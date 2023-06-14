Тверской регион получит поддержку на развитие туризма
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Тверская область получит средства из федерального бюджета на развитие инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц и глэмпингов.
«Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов, – отметил губернатор Игорь Руденя. – Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность».
На развитие туризма в регионе из госбюджета будет выделено больше 243 млн рублей. Деньги рассчитаны на 2023-2024 годы.
Тверская область вошла в тройку субъектов ЦФО по привлечение федеральных средств в данную отрасль экономики, по России регион занимает 12 место. Всего в стране 38 субъектов получили подобную господдержку.
Самыми популярными для отдыха в Тверской области по-прежнему остаются турбазы Селигера, гостиницы Калязина, Торжка, а также отели в Завидово. Жители и гости региона предпочитают проводить свои выходные и отпуска не только в привычных номерах, но и модных глэмпингах – ближе к природе.
Источник — Правительство Тверской области
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