Тверская область: АПК — драйвер развития экономики

Опубликовано: 30.06.2023





В четверг, 29 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил в законодательном собрании региона с ежегодным отчетом о результатах работы правительства в 2022 году. Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов. Напротив — объемы строительства увеличились, а число рабочих мест значительно выросло. Что удалось сделать в прошлом году — в материале «Известий».





Переходим на российское

Тверская область активно включилась в процессы импортозамещения, освоив выпуск новой, в том числе критически важной продукции. К работе присоединился региональный Фонд развития промышленности, который в два с половиной раза увеличил поддержку отечественного высокотехнологичного производства. Общий объем компенсаций и льготных займов для 35 предприятий составил 774,2 млн рублей (в 2021 году — 310 млн для 19 предприятий).

По 11 отраслям промышленности, включая важные для технического суверенитета направления, отмечается существенный подъем: производство компьютерной техники выросло в полтора раза, машин и оборудования — на 41%, металлических изделий — на 38%, оборудования для автотранспортных средств — на 31%.

В 2022 году завершилась реализация 11 инвестиционных проектов — это около 28 млрд рублей инвестиций и 1580 рабочих мест (в 2021 году было семь проектов на 6,8 млрд и 2873 рабочих места). Наиболее крупные — в агропромышленном комплексе, производстве продуктов питания, строительных материалов и лекарств.

Сейчас в работе и в планах 80 инвестпроектов с заявленным объемом вложений более 180 млрд рублей, отметил глава региона Игорь Руденя. Они позволят создать около 24 тысяч рабочих мест.





Региональная поддержка

Тверская область стала одним из первых субъектов России, разработавших и реализовавших региональный пакет мер поддержки экономики. В 2022 году помощь оказывали по 35 направлениям с общим объемом финансирования 1,35 млрд рублей. Пакет расширили: теперь воспользоваться мерами могут юридические лица, получающие кредиты в отечественных банках, арендодатели недвижимого имущества и предприятия сферы информационных технологий.

«Практика применения инвестиционного налогового вычета была распространена на все хозяйствующие субъекты вне зависимости от вида деятельности. Кроме того, мы применили точечные меры: предприятия малого и среднего бизнеса в промышленности, сельском хозяйстве и туризме теперь получают льготные займы на газификацию по ставке 3% годовых», — рассказал Руденя.









Бюджет выдержал

Важнейший показатель, подтверждающий стабильную ситуацию в экономике и социальной сфере, — сохранение многолетней тенденции роста доходов областного бюджета.

В 2022 году доходы региона составили 105,5 млрд рублей и увеличились к предыдущему году на 14%. Выросли поступления по всем основным видам налогов, наиболее значительно — по налогам на доходы физических лиц (120%) и на совокупный доход (125%). Увеличился и общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета — он поднялся до 34,7 млрд рублей (рост 12%).

Расходы областного бюджета в 2022 году тоже выросли на 11% — до 98,8 млрд рублей.

«Основные расходы бюджета связаны, конечно, с исполнением социальных обязательств, развитием дорожной сети и транспортной системы, модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. Расходы в социальной сфере по сравнению с 2021 годом увеличились на 4,8 млрд рублей, в дорожном хозяйстве и транспортном обслуживании на 2,3 млрд, в ЖКХ — на 1,4 млрд», — пояснил губернатор.





Предпринимателям — особые условия

В регионе реализуются три проекта по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности.

В инновационно-промышленном парке «Боровлево» строятся центр разработки и производства высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой промышленности, завод по изготовлению комплектующих для пресс-форм и штампов и фабрика бумажной упаковки. В 2022 году на территории Калининского района началась реализация проекта по созданию производства компьютерной техники.

На промышленной площадке «Раслово» в том же районе с 2022 года стартовало строительство производства светопрозрачных ограждающих фасадных конструкций. Кроме того, было принято решение о создании второй очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей «АвтоВАЗа».

В городе Кимры появился инновационно-промышленный парк «Савеловский» с высокотехнологичным промышленным кластером в сфере синтеза и огранки алмазов, а также предприятия металлообработки и станкостроения.

Правительство области ведет переговоры о создании четвертой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс». Федеральные бюджетные инвестиции в размере 1,1 млрд рублей на развитие ее инженерной инфраструктуры уже одобрены. «Мы заключили соглашения с рядом крупных инвесторов в сфере логистики и промышленного производства. Реализация только первых проектов позволит создать порядка 8 тысяч рабочих мест», — сказал глава региона.

Оборот средних и малых предприятий в Верхневолжье в 2022 году увеличился и составил 437 млрд рублей. Бизнес стабильно работает при системной господдержке. Тверским предпринимателям выдали поручительства более чем на 520 млн рублей, что позволило привлечь около 1,9 млрд рублей заемных средств. На 60% увеличилось предоставление льготных займов — это 449 микрозаймов более чем на 1 млрд рублей.





Равнение на АПК

Одним из основных драйверов развития экономики региона в 2022 году стал агропромышленный комплекс. По итогам года объемы сельскохозяйственного производства увеличились почти на 15%.

Животноводство выросло примерно на 20 % — главным образом благодаря производителям мясной продукции.

В 2022 году местный АПК получил господдержку в размере 2,6 млрд рублей — на 17% больше по сравнению с 2021 годом. В этом году помощь планируют увеличить не менее чем на 15%, а также принять дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока и вводу в оборот сельхозземель.

«Агропромышленный комплекс Верхневолжья является одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. В настоящее время в сельском хозяйстве региона реализуется и планируется к реализации 16 крупных и значимых инвестиционных проектов, предусматривающих инвестирование порядка 73 млрд рублей и создание более 3500 рабочих мест», — заявил Игорь Руденя.

Экономика Тверской области продемонстрировала не просто высокую стабильность, что позволило продолжить работу по достижению национальных целей развития, но и явный рост. Регион активно реализует задачи, поставленные главой государства.





Источник - Известия