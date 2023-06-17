Тверские фермеры научатся развивать агротуризм

Опубликовано: 17.06.2023





Агроэкспедиция по Тверской области состоится в 2023 году, в ее рамках эксперты проконсультируют фермеров, как оказывать услуги в сфере сельского туризма. Экспедиция охватит три района региона, сообщила ТАСС врио ректора Тверского института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса Ирина Уткина.

«Уже запланирована поездка в Старицкий, Рамешковский и Селижаровский районы. Цель агроэкспедиции — популяризация сельского туризма, формирование агротурмаршрутов в Тверской области, знакомство с действующими агротуробъектами или теми, которые только планируют развиваться в сфере сельского туризма», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в состав агроэкспедиции войдут эксперты Института прогрессивных компетенций, члены Союза фермеров и ЛПХ Тверской области, а также независимый эксперт, который не связан с сельскохозяйственной отраслью.

«Они будут консультировать фермеров, давать им рекомендации. Создавать инфоповод, а затем размещать публикации в соцсетях для формирования положительного имиджа объекта», — пояснила Уткина, уточнив, что в 2023 году эксперты планируют посетить около 15 объектов сельского туризма в Тверской области.

Решение о проведении агроэкспедиции было принято на межрегиональном форуме «Сельский туризм: опыт, особенности, перспективы», который прошел накануне на базе Тверского института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. Организатор форума — Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Его участниками стали представители федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления, центра развития АПК, специалисты турбизнеса, желающие сотрудничать с сельской территорией, а также владельцы КФХ и ЛПХ. Цель форума — создание условий для распространения передового опыта регионов РФ и расширения сотрудничества в сфере сельского туризма, а также активизация и координация действий государственных структур, местных сообществ и бизнеса по развитию данного направления в Тверской области.





Источник — ТАСС