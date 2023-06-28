Тверская область вошла в ТОП-10 по числу глэмпингов

Опубликовано: 28.06.2023





К началу июня 2023 года в России насчитывалось 416 функционирующих глэмпингов. Они расположены преимущественно на территориях с развитой инфраструктурой вблизи крупных городов.

Первое место по числу функционирующих глэмпингов среди регионов России занимает Московская область. Здесь работает 57 таких объектов, а средняя стоимость размещения в сутки составляет около 12 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании аналитики Commonwealth Partnership (CMWP).

По данным CMWP, на втором месте по числу функционирующих глэмпингов Ленинградская область, здесь их насчитывается 43, а цена за сутки размещения в таком объекте превышает 8 тыс. руб. Третье место у Краснодарского края, где находится 32 глэмпинга, а размещение в таком туристическом объекте обойдется в среднем чуть выше 6 тыс. руб.

В пятерку регионов — лидеров по числу глэмпингов в России также вошли Республика Алтай (23) и Свердловская область (21). Стоимость размещения в этих регионах составляет в среднем 4 тыс. руб. в сутки. В топ-10 также вошли Республика Крым (19), Карелия (18), Тверская (15), Тульская (14), Самарская (11) и Ярославская (11) области.





ТОП-15 субъектов РФ по количеству функционирующих глэмпингов





Аналитики CMWP оценивают среднюю стоимость размещения в глэмпингах в среднем по стране в 8 тыс. руб. По их оценкам, к началу июня 2023 года в России насчитывалось 416 функционирующих глэмпингов. Они расположены преимущественно на территориях с развитой инфраструктурой, вблизи ключевых рынков сбыта — крупных городов.

«Большинство субъектов не перенасыщены предложением глэмпингов: в 22 субъектах глэмпингов нет, а в 42 — их менее пяти. Лишь в двух субъектах РФ насчитывается свыше 40 глэмпингов. Всего 9% глэмпингов консолидировано в руках сетевых операторов», — рассказала директор департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

По ее словам, за рубежом именно глэмпинги позволяют отдохнуть и переночевать на уникальных природных территориях по всему миру с комфортом. В свою очередь, для России глэмпинг — это новый, активно развивающийся формат, стимул для развития которого дал заметный рост спроса на фоне ограничения передвижения россиян во время пандемии и после обострения внешнеполитической ситуации в прошлом году, отметила Полина Афанасьева.

«В будущем мы ожидаем смещение географического вектора развития от ключевых рынков сбыта в сторону особо охраняемых и мало освоенных природных территорий», — добавила эксперт.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2023 поручил поддержать развитие модульных гостиниц и выделить на эти цели дополнительно 11 млрд руб.

«Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. кв. м. Значит, больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны», — сказал глава государства.

В прошлом году государство выделило на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд руб., было охвачено 174 проекта в 20 регионах страны, напомнил он.





Источник - РБК.Недвижимость