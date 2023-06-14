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Тверской регион получит поддержку на развитие туризма

Опубликовано: 14.06.2023


Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Тверская область получит средства из федерального бюджета на развитие инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц и глэмпингов.

«Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов, – отметил губернатор Игорь Руденя. – Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность».

На развитие туризма в регионе из госбюджета будет выделено больше 243 млн рублей. Деньги рассчитаны на 2023-2024 годы.

Тверская область вошла в тройку субъектов ЦФО по привлечение федеральных средств в данную отрасль экономики, по России регион занимает 12 место. Всего в стране 38 субъектов получили подобную господдержку.

Самыми популярными для отдыха в Тверской области по-прежнему остаются турбазы Селигера, гостиницы Калязина, Торжка, а также отели в Завидово. Жители и гости региона предпочитают проводить свои выходные и отпуска не только в привычных номерах, но и модных глэмпингах – ближе к природе.


Источник — Правительство Тверской области

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