числе проекта «Мой гектар», который сегодня успешно развивается в Тверской и Московской областях.

В рамках взаимодействия Комитета с регионами, уже в этом году планируется реализация пилотных проектов в 10 субъектах России. В совокупности речь идёт о последующем строительстве не менее 10 млн кв.м. жилья. Также на заседании рассмотрели предложения по проектам комплексного развития территорий по инициативе малого и среднего предпринимательства, КРТ по инициативе собственников участков в сельских населенных пунктах (инициатива проекта «Мой гектар»), включение земель сельхозназначения в границы сельских населенных пунктов через инструменты КРТ.

В ходе заседания, коллеги обменялись опытом и мнениями о дальнейших шагах по перспективам реализации проектов комплексного развития территорий в регионах.